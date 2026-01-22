長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠

對年滿65歲或以上的香港長者來說，長者咭是享用各種社會福利及商戶折扣的重要憑證。為方便市民出行，除實體長者咭外，社會福利署（社署）現已推出「智方便」版本的電子長者咭，讓老友記們可以將長者咭儲存在手機中，毋須再擔心遺失實體咭的煩惱，即睇內文申請方法及步驟！

「智方便」電子版長者咭推出！3步簡單免費申請

電子長者咭即是實體長者咭的數碼版本，為方便年滿65歲或以上的合資格香港居民，社會福利署透過「智方便」平台推出電子長者咭，讓老友記免費將他們的長者咭資料加入「智方便」流動應用程式中。

電子版長者咭的功能與法律效力與實體版完全相同，可用作年齡證明，以及享用多項政府部門、公共機構及食買玩商戶提供的優惠。無論是首次申請長者咭的新用戶，還是已經持有實體咭的長者，都可以申請和使用電子版本。長者們亦可放心，原有的實體長者咭仍然有效，大家可按照個人習慣，自由選擇使用其中一種。

使用電子長者咭兩大好處

在現今電子化的時代，轉用電子長者咭主要有兩大好處：更安全和更輕便。首先，考慮到現時許多人手機不離身，將長者咭資料儲存在手機內，便毋須再為遺失實體咭而煩惱，也省卻了耗時費神的補領程序，自然用得更加放心。

此外，電子咭也能為您的錢包「減重」，讓您能夠輕便地出門。日後無論是購物消費，還是乘搭交通工具，只需簡單出示手機屏幕上的電子咭，即可代替實體咭使用，免除了尋找錢包的麻煩，省時又方便。

申請方法及步驟

申請電子長者咭的過程非常簡單，只需3個步驟即可完成。前提是您必須為年滿65歲的香港居民，並已登記「智方便」帳戶。

>> 即睇如何在「智方便」加入電子長者咭 <<

如何查閱「長者咭」最新優惠資訊？

想知道哪裡有長者咭優惠？社署已同步在「智方便」內推出「長者咭計劃」小程序，方便您隨時查閱最新的優惠詳情。長者們可透過以下任何一種方式進入：

方法一：於「智方便」主頁下方點選「服務」> 點選「社會服務及福利」> 點選「安老及長者服務」> 再點選「長者咭計劃優惠資訊」

方法二：於「智方便」主頁點選「搜尋」> 輸入關鍵字「長者咭」，即可在結果中找到

方法三：於程式內開啟「掃描」功能，掃描社署提供的官方二維碼

不過各大機構及商戶所提供的優惠內容或會隨時變動，建議在使用優惠前，先向店員查詢，並以商戶當時提供的資料為準。

資料來源︰社會福利署、智方便