社署：綜援、長生津及生果金等擬2月起上調2.2% 租金津貼同步調整
更新時間：18:14 2026-01-26 HKT
發佈時間：18:14 2026-01-26 HKT
發佈時間：18:14 2026-01-26 HKT
社會福利署今日（1月26日）表示，政府已按既定機制，根據社會保障援助物價指數的按年變動，向立法會提交調整綜援標準項目金額及公共福利金計劃（包括高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼）的建議方案，擬由2026年2月1日起統一上調2.2%。
政府將盡快諮詢立法會財務委員會，如獲批准，調整後的金額將追溯至2026年2月起生效。同時，政府亦計劃根據相關機制調整綜援計劃租金津貼最高金額，並同步追溯實施。
若按照2.2%的調整幅度，長者生活津貼將由原來的4250元增至4343.5元；高齡津貼（生果金）將由1640元增至1676.1元。
最Hit
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
2026-01-24 10:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
2026-01-25 09:00 HKT