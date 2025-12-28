Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一

飲食
更新時間：09:30 2025-12-28 HKT
發佈時間：09:30 2025-12-28 HKT

長者餐飲優惠｜隨著社會對老年人關注度的提升，本地多個餐飲品牌相繼推出專為60歲及以上長者設計的優惠，以鼓勵他們外出用餐。持有長者咭或樂悠咭的顧客，可在大家樂、麥當勞、稻香、美心MX等連鎖食肆享有低至半價優惠。這次，《星島頭條》記者就為大家整理長者在餐飲方面的最新優惠資訊，當中包括48間放題、火鍋、酒樓及快餐店等，即睇內文優惠詳情！

48大長者咭+樂悠咭餐飲優惠！連鎖快餐/火鍋放題/酒樓均有折

1. 大家樂 長者餐飲優惠 免費小食/茶餐減$3

長者餐飲優惠2025｜大家樂長者餐飲優惠 免費小食/茶餐減$3
長者餐飲優惠2025｜大家樂長者餐飲優惠 免費小食/茶餐減$3

即日起至12月31日，凡在茶市出示有效的長者咭，並於收銀處消費滿$40，即可享受$3的優惠折扣。此外，已在大家樂手機應用程式成功認證長者咭的會員，於午市或晚市消費滿$30，還可獲得一份免費的指定食品。

如何在大家樂 Club 100內登記成為長者會員？

  1. 登記成為大家樂 Club 100會員，於主頁右下角「帳戶」內點擊「帳戶設定」。
  2. 按「身份認證」後點擊「我是長者」。
  3. 上傳樂悠咭或長者八達通正面及背面，等五至七個工作天審核即可。

2. 美心MX 長者咭/樂悠咭全單75折

長者餐飲優惠2025｜美心MX 長者咭/樂悠咭全單75折
長者餐飲優惠2025｜美心MX 長者咭/樂悠咭全單75折

即日起至12月31日，持有長者咭、樂悠咭或長者八達通的長者顧客，在美心MX的指定分店消費任何食品，即可享受三項獨家優惠，包括每日早市茶市時可減$3、午市和晚市時段可享受減$6的優惠。此外，每月的第一個星期四，長者在晚市時段還能夠獲得全單75折的驚喜優惠。

3. 一粥麵 長者可獲免費飲品 

長者餐飲優惠2025｜一粥麵 長者可獲免費飲品 
長者餐飲優惠2025｜一粥麵 長者可獲免費飲品 

持有效長者咭、長者八達通或樂悠咭付款的老友記，在早/茶巿時段惠顧任意一款粥麵套餐或單點主食（小食及飲品除外），均可獲得一杯茶、咖啡或熱飲的免費優惠。請注意，此優惠不適用於自助點餐機、手機訂餐及網上外賣平台，也不可與其他優惠一同使用。

4. 太興 長者斬料85折優惠 燒鵝/切雞/油雞

長者餐飲優惠2025｜太興 長者斬料85折優惠 燒鵝/切雞/油雞
長者餐飲優惠2025｜太興 長者斬料85折優惠 燒鵝/切雞/油雞

太興自即日起至2025年12月31日，針對長者推出了一項特別優惠。所有持有樂悠咭的顧客，只要在太興的全線分店購買指定的外賣燒味，包括全隻、半隻的原味燒鵝、切雞以及油雞，即可享受85折優惠。

    5. 肯德基 KFC 消費$10可獲免費飲品

    長者餐飲優惠2025｜肯德基 KFC 消費$10可獲免費飲品
    長者餐飲優惠2025｜肯德基 KFC 消費$10可獲免費飲品

    肯德基 KFC 推出兩款專為長者而設的優惠，首先，長者只需在全日任何時間內消費滿$10，即可獲得一杯免費熱香滑奶茶或熱即磨咖啡（「又一城」分店除外）。此外，若在上午11時後消費滿$20，則可獲得一份馬鈴薯蓉。需留意的是，該優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

    6. 大快活 登記長者會員咭 每餐減$3

    長者餐飲優惠2025｜大快活 登記長者會員咭 每餐減$3
    長者餐飲優惠2025｜大快活 登記長者會員咭 每餐減$3

    老友記只需持有長者咭或樂悠咭，便可在指定分店或透過大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，每次消費均可享$3的現金減免，並且每月總共可獲得高達$300的現金優惠。

