長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享

易賞錢長者優惠｜農曆新年將至，又是時候辦年貨、為家居除舊迎新。為了讓持有樂悠咭的長者們能更輕鬆愉快地迎接馬年，屈臣氏集團旗下百佳超級市場、屈臣氏以及豐澤聯同易賞錢APP推出新春限定優惠，合資格的樂悠咭持有人只需簡單步驟，即可免費獲贈內含總值超過$600優惠券的新春利是封，並在購物時享受多重折扣，讓辦年貨的過程更添著數。

易賞錢長者優惠 樂悠咭消費即享高達$600折扣 百佳/屈臣氏/豐澤

即日起至2月24日，已綁定樂悠咭的易賞錢會員，只需用樂悠咭消費，即享總值超過$600的現金優惠券，適用於百佳超級市場、屈臣氏以及豐澤3大商戶的不同產品類別；而未綁定樂悠咭的長者，只需完成易賞錢APP的綁定程序，同樣可獲贈新春優惠。

百佳/屈臣氏/豐澤 長者會員消費有折扣

在百佳超級市場，無論是準備團年飯所需的食材，還是日常所需的糧油雜貨，都能找到優惠。凡購買「佳之選」或「金御膳」系列產品滿$50，即可享有9折優惠。個人護理方面，屈臣氏也準備了雙重驚喜。推廣期間，顧客只需憑樂悠咭作任何消費，即可免費獲贈價值$39.9的屈臣氏綠茶清香沐浴露補充裝（900ML）。此外，全單更能即時享有9折，不論是選購保健品，還是添置新的護膚化妝品，都能慳得更多。

若計劃為家中添置新電器，豐澤的優惠便不容錯過。新年期間想為廚房升級，例如添置氣炸鍋、電飯煲或微波爐等，凡購買廚房電器滿$2,800，最高可即時減$88。同時，豐澤自家品牌及軽井沢的產品亦有滿額折扣，滿$2,800即減$88，是提升生活品質的好時機。

易賞錢樂悠咭會員優惠詳情

活動日期：2026年1月29日至2月24日

參加資格：持有有效樂悠咭之易賞錢會員

注意事項： 所有優惠及贈品數量有限，售／送完即止。 交易前必須出示有效樂悠咭，並以此全數付款。 優惠不可與其他推廣、會員日折扣或現金券同時使用。 豐澤優惠不適用於RO純淨飲水機及小米、BRUNO、BALMUDA之產品。 百佳、屈臣氏及豐澤保留更改或取消優惠及修訂條款之最終權利。詳情請向店員查詢。



資料來源：MoneyBack 易賞錢