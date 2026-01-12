Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折

生活百科
更新時間：13:47 2026-01-12 HKT
發佈時間：13:47 2026-01-12 HKT

樂悠咭優惠2026｜長者優惠｜隨著樂悠咭的普及，全港各大商戶紛紛響應，為一眾銀髮族提供精彩的專屬優惠，從日常的餐飲美食、超市購物，到家居電器，優惠可謂應有盡有。《星島頭條》就為各位老友記整合2026年最新的15個精選優惠，讓大家輕鬆一覽，盡享長者福利！

長者樂悠咭優惠2026！15大餐飲、超市、購物折扣一文睇清

踏入新一年，多間餐廳、超市及零售店繼續為60歲或以上長者提供專享優惠，全面照顧老友記的生活所需！餐飲方面，可享KFC消費滿額贈飲品或小食、星巴克$5折扣等。生活購物著數更多，包括APITA及UNY星期一95折、惠康星期三指定貨品優惠。綁定易賞錢後，在百佳、屈臣氏及豐澤消費滿額即減。

15大長者優惠憑樂悠咭即享！百佳/KFC/惠康/OK便利店

1. KFC 肯德基 樂悠咭享免費奶茶/咖啡

即日起至4月15日，憑樂悠咭於KFC門市惠顧滿$10，可獲免費香滑奶茶或即磨咖啡一杯（星期六、日及公眾假期除外）。

2. KFC 肯德基 長者優惠 免費薯蓉

早上11時後（星期六、日及公眾假期除外），樂悠咭持有人於KFC惠顧任何食品滿$20或以上，即獲馬鈴薯蓉（普通）一客。

3. Starbucks 星巴克 手調飲品減$5

即日起至8月27日，每日早上11時前，購買中杯或以上手調飲品享$5折扣。

4. 鴻福堂 指定產品8折

長者憑樂悠咭於鴻福堂購買自家湯、涼茶、豆漿及滋潤甘露、龜苓膏等指定產品享8折。

5. A-1 Bakery 長者買麵包95折

每月28日，長者憑有效之樂悠咭消費可自動享額外95折。

6. Tonkichi とん吉 樂悠咭全單85折 

三人同行（其中一位持樂悠咭），堂食全單85折，外賣亦享同等折扣。

7. Pick Coffee 樂悠咭三人同行額外折扣

凡三人同行當中一位持樂悠咭於Pick Coffee消費，可享堂食或外賣全85折優惠。

8. OK便利店 奶類飲品減$2

即日起至6月30日，於OK便利店購買鮮奶、高鈣、朱古力牛奶飲品946毫升可享$2折扣優惠。

9. OK便利店 聖安娜/Circle K麵包額外折扣

長者於OK便利店購買聖安娜家庭裝麵包/Circle K吐司/方包享$1折扣。

10. OK便利店 蛋白飲品減$3

樂悠咭持有人於OK便利店購買南陽高蛋白飲品350毫升，可享額外$3折扣。

11. APITA & UNY 逢周一95折

長者由即日起至4月13日，逢星期一於APITA、UNY樂富、元朗及將軍澳店購物滿$100並以樂悠付款，即可獲95折（上限$15折扣）。

12. 惠康/ Market Place / 3hreesixty 星期三95折

憑樂悠咭於星期三購買精選成人奶粉及成人紙尿片可享95折優惠。

13. 屈臣氏 Watsons 樂悠咭x易賞錢會員減$5

已完成易賞錢會員登記的長者會員，即日起至1月13日（1月7日除外），購買屈臣氏自家品牌健康產品滿$50減$5；1月15日起至1月27日（1月21日除外）購買屈臣氏自家品牌個人護理產品滿$50減$5。

14. 百佳超市 長者會員減$5

即日起至1月13日（1月7日除外），已完成易賞錢會員登記的長者會員買麵類滿$50減$5；1月15日起至1月27日（1月21日除外）買罐頭食品滿$50減$5。

15. 豐澤 Fortress 全線廚房電器減$100

凡未曾成為易賞錢會員或未有易賞錢app的長者會員，只需帶同樂悠咭到全線豐澤門市即場完成綁定，可於即日起至1月13日及1月15日至1月27日，購買豐澤牌產品及廚房電器滿$1500減$100。

 

資料來源：八達通 Octopus

 

同場加映：
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折

長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
特朗普先前在卡塔爾烏代德空軍基地，向美軍喊話。美聯社
白宮突宣布「天佑美軍、我們正要開始」 五角大樓薄餅指數一度飆升 惹動武猜測
即時國際
3小時前
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
影視圈
15小時前
星島申訴王｜粉麵廠千萬爭產案 劇情再反轉！ 四哥現身大反擊：邪惡到入骨
06:31
星島申訴王｜千萬爭產案兄弟決裂劇情再反轉！ 「四哥」現身反擊：人性邪惡到入骨
申訴熱話
7小時前
前TVB「坎坷男星」離港轉行做脊醫  跟女星老婆變「網戀」曝光真實夫妻關係  傳曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」離港轉行做脊醫  跟女星老婆變「網戀」曝光真實夫妻關係  傳曾遭女歌手狠撇
影視圈
5小時前
大棋盤︱宏福苑安置輿情有變化 原址重建速「落閘」有原因 知情人士：疑有人「帶風向」
大棋盤︱宏福苑安置輿情有變化 原址重建速「落閘」有原因 知情人士：疑有人「帶風向」
政情
5小時前
美媒：聯儲局主席鮑威爾遭刑事調查
01:33
美聯儲局主席證實遭刑事調查 涉總部大樓翻新工程 鮑威爾：特朗普找藉口施壓
即時國際
5小時前
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
投資理財
8小時前
光明頂停播︱陶傑《光明頂》周五晚最後一集 陳志雲江玉歡新節目《講再見》取代
政情
3小時前