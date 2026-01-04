Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）

博物館長者優惠2026｜想為退休生活增添色彩？香港政府為60歲或以上的長者提供一系列專屬的長者優惠。其中，康樂及文化事務署（康文署）的「博物館通行證」絕對是銀髮族的一大福音！各位老友記只需以$25的優惠年費，便可購得博物館通行證年票，並在一年之內無限次免費參觀康文署轄下多達17間的博物館，以及獲得主題樂園、餐飲及購物優惠，助您輕鬆開啟精彩的文化生活！

60歲以上長者博物館通行證$25！優惠價全年任遊17大博物館/景點

由康文署推出的博物館通行證，為不同人士提供了家庭、個人及優惠三種選擇。當中特別為年滿60歲的長者提供優惠，您只需支付$25年費，即可擁有一年有效的通行證，期間無限次免費參觀轄下博物館的常設及大部分專題展覽。此證更帶來額外便利，當您在博物館內的禮品店、書店及指定食肆消費時，均可享有折扣。署方亦會不時為持證人士舉辦特別活動，為您的文化探索之旅增添更多樂趣。

博物館通行證的價值遠超於參觀展覽，它提供多達15項的額外優惠，包括以折扣價購買香港迪士尼樂園「奇妙處處通」及海洋公園全年會籍，讓您輕鬆與家人共享歡樂。優惠亦涵蓋其他博物館夥伴機構，近期範圍更拓展至表演藝術，於城市售票網購買指定音樂或舞蹈節目門票亦可享折扣，全面豐富您的文化與消閒生活。

長者博物館通行證 15大專享優惠一覽︰

持有博物館通行證的長者，除了可免費暢遊各大博物館，更可在一系列消閒、餐飲及購物活動中，享有專屬禮遇。以下為您整理各項優惠詳情，助您輕鬆規劃精彩的文化生活︰

博物館及活動禮遇

  1. 無限次參觀：在通行證有效期內，可無限次免費參觀康文署轄下17間博物館的常設及專題展覽（特定展覽除外）
  2. 購物折扣：於博物館內的禮品店或書店，購買康文署製作的刊物及紀念品，可享9折優惠（孫中山紀念館及香港海防博物館除外）
  3. 活動優惠：報名參加由博物館主辦的教育推廣等活動，可享9折優惠（若活動本身已提供優惠價，則不設額外折扣）

主題公園及表演藝術折扣

  1. 香港迪士尼樂園：即日起至2026年8月31日，以正價購買任何類別的長者「奇妙處處通」會籍，可享$40折扣
  2. 香港海洋公園：即日起至2026年8月31日，購買全年會籍可享9折優惠
  3. 香港舞蹈團：於城市售票網購買指定大型演出的正價門票，或於表演場地購買節目周邊商品，均可享9折優惠
    • 2026年3月6至8日︰香港舞蹈團原創選粹《跡》︱沙田大會堂演奏廳（門票現正發售）
    • 2026年5月22至24日︰《之間 ── 吳冠中水墨行》︱香港文化中心大劇院 （門票發售待公布）
    • 2026年8月7至15日︰《熊貓大同萌》︱沙田大會堂演奏廳（門票發售待公布）
  4. 香港管弦樂團：於城市售票網售票處購買指定2025/26樂季節目之正價門票，可享9折優惠
  5. 香港小交響樂團：於城市售票網售票處購買指定2025/26樂季節目之正價門票，可享9折優惠

其他夥伴機構優惠

  1. 一新美術館：即日起至2026年12月31日，於館內咖啡室及禮品店消費，可享95折
  2. 古魏博物館：即日起至2026年12月31日，可以優惠價$30購買門票（星期六、日免費），並於館內咖啡店、禮品廊及報名活動時享有折扣
    • 以優惠票價$30購買標準門票；逢星期六及日可免費入場
    • 於博物館咖啡店「雙茗匯」消費或租用場地，可享9折優惠
    • 於禮品廊購物可享9折優惠
    • 參加教育活動可享9折優惠；2或3人同行可享85折優惠，4人或以上可享8折優惠
  3. 香港海事博物館：即日起至2026年12月31日，購買成人門票可享半價優惠
  4. 南豐紗廠CHAT六廠：即日起至2026年12月31日，於其小店購物可享95折

