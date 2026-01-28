長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?

長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）最新金額｜為了支援一眾長者的生活所需，政府設有「公共福利金計劃」，當中包括「長者生活津貼」（俗稱「長生津」）及「高齡津貼」（俗稱「生果金」）兩大福利。兩者在申請年齡和資格上各有不同，其中「生果金」更不設資產審查，只要年滿70歲便可申請。

根據最新消息，社會福利署已建議由2026年2月1日起，將各項津貼金額劃一上調2.2%。為此，《星島頭條》特別為各位長者，詳細整理了「長生津」與「生果金」的最新資訊，內容涵蓋最新金額、資產限額、申請資格、離港規定、所需文件及發放安排等，務求讓您一篇在手，全面掌握所有詳情，輕鬆領取應有的福利保障。

長生津／生果金齊齊加！2026年長者生活津貼有望加至$4,345

政府轄下社會福利署已按慣例提出建議，計劃調整「長者生活津貼」（長生津）及「高齡津貼」（生果金）的金額。 (資料圖片)

因應過去一年的物價變動，政府轄下的社會福利署已按慣例提出建議，計劃調整多項公共福利金計劃的金額。是次調整方案建議劃一上調2.2%，並已於1月26日正式提交立法會進行審議。

根據建議，「生果金」有望由目前的$1,640增至$1,675，「長者生活津貼」亦會從現時的$4,250調升至$4,345。 年度 高齡津貼（生果金） 長者生活津貼（長生津） 加幅 2024年 $1,620 $4,195 / 2025年 $1,641 $4,250 1.3% 2026年 $1,675（待定） $4,345（待定） 2.2%

新例暫定二月生效 將不設「空窗期」

政府建議，新的津貼金額於2026年2月1日開始實施。若方案順利獲立法會財務委員會批准，即使是在2月1日之後才獲通過，增加的金額亦會從該日起計算，並一次過補發差額。

政府長者津貼2026｜生果金／長生津有甚麼分別？

生果金、長生津在申請年齡、資格和資產要求上各有不同，長者可根據自身情況，了解哪項福利更適合自己。

高齡津貼（俗稱「生果金」）與長者生活津貼（簡稱「長生津」）雖然都是為長者而設的福利，但兩者在申請資格上有著明顯的分別。簡單來說，「生果金」的申請門檻較為寬鬆，而「長生津」則主要為有經濟需要的長者提供支援。

項目 高齡津貼 (生果金) 長者生活津貼 (長生津) 申請年齡 70歲或以上 65歲或以上 資產審查 無須，不論經濟狀況如何，均可申請 需要，申請人必須符合指定的入息及資產限額 主要目的 為年長市民提供額外補貼，以應對年齡增長帶來的需要 集中資源，為有經濟困難的長者提供生活上的補助

1. 甚麼是高齡津貼（生果金）？

無須經濟審查的長者福利

「高齡津貼」就是大家常說的「生果金」，旨在為70歲或以上的香港居民，提供每月現金津貼，以應對年長所引致的額外生活所需。申請「生果金」的一大特點是，長者完全無須接受經濟狀況審查，不論收入與資產多少，只要符合年齡和居港要求便可申請。

2. 甚麼是長者生活津貼（長生津）？

為有經濟需要的長者提供生活補助

「長者生活津貼」（坊間多稱為「長生津」）是政府的一項社會保障措施，專為年滿65歲、有經濟困難的香港居民而設。這項福利的資金全由政府撥款，長者無須預先供款。申請人只要收入及資產不超過指定限額，便可每月領取這筆特別津貼，以補助生活開支，改善生活質素。

3. 長者可否同時申請「生果金」與「長生津」？

長者在申請福利時請注意，兩項津貼不可同時領取，長者只能二選一。

各位長者需要留意，高齡津貼（即「生果金」）與長者生活津貼（「長生津」）是不能夠同時領取的。在申請時，您只能按照您的個人情況，選擇領取其中一項津貼。

以下有兩個生活化的簡單例子，可以更容易理解在現實情況下，該申請「生果金」還是「長生津」。

個案一：陳伯應申請「生果金」

陳伯今年75歲，身體健康，與家人同住。他雖然已經退休，但因為早年有些積蓄，加上子女亦會給予家用，所以他的資產超過了「長生津」的限額。

選擇： 在這種情況下，陳伯應該申請「生果金」。

原因： 因為「生果金」沒有資產審查，只要年滿70歲便可申請。即使陳伯的資產較多，亦不影響他的申請資格。

個案二：李婆婆應申請「長生津」

李婆婆今年66歲，是一位獨居長者。她沒有太多儲蓄，每月只靠少量積蓄和子女微薄的家用應付日常開支，生活比較困難。她的總資產並沒有超過政府規定的限額。

選擇： 李婆婆應該申請「長生津」。

原因： 因為李婆婆年滿65歲，而且經濟狀況符合「長生津」的入息和資產要求。雖然她要等到70歲才能申請「生果金」，但「長生津」現時已能為她提供更高金額的津貼，以解燃眉之急。

