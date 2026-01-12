樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折

樂悠咭優惠2026｜長者優惠｜隨著樂悠咭的普及，全港各大商戶紛紛響應，為一眾銀髮族提供精彩的專屬優惠，從日常的餐飲美食、超市購物，到家居電器，優惠可謂應有盡有。《星島頭條》就為各位老友記整合2026年最新的15個精選優惠，讓大家輕鬆一覽，盡享長者福利！

長者樂悠咭優惠2026！15大餐飲、超市、購物折扣一文睇清

踏入新一年，多間餐廳、超市及零售店繼續為60歲或以上長者提供專享優惠，全面照顧老友記的生活所需！餐飲方面，可享KFC消費滿額贈飲品或小食、星巴克$5折扣等。生活購物著數更多，包括APITA及UNY星期一95折、惠康星期三指定貨品優惠。綁定易賞錢後，在百佳、屈臣氏及豐澤消費滿額即減。

15大長者優惠憑樂悠咭即享！百佳/KFC/惠康/OK便利店

1. KFC 肯德基 樂悠咭享免費奶茶/咖啡

即日起至4月15日，憑樂悠咭於KFC門市惠顧滿$10，可獲免費香滑奶茶或即磨咖啡一杯（星期六、日及公眾假期除外）。

2. KFC 肯德基 長者優惠 免費薯蓉

早上11時後（星期六、日及公眾假期除外），樂悠咭持有人於KFC惠顧任何食品滿$20或以上，即獲馬鈴薯蓉（普通）一客。

3. Starbucks 星巴克 手調飲品減$5

即日起至8月27日，每日早上11時前，購買中杯或以上手調飲品享$5折扣。

4. 鴻福堂 指定產品8折

長者憑樂悠咭於鴻福堂購買自家湯、涼茶、豆漿及滋潤甘露、龜苓膏等指定產品享8折。

5. A-1 Bakery 長者買麵包95折

每月28日，長者憑有效之樂悠咭消費可自動享額外95折。

6. Tonkichi とん吉 樂悠咭全單85折

三人同行（其中一位持樂悠咭），堂食全單85折，外賣亦享同等折扣。

7. Pick Coffee 樂悠咭三人同行額外折扣

凡三人同行當中一位持樂悠咭於Pick Coffee消費，可享堂食或外賣全85折優惠。

8. OK便利店 奶類飲品減$2

即日起至6月30日，於OK便利店購買鮮奶、高鈣、朱古力牛奶飲品946毫升可享$2折扣優惠。

9. OK便利店 聖安娜/Circle K麵包額外折扣

長者於OK便利店購買聖安娜家庭裝麵包/Circle K吐司/方包享$1折扣。

10. OK便利店 蛋白飲品減$3

樂悠咭持有人於OK便利店購買南陽高蛋白飲品350毫升，可享額外$3折扣。

11. APITA & UNY 逢周一95折

長者由即日起至4月13日，逢星期一於APITA、UNY樂富、元朗及將軍澳店購物滿$100並以樂悠付款，即可獲95折（上限$15折扣）。

12. 惠康/ Market Place / 3hreesixty 星期三95折

憑樂悠咭於星期三購買精選成人奶粉及成人紙尿片可享95折優惠。

13. 屈臣氏 Watsons 樂悠咭x易賞錢會員減$5

已完成易賞錢會員登記的長者會員，即日起至1月13日（1月7日除外），購買屈臣氏自家品牌健康產品滿$50減$5；1月15日起至1月27日（1月21日除外）購買屈臣氏自家品牌個人護理產品滿$50減$5。

14. 百佳超市 長者會員減$5

即日起至1月13日（1月7日除外），已完成易賞錢會員登記的長者會員買麵類滿$50減$5；1月15日起至1月27日（1月21日除外）買罐頭食品滿$50減$5。

15. 豐澤 Fortress 全線廚房電器減$100

凡未曾成為易賞錢會員或未有易賞錢app的長者會員，只需帶同樂悠咭到全線豐澤門市即場完成綁定，可於即日起至1月13日及1月15日至1月27日，購買豐澤牌產品及廚房電器滿$1500減$100。

資料來源：八達通 Octopus