指定餐飲優惠

  1. 香港藝術館 MoA DINING：透過指定連結訂座，可享午市、晚市、下午茶及酒吧小食高達85折優惠（特殊節日除外）
  2. 香港文化博物館牧羊少年咖啡館：消費可享9折優惠
  3. 香港海防博物館康姨咖啡室： 消費可享9折優惠
     

17間康文署博物館2026最新活動︰

康文署為鼓勵長者投入文化生活，精心管理轄下17間博物館，並提供極具價值的博物館通行證。年滿60歲的老友記只需以$25的優惠價，即可購得一年有效的通行證，無限次免費參觀各館的常設及大部分專題展覽。

為確保每次到訪都有新鮮感，館方會定期更新展品與主題，讓您每次重遊都能發掘新的知識與樂趣。這項貼心的安排，旨在讓您能以最經濟實惠的方式，輕鬆探索香港豐富的歷史、藝術與科學，為退休生活增添姿彩。

 

 1.  香港藝術館｜細味大師文化瑰寶

香港藝術館現正展出多個精彩展覽，是您沉浸於文化世界的好去處。館內特別呈獻一系列圍繞國畫大師吳冠中的藝術展覽，包括「藝術之旅」、「邂逅風景」及「光進來的地方」，讓您能一次過深入欣賞大師筆下的動人景致。

此外，您亦可透過「古文青生涯規劃」及「畫中小人物」，窺探古人的書畫世界；或在「難得清風」與「袖珍．厚禮」中，欣賞精緻的摺扇與鼻煙壺工藝。而為慶祝敏求精舍成立六十五周年的「鑑古識今」特展，展期至2026年1月14日，機會難得。同時，「好物有型」與「圓夢前行」等展覽，亦展示了香港本地的藝術發展與館藏精品，內容豐富，不容錯過。

香港藝術館

  • 地址︰尖沙咀梳士巴利道10號
  • 開放時間︰星期一至三、五10am-6pm；星期六、日及公眾假期10am-9pm；聖誕前夕及農曆新年除夕10am-5pm
  • 網址︰https://hk.art.museum

 

2. 香港文化博物館｜穿梭古今文化之旅

香港文化博物館現正舉行多個專題展覽，內容精彩。為紀念嶺南畫派大師趙少昂，「嶺南風範」紀念展將展出至2026年2月23日，不容錯過。同時「香港快拍 ‧ 城市漫步」及「漫眾同樂 — 幽默港漫格格趣」展覽，分別以攝影及漫畫，帶您從不同角度欣賞香港的城市魅力與生活趣味。

館內的常設展覽同樣值得細味。您可以在「金庸館」，重溫家喻戶曉的武俠經典；或到「粵劇文物館」，欣賞此傳統藝術的精髓。「瞧潮香港60+」展覽則帶您回味昔日的流行文化，而「徐展堂中國藝術館」和「趙少昂藝術館」亦長期展出珍貴的藝術藏品，讓您隨時都能前來品味。

香港文化博物館

  • 地址︰沙田文林路一號
  • 開放時間︰星期一至三、五10am-6pm；星期六、日及公眾假期10am-7pm；聖誕前夕及農曆新年除夕10am-5pm
  • 網址︰https://hk.heritage.museum

 

3. 香港歷史博物館｜回顧香港城市發展史

歷史博物館由即日起至2月23日有「考古曹操」展覽，透過回顧曹操墓發現、發掘與論證過程，廓清迷霧，還原真實曹操。另外還有《香港國安法》公布實施5周年、第10個「全民國家安全教育日」專題展覽及「香港多面體」展覽系列等。