長者生活津貼2026申請教學｜資產審查/年齡要求/離港限制要求/退休三寶

1. 申請「長生津」有何資格？ 四大條件要符合

要成功申請長者生活津貼（「長生津」），申請人必須同時符合以下四項基本資格：

要成功申請長者生活津貼（「長生津」），申請人必須同時符合以下四項基本資格

年齡要求 ：

必須 年滿65歲



： 必須 居港年期 ：

您必須已成為香港居民 最少七年 。同時，在提交申請前的 過去一整年 ，必須 連續居住在香港 。如果在申請前的一年內，曾短暫離開香港，只要離港總日數 不超過90天＊ ，仍會被視為符合「連續居港一年」的規定。



： 您必須已成為香港居民 。同時，在提交申請前的 ，必須 。如果在申請前的一年內，曾短暫離開香港，只要離港總日數 ，仍會被視為符合「連續居港一年」的規定。 經濟狀況：

個人或夫婦的 入息及資產總額 ，均 不能超過 政府所訂的限額。詳細限額參考下文「最新資產及入息上限列表」。



個人或夫婦的 ，均 政府所訂的限額。詳細限額參考下文「最新資產及入息上限列表」。 未領取其他特定福利 ：

在領取「長生津」的同時，您 不能 同時領取以下任何一項福利： 高齡津貼（生果金） 傷殘津貼 綜合社會保障援助（綜援）



： 在領取「長生津」的同時，您 同時領取以下任何一項福利：

＊長生津離港限制放寬：

社會福利署於2023年9月更新了長者福利的申請規定，特別放寬了有關申請前的離港日數限制。以往，長者在申請津貼前的過去一年內，最多只能離開香港56天。在現時安排之下，這個期限已正式延長至90天。政府表示，放寬限制是為了方便經常需要往返內地，特別是居住在大灣區城市的香港長者。

2. 長生津2026｜最新資產及入息限額

申請長者生活津貼時，需要計算「入息」和「資產」是否超出限額。以下將詳細解釋兩者的計算方法，以及哪些項目包括在內，哪些可以豁免。

長者生活津貼最新的資產及入息上限如下：

申請人類別 資產總值上限 每月總入息上限 單身長者 $406,000 $10,770 長者夫婦 $616,000 $16,440

*上述限額由2025年2月1日起生效。

長生津「入息」點樣計？

「入息」指的是您每月持續收到的收入。

以下項目會被計入「入息」：

工作收入： 包括薪金、佣金、獎金，以及做小生意或散工等賺取的收入。

退休金及長俸： 每月收取的固定退休金。

租金收入： 將物業出租後，扣除差餉、地租等開支後的淨收入。

年金收入： 無論是經由香港年金公司或坊間保險公司購買的年金，每月發放的款項都會計作入息。

以下項目「不會」被計入「入息」：

子女或親友給予的家用。

透過「安老按揭」及「保單逆按」計劃每月收取的款項。

溫馨提示：

雖然親友的家用和逆按揭的款項不計入「入息」，但如果您沒有把這些錢用掉，而是儲蓄起來，那麼累積的金額便會被視為「資產」計算。

長生津「資產」又點樣計？

「資產」指的是您擁有的財產和儲蓄，不論這些資產是在香港、澳門、內地還是海外，都需要計算在內。

以下項目會被計入「資產」：

土地及非自住物業： 您和配偶名下，但並非用作主要居所的物業、鋪位、車位等。

現金及儲蓄： 包括港幣及外幣存款。

投資項目： 股票、債券、基金、公司的股份等。

商業用車輛： 用作投資之的士、小巴及其牌照。

金條、金幣 等。

強積金（MPF）：年滿65歲後，保留在強積金戶口內的退休權益會被計算為資產。

以下項目「不會」被計入「資產」：

一個自住物業： 您和配偶現時作為主要居所的住宅物業及其附屬的自用車位，不論價值多少，都不會計算在內。

將來自用的骨灰龕位 。

保險計劃的現金價值。

關於強積金（MPF）的特別說明：

如果您或配偶 已滿65歲 ，戶口內由強制性供款及可扣稅自願性供款所累積的款項，會被計入「資產」。

如果您的配偶未滿65歲，他/她戶口內的強積金（強制性供款及可扣稅自願性供款部分）則暫時不用計算為家庭資產。

3. 申領「長生津」後，政府會否再資產審查？

社會福利署會定期覆檢個案，並與銀行等機構核對資料，以確保受惠長者仍然符合資格。

即使成功申請並開始領取長者生活津貼，社會福利署仍會定期對個案進行覆檢，以確認受惠長者是否繼續符合領取津貼的資格。這項措施旨在確保公共資源能公平地分配給有需要的人士，並防止津貼被濫用。

