社署：綜援、長生津及生果金等擬2月起上調2.2% 租金津貼同步調整

社會福利署今日（1月26日）表示，政府已按既定機制，根據社會保障援助物價指數的按年變動，向立法會提交調整綜援標準項目金額及公共福利金計劃（包括高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼）的建議方案，擬由2026年2月1日起統一上調2.2%。

政府將盡快諮詢立法會財務委員會，如獲批准，調整後的金額將追溯至2026年2月起生效。同時，政府亦計劃根據相關機制調整綜援計劃租金津貼最高金額，並同步追溯實施。

若按照2.2%的調整幅度，長者生活津貼將由原來的4250元增至4343.5元；高齡津貼（生果金）將由1640元增至1676.1元。