香港歷史博物館

  • 地址︰尖沙咀漆咸道南100號（香港科學館側）
  • 開放時間︰星期一至三、五10am-6pm；星期六、日及公眾假期10am-7pm；聖誕前夕及農曆新年除夕10am-5pm
  • 網址︰https://hk.history.museum/

 

4. 香港科學館｜探索運動與科學奧妙

香港科學館是啟發智慧、充滿趣味的好去處。館內除了一系列涵蓋生命、地球及能量等主題的常設展覽。由即日起至2026年2月25日，更推出「臻至完美：運動與科學的交匯」專題展覽。此展覽不僅會分享運動健兒的奮鬥故事，更會從科學角度，深入淺出地剖析各項運動的致勝關鍵，讓您一窺體育與科學結合的奧妙，非常適合與家人一同參觀。

香港科學館

  • 地址︰尖沙咀東部科學館道2號
  • 開放時間︰星期一至三、五10am-6pm；星期六、日及公眾假期10am-9pm；聖誕前夕及農曆新年除夕10am-5pm
  • 網址︰https://hk.history.museum/

 

5. 香港太空館｜探索國家航天成就

香港太空館現正舉行名為「航向太空——中國載人航天之旅」的專題展覽。這個由即日起至4月27日的展覽，將帶領您深入了解國家航天員的點滴，由艱苦的訓練過程，到成功進駐「天宮」空間站執行任務的完整歷程。

展覽內容豐富，詳細介紹了航天員在太空進行的各項科學實驗，以及「太空漫步」時的任務與成果。此外，展覽亦會提及香港在國家載人航天工程中的參與和貢獻，讓您更全面地認識國家的航天發展。

香港太空館

  • 地址︰尖沙咀梳士巴利道10號
  • 開放時間︰星期一、三、五1pm-6pm；星期六、日及公眾假期10am-9pm；聖誕前夕及農曆新年除夕10am-5pm
  • 網址︰https://hk.space.museum/

 

6. 香港抗戰及海防博物館｜在堡壘中回望歷史

座落於鯉魚門炮台舊址的香港抗戰及海防博物館，是了解香港軍事歷史的重要地標。館內現正舉行「風雨同舟 共建和平」專題展覽，紀念粵港人民抗戰勝利八十周年，展期至7月8日，讓您重溫那段軍民一心的艱苦歲月。

博物館的常設展覽「香港海防故事」，設於由昔日軍事設施改建而成的11個主題展覽廳之中，別具特色。展覽詳細介紹了香港自唐代以來的海防及軍事變遷，並深入探討香港在抗日戰爭時期的歷史。參觀者更可一併遊覽抗戰主題展覽廳、明清粵港海防工事展覽廳及鯉魚門炮台展覽廳，全面認識這座歷史堡壘的過去。

香港抗戰及海防博物館

  • 地址︰筲箕灣東喜道175號
  • 開放時間︰3月至9月星期一至三、星期五至日10am-6pm；10月至2月星期一至三、星期五至日10am-5pm
  • 網址︰https://hk.waranddefence.museum/

 

7. 茶具文物館｜靜心細味茶香與藝術

如果您對茶藝文化抱有興趣，茶具文物館是一個不容錯過的好去處。館內現正舉行名為「香港藝術家對話系列︰茶之形」的專題展覽，以藝術的角度，向大家呈現茶的各種形態與美感。

此外，館內亦設有多個常設展覽，例如「輕談淺說古今茶事」，能讓您輕鬆認識茶的歷史。而「嶺南印記」及「羅桂祥基金捐贈中國陶瓷、印章精選」則展出了各式精美的陶瓷和印章，值得您前來細心欣賞，一同感受古今茶事的魅力。

茶具文物館

 

8. 香港鐵路博物館｜感受香港交通百年變遷

位於大埔墟的香港鐵路博物館，是由充滿歷史氣息的舊大埔墟火車站改建而成的戶外博物館。館內保留了昔日的售票處和訊號控制室，並設有不同的展覽廳，向大眾詳細介紹香港鐵路多年來的發展與演變。