社署會按需要，與其他政府部門、銀行及相關機構交換資料。受惠長者本人，或代為處理津貼的親友，都有責任配合署方的審查工作。所有「長生津」個案將會以六年為一個周期進行覆檢，當中包括：

覆檢方式 形式 頻率 全面覆檢 職員或會邀請長者到辦事處會面，必要時更會進行家訪，作較詳細的資格評估。 每六年一次 郵遞覆檢 主要透過郵寄文件的方式，讓長者更新及確認資料。 每六年一次

4. 如何申請長生津？申請方法懶人包

您可以按自己方便的方式，透過以下任何一種途徑提出申請：

溫馨提示：

不論您用哪種方法，社會福利署收到申請後，都會有專責職員主動聯絡您，並安排會面，協助您完成餘下程序。

5. 申請長生津所需文件

遞交申請表時，請附上以下文件的副本：

您的身份證明： 香港身份證

所有旅行證件（例如：護照、回鄉證） 您的銀行戶口資料： 用以發放津貼的銀行存摺第一頁，或最近期的銀行月結單，上面需要清楚顯示您的姓名及戶口號碼。 配偶／同居伴侶的身份證明（如適用）： 其香港身份證

6. 資產「超標」又想申請長生津？利用「退休三寶」轉移

將超出限額的資產，轉化為政府認可的退休產品，既可合法地降低帳面資產，又能即時增加每月現金收入，讓退休生活更添保障。

對於部分退休長者來說，他們可能擁有一些積蓄或物業，令其總資產剛好超過申請長者生活津貼（「長生津」）的上限，處於「不上不下」的尷尬位置。其實，只要善用香港按揭證券有限公司推出的「退休三寶」，便有機會解決這個難題。

甚麼是「退休三寶」？

「退休三寶」是指以下三種專為長者設計的財務安排：

安老按揭計劃 (俗稱「逆按揭」) 保單逆按計劃 香港年金計劃

「退休三寶」如何幫助申請「長生津」？

這三項工具的關鍵作用，在於它們可以改變您資產的計算方式：

退休產品 如何影響「長生津」資產審查？ 安老按揭 您用自住物業作抵押的安老按揭；每月收取的年金不會計入「入息」。 保單逆按 您的人壽保單的現金價值，可獲豁免計算資產；每月收取的年金不會計入「入息」。 香港年金 您用作投保的整筆保費，可獲豁免計算資產。（但每月發放的年金會計入「入息」）

簡單策略：將「超額」資產變為「豁免」資產

最直接的方法是，如果您的資產只是略高於「長生津」的上限，您可以考慮將超出的那部分資金，用來一筆過投保「香港年金計劃」。

例子： 假設單身長者的資產上限是40萬元，而您有45萬元資產。您可以將其中5萬元或以上投保年金。

這樣做的好處是：

即時降低資產： 您的帳面資產會立刻降至40萬元以下，符合申請「長生津」的資格。 創造雙重收入： 成功申請後，您除了可以每月領取「長生津」，還能同時從年金計劃中，每月獲得一份額外的穩定收入，有效增加您手頭上的現金流，讓退休生活過得更為鬆動。

7. 「我有車有樓、仔女又俾家用，可以申請『長生津』嗎？」

以下透過兩個生活實例，為您拆解關於自住物業、私人座駕及子女供養對申請資格的影響。

個案一：黃伯 — 「我有樓又有車，合資格嗎？」

黃伯今年68歲，與太太同住於一個自己名下、沒有按揭的單位。他還擁有一部私家車，平日用作代步。此外，他和太太的儲蓄合共約有30萬元。

分析：

自住樓： 由於黃伯的單位是自住物業，根據規定，這層樓的價值完全無須計算在資產內。 自用車： 作為日常代步的私家車，一般不視為投資工具，因此亦無須計入資產。 其他資產： 黃伯和太太的總資產是30萬元的儲蓄，遠低於夫婦資產上限（$616,000）。

結論： 可以申請。 只要黃伯的家庭總入息不超過上限，即使他有車有樓，也完全符合申請「長生津」的資格。

重點： 申請「長生津」時，只有一項自住物業和自用車輛是可以豁免計算的。但如果您擁有第二個物業（例如用作收租）或投資用的車輛（例如的士），它們的價值便需要計入資產總額。

個案二：張婆婆 — 「仔女好乖，每月俾家用，會唔會影響申請？」

張婆婆是單身長者，沒有工作，每月依靠孝順的子女給予$8,000作為生活費。她將部分家用儲蓄起來，目前銀行存款約有15萬元。

分析：

子女家用： 根據規定，由子女或親友給予的金錢援助，不會被計算為「入息」。所以，張婆婆每月收到的$8,000家用，並不影響她的申請資格。 個人資產： 張婆婆的資產是她積蓄下來的15萬元存款，這個數額遠低於單身長者的資產上限（$406,000）。

結論： 可以申請。 子女供養本身不會影響「長生津」的申請，關鍵在於長者自身的總資產是否超過限額。

重點： 雖然家用不計入「入息」，但如果長年累月將大部分家用儲蓄起來，令個人總資產超過了限額，屆時便會失去領取「長生津」的資格。

高齡津貼（生果金）2026｜申請資格/年齡要求/最新離港限制

不合資格申請「長生津」？70歲長者可改領「生果金」。

如果您因為資產超出上限等原因，而未能符合申請長者生活津貼（「長生津」）的資格，其實無需灰心。只要您年滿70歲，便可以考慮申請另一項無需經濟審查的福利——高齡津貼，也就是大家常說的「生果金」。

1. 生果金申請資格／要求

申請「生果金」的基本資格如下，條件相對簡單：

年齡要求：申請人必須年滿70歲或以上。 居港總年期：您必須已成為香港居民最少七年。 申請前連續居港：在您正式遞交申請表當日之前的過去一整年，您必須連續居住在香港。

特別說明： 即使您在該年內曾短暫離開香港，只要離港的總日數不超過90天，仍然會被視為符合「連續居港」的規定。

2. 生果金資產審查

毋需資產審查

申請「生果金」最大的優點，就是不設任何資產或入息審查。無論您擁有多少儲蓄、物業或收入，都不會影響您的申請資格。

3. 生果金居港要求/離港限制 2類人不能申請

「生果金」最大的好處是申請時完全不用計算資產或收入，非常容易申請，但仍有幾項規定需要留意。

除了年齡和居港要求外，您還必須符合以下條件：

領取津貼期間要留在香港： 在您成功申請並開始領取「生果金」後，您必須在香港居住。不過，政府設有「離港寬限」安排，只要您不是長期離開、總日數不超過90日，一般不會影響津貼發放。

不可同時領取其他福利： 您只能在眾多社會福利中選擇一項。如果您正在領取「生果金」，便不能同時領取長者生活津貼（長生津）、傷殘津貼或綜合社會保障援助（綜援）。

並非在囚或被羈留： 申請人不能是正在監獄服刑或因任何原因被合法羈留的人士。

並非以定居為目的留港的人士：例如旅客、外地輸入的勞工等，都不符合申請資格。

特別情況：

如果您在申請前的一年內，因為到外地工作或看病等特殊理由而需要離開香港，只要您能提供充足的證明文件，社會福利署可能會酌情處理，豁免計算您的部分離港日數。

4. 申請「生果金」要準備甚麼文件？

遞交申請表時，請一併附上以下證明文件的副本，可讓您的申請過程更為順暢。

身份及年齡證明：

香港身份證是必要的。如有需要，職員也可能請您提供其他文件，如出生證明書等，以核實您的年齡。 個人銀行戶口證明：

您需要提供用作收取津貼的個人銀行戶口證明。可以是銀行存摺的第一頁，或是最近期的銀行月結單，上面必須清楚顯示您的姓名及戶口號碼。



特別注意：用於領取「生果金」的必須是個人戶口，聯名戶口（例如您與配偶或子女聯名的戶口）並不適用。 過去一年的離港紀錄：

您需要提交所有旅遊證件（例如：護照、回鄉證等）的副本。副本內容需包括印有您個人資料的頁面，以及載有您在申請前過去一年內所有出入境蓋印的內頁。這份文件是為了協助署方核實您是否符合「申請前連續居港一年」的規定。