此外，博物館更展出多款退役的火車，包括歷史悠久的窄軌蒸汽火車頭、60號柴油電動機車，以及各式舊車卡。大家可以近距離欣賞這些珍貴的鐵路文物，親身感受香港鐵路的歷史足跡。

香港鐵路博物館

 

 

9. 葛量洪號滅火輪展覽館｜細味香港消防救援光輝歲月

「葛量洪號」滅火輪是守護香港近半世紀的海上英雄，它於1953年投入服務，曾是消防處的旗艦，參與無數救援任務。這艘在本地黃埔船塢建造的滅火輪，見證了香港的消防歷史與造船業的輝煌。在2002年退役後，它化身為展覽館，讓市民可透過珍貴的消防文物及多媒體介紹，認識海上救援工作的點滴，一同緬懷這艘功勳船的光榮歲月。

葛量洪號滅火輪展覽館

 

10. 羅屋民俗館｜感受柴灣客家歷史

羅屋民俗館位於交通便利的柴灣，從港鐵站步行前往僅需五分鐘。這座建於十八世紀的古村屋，是柴灣區內唯一保存下來的客家村屋，極具歷史價值，並已被列為法定古蹟。由於村屋原為姓羅的客家人所擁有，因此得名「羅屋」。館內重現了昔日客家人的生活面貌，讓大家能透過屋內的陳設與展品，深入了解柴灣地區的變遷與客家文化。

羅屋民俗館

 

11. 李鄭屋漢墓博物館｜千年古墓珍貴遺跡

這個珍貴的古墓，是在1955年興建李鄭屋徙置大廈時，被工程人員無意中發現的。經過專家們對墓室設計、墓磚文字和出土文物的研究，判斷這座古墓建於東漢時期，距今已有近二千年歷史，並在1988年被列為法定古蹟。

為了好好保護古墓，避免內部的濕度和溫度受到影響，墓室本身並不對外開放。不過，大家仍然可以透過入口的玻璃，一窺墓室的內部結構。此外，古墓旁邊設有展覽館，大家可以在那裏欣賞到從墓中出土的陶器和青銅器等珍貴文物，並透過詳細的介紹，加深對這座古墓歷史和建築特色的認識。

李鄭屋漢墓博物館

 

12. 上窰民俗文物館｜走進百年客家村落

「上窰民俗文物館」位於景色怡人的西貢郊野公園之中，這是一座建於十九世紀末的客家村落，佔地約500平方米。上窰村及其毗鄰的灰窰，因其歷史價值，於1981年被列為法定古蹟。經過細心修復後，文物館於1984年正式開放，搖身一變成為展示豐富客家文化與歷史的博物館。在此，長者能深入了解客家人的傳統民俗，親身體驗他們昔日的生活面貌。

上窰民俗文物館

 

13. 香港電影資料館｜重溫香江娛樂電影發展史

香港電影資料館是電影愛好者的好去處，館內設有多個專題及常設展覽，讓大家可以一同回味香港電影的黃金時代。目前的專題展覽包括「75載銀光萃影──銀都電影劇照及海報展」，展出多張珍貴的舊電影劇照和海報。

此外，資料館亦會舉辦「影畫早晨：青春印記 ── 七公主結誼六十周年」及「光影愛漫遊」等活動，帶領觀眾重溫經典電影。常設展覽「皇后憶舊」則能勾起大家對舊式戲院的滿滿回憶。

香港電影資料館

  • 地址︰西灣河鯉景道50號
  • 開放時間︰星期一、三至日10am-8pm；聖誕前夕及農曆新年除夕10am-5pm
  • 網址︰https://www.filmarchive.gov.hk

 

14. 三棟屋博物館｜體驗百年客家圍村風貌

「三棟屋」這座擁有超過200年歷史的客家圍村，因其珍貴的歷史價值，早於1981年被列為法定古蹟，並在1987年完成修復後，活化為博物館向公眾開放。博物館佔地約2,000平方米，建築佈局井然有序，左右對稱。中軸線上是前廳、中廳及祠堂，兩旁則是四間獨立的房舍，充分展現了傳統圍村的建築特色。

館內現時設有「香港非物質文化遺產中心」，並正舉行「循聲覓道 — 香港非物質文化遺產」展覽，透過創新的手法，將本地的傳統文化生動地呈現出來，讓大眾能輕鬆領略這些珍貴的文化瑰寶。

三棟屋博物館

 

15. 油街實現｜見證北角百年變遷

座落於北角的「油街實現」，是一個充滿活力的社區藝術空間。這裡的部分建築已有過百年歷史，早於1908年落成，當時更是臨近海邊的遊艇會會所。後來，隨著1930年代北角進行大型填海，這座建築的用途也幾經轉變，先後成為政府員工宿舍和存放考古文物的倉庫。

如今，這個歷史悠久的空間正舉辦多個精彩展覽，例如「建科盛典」、「Sunmoji」、「油街日常：好士多」、「想東想西 ── 英文方塊字書法移動教室」及「賞森．悅木」等，為大家帶來豐富多彩的藝術體驗，歡迎各位前往參觀。

油街實現

 

16. 香港視覺藝術中心｜歷史建築中的藝術氣息

香港視覺藝術中心的所在地，本身就是一件充滿故事的藝術品。它前身是「卡素樓」，是昔日駐港英軍的已婚宿舍，現已被評為一級歷史建築，見證了香港的時代變遷。

這座充滿歷史感的建築，如今已活化成為推廣當代藝術的基地。中心現正舉行名為「幻影」的展覽，並在演講廳安排了多場藝術放映活動，讓市民能在古色古香的環境中，接觸新穎的藝術創作，感受歷史與現代藝術交融的獨特魅力。

香港視覺藝術中心

  • 地址︰香港中區堅尼地道7A
  • 開放時間︰星期一、星期三至日10am-9pm；中秋節、冬至、聖誕前夕、新年除夕及農曆新年除夕10am-5pm
  • 網址︰https://www.apo.hk/tc/web/apo/va.html

 

17. 孫中山紀念館｜重現革命家非凡一生

孫中山紀念館目前的專題展覽為「從醫人到醫國 ─ 孫中山與粵港澳文物展」，以及常設展覽「孫中山與近代中國」、「孫中山時期的香港」，從珍貴文物及配合復原場景和歷史照片，重構孫中山先生的傳奇一生。

孫中山紀念館

  • 地址︰香港中區堅尼地道7A
  • 開放時間︰星期一至三、五10am-6pm；星期六、日及公眾假期10am-7pm；聖誕前夕農曆新年除夕10am-5pm
  • 網址︰https://hk.drsunyatsen.museum/

 

如何申請長者博物館通行證？

為方便各位長者朋友，康樂及文化事務署提供了多種簡單直接的申請方法，讓您能輕鬆辦理博物館通行證︰

方法1：網上申請，親身付款

您可以先在網上填妥申請表格，然後以電郵方式，將表格傳送至您計劃領取通行證的博物館。提交申請後，請在14天內（博物館的休館日不計算在內）親身前往該館繳付費用，即可完成所有手續。

方法2：網上申請，郵寄支票

您同樣可以先在網上填寫及遞交申請表格。然後在7天之內，將一張劃線支票，連同您的長者身份證明文件副本，一併郵寄至您選擇的博物館。

  • 支票抬頭： 香港特別行政區政府
  • 支票背面： 請務必寫上您的姓名及聯絡電話

方法3：親臨博物館，即時辦理

若您希望一次過完成所有程序，最直接的方法，便是親身前往以下任何一間指定的博物館，現場辦理申請手續及繳付費用。

可親身辦理申請的7間博物館包括：

  • 香港藝術館
  • 香港歷史博物館
  • 香港文化博物館
  • 香港科學館
  • 香港太空館
  • 孫中山紀念館
  • 香港海防博物館

溫馨提示：所有優惠均受相關條款及細則約束，詳情請向有關機構查詢

延伸閱讀︰長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一

 