5. 如何申請「生果金」？5大途徑任揀

當您年滿70歲，或在70歲生日前的一個月內，便可以透過以下任何一種方式，向社會福利署提出申請：

網上電子表格（適合「智方便+」用戶）



如果您已登記「智方便+」並啟用了數碼簽署功能，可以直接在網上填寫及遞交申請表，無須親身前往辦事處。網上表格 >>按此<<

下載表格後郵寄／親身遞交



您可以先在網上下載「公共福利金計劃申請表」（按此下載），在家中填妥。然後，連同所需文件的副本，一併郵寄或親身交回您住址所屬的社會保障辦事處。

親身前往辦事處



您亦可以選擇親自，或委託親友，直接前往住址所屬的社會保障辦事處，由職員協助辦理整個申請手續。

先聯絡，後跟進



如果您想先作初步查詢或不便出門，可以先透過電話、傳真或電郵等方式聯絡社會保障辦事處，表達您的申請意願。署方收到您的訊息後，會有專責職員主動聯絡您，並協助您完成餘下的申請程序。

經由機構轉介



您也可以請其他政府部門（如房屋署）或非政府機構（如長者地區中心、家庭服務中心的社工）為您轉介申請。



「長生津」及「生果金」發放須知

當您成功申請長者生活津貼（「長生津」）或高齡津貼（「生果金」）後，接下來的發放安排如下：

津貼如何計算及發放？

起計日期： 津貼的金額會由社會福利署（社署） 正式收到您申請當日 開始計算。

如果是經由其他機構轉介，則會以 申請日期 或 轉介日期 為準（以較後的日期計算）。

即使審批需要時間，署方之後也會補發由起計日起的所有應得津貼，確保您不會有任何損失。 發放方式： 津貼會 每月一次 ，準時地 自動轉帳 到您在申請時所指定的銀行戶口。

在非常特殊的情況下，社署也可以作出特別安排，直接以現金形式將津貼送到您手上。

如果我需要暫時離開香港，會影響長生津/生果金嗎？

這是一個許多長者都關心的問題。根據現行規定，政府設有「離港寬限」，具體安排如下：

只要您在一個「付款年度」內， 在香港居住的總日數合共不少於60天 ，便 可以領取全年的津貼 。

換句話說，只要符合上述留港60天的基本要求，您在同一個年度內，最多可以離開香港長達305天（若該年是閏年，則為306天），而不會影響您領取全年津貼的資格。

只要符合以上簡單規定，無論是去旅行、北上消遣，還是到外國探親，均不會影響您領取全年的「長生津」或「生果金」。

這裡有兩個生活化的例子，為您解釋在領取津貼期間，短暫離開香港的具體情況：

個案一：李伯伯 — 「我鍾意周圍去旅行，會唔會無錢收？」

李伯伯是一位退休人士，身體壯健，最喜歡和朋友四處旅遊。他差不多每兩個月就會北上小住半個月，一年加起來有三、四個月不在香港。

分析：

關鍵規定： 政府的要求是，只要在一個付款年度內， 在香港住滿60天 ，便可領取全年津貼。

計算離港日數： 即使李伯伯一年有4個月（約120天）不在香港，他仍然有大約8個月（超過240天）的時間居住在香港，遠遠超過了最少的60天要求。

他離開香港的總日數（120天）也遠低於305天的上限。

結論： 完全不會有影響。 只要李伯伯確保自己每年在香港的居住時間加起來有60天或以上，無論他去旅行多頻繁，都可以照常領取全年的津貼。

個案二：陳婆婆 — 「個女喺外國生BB，我想過去幫手坐月，津貼會唔會被Cut？」

陳婆婆的長女移居了加拿大，最近誕下麟兒，希望陳婆婆能過去幫忙照顧初生嬰兒和「坐月」，預計需時約三個月。陳婆婆擔心一旦離港這麼久，會被取消領取「生果金」的資格。

分析：

離港原因： 無論您離港的原因是探親、旅遊還是其他私人理由，審批的標準都是一樣的。

計算離港日數： 陳婆婆到加拿大三個月，大約是90天。這90天遠低於305天的離港上限。

計算留港日數： 在該年度餘下的9個月時間裏，陳婆婆都會在香港居住，同樣遠超60天的留港規定。

結論： 請放心，津貼不會受影響。 這種情況十分普遍，只要您不是打算永久離開香港，只是暫時離港協助家人，津貼的發放是絕對不會被中斷的。

有關長生津/生果金的查詢方法：

想親身辦理申請手續，或直接向職員查詢？長者可以前往您住址所屬的社會保障辦事處，由職員協助您辦理高齡津貼（「生果金」）或長者生活津貼（「長生津」）的申請。

社會福利署在全港多區都設有辦事處，方便各位長者。各區辦事處的開放時間、地址及電話如下：