    • 「快活關愛長者咭」網上申請連結：>>按此<<
    • 「快活關愛長者咭」分店申請地址：>>按此<< 

    7. 八方雲集 長者下午茶優惠 $15餛飩湯+豆漿

    長者餐飲優惠2025｜八方雲集 長者下午茶優惠 $15餛飩湯+豆漿
    長者餐飲優惠2025｜八方雲集 長者下午茶優惠 $15餛飩湯+豆漿

    連鎖鍋貼店八方雲集特別為長者朋友推出專屬的下午茶優惠，只需$15便可享用一份溫暖的餛飩湯套餐，並附上豆漿，為銀髮族的午後時光增添一個經濟實惠且美味的休憩選擇。

    8. 麥當勞 McDonald's 3大長者優惠 免費薯餅/飲品

    長者餐飲優惠2025｜麥當勞 McDonald's 3大長者優惠 免費薯餅/飲品
    長者餐飲優惠2025｜麥當勞 McDonald's 3大長者優惠 免費薯餅/飲品

    麥當勞為長者推出三項特別優惠，涵蓋早、午、晚三餐，旨在讓老友記們可以充分享受美食。然而，需注意的是，這些長者優惠無法與其他優惠同時使用。此外，優惠不適用於每週的星期六、星期日及公眾假期，亦不適用於海洋公園、香港國際機場的離境大堂與中央客運廊、沙田馬場及跑馬地馬場的分店。

    1. 醒晨開心推介（早上11時前）：憑長者咭惠顧單點正價食品一款滿$13或以上即可免費獲贈脆薯餅一客。
    2. 醒晨歡樂推介（早上11時前）：憑長者咭以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。
    3. 特別推介（早上11時後）：憑長者咭惠顧單點正價食品一款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈McCafé 熱即磨黑咖啡（細）、McCafé 細即磨白咖啡（細）、熱港式奶茶或中汽水一杯，或中薯條一客（任選其一）。

    9. 必勝客 Pizza Hut 長者咭/樂悠咭下午茶減$5

    長者餐飲優惠2025｜必勝客 Pizza Hut 長者咭/樂悠咭下午茶減$5
    長者餐飲優惠2025｜必勝客 Pizza Hut 長者咭/樂悠咭下午茶減$5

    凡持有長者咭或樂悠咭的顧客，在Pizza Hut堂食享用下午茶套餐，均可獲得$5的折扣。每位長者每次可使用此優惠一次。

    10. 薄餅博士 PHD 長者優惠 茶市消費即減$3

    持有長者咭或樂悠咭的顧客，在下午茶時段於PHD進行任何消費（不包括小費及膠袋費用），均可享有減免$3的優惠。

    11. 吉野家 長者咭早巿/茶巿$30減$3

    長者餐飲優惠2025｜吉野家 長者咭早巿/茶巿$30減$3
    長者餐飲優惠2025｜吉野家 長者咭早巿/茶巿$30減$3

    長者只需憑長者咭於早市或茶巿期間，在全港的吉野家分店消費滿$30，即可獲得$3的折扣優惠。需要提醒的是，此優惠不適用於「午後の輕食」及「精明の選」系列產品。

    12. 南記粉麵 長者咭/樂悠咭付款 可獲免費豆漿/生菜

    凡滿60歲的顧客，只需出示有效的長者咭、樂悠咭或長者八達通，並在南記粉麵購買任何種類的粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），可免費獲得一份細豆漿或半份生菜，優惠於全線分店適用。

    13. 譚仔三哥米線 長者下午茶惠顧指定食品可獲熱飲

    為感謝長者朋友的支持，譚仔三哥特別推出一項優惠活動。持有長者咭的顧客，在每天下午2點至6點期間，凡購買一份或以上的米線，即可免費獲得一杯熱飲。

    14. 譚仔雲南米線 全新長者優惠 米線減$8/免費飲品

    長者餐飲優惠2025｜譚仔雲南米線 全新長者優惠 米線減$8/免費飲品
    長者餐飲優惠2025｜譚仔雲南米線 全新長者優惠 米線減$8/免費飲品

    譚仔雲南米線為長者推出全新的「二選一」優惠，只需憑有效的長者咭或樂悠咭即可輕鬆享用。優惠一，老友記只需選擇兩款或以上的米線（不包括淨米線、過橋米線及任何套餐），即減$8；優惠二，惠顧任何一碗米線（如招牌酸辣、清湯、麻辣等多種湯底）者，即可免費獲贈一杯冷飲或熱飲（不包括特飲、限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水）。

    15. 包點先生 長者咭/樂悠咭專享優惠 蒸飯減$3/包類9折

    長者於每週四及五到訪包點先生，只需出示有效的長者咭或樂悠咭，便能享受購買任何缽仔蒸飯時，搭配指定點心（雞扎及糯米雞除外）即減$3的優惠。此外，購買任意3件包類產品均可享受9折優惠。

      16. 快樂蜂 Jollibee 長者咭套餐$16起

      長者可憑長者咭於早上11時前，以優惠價$17購得三件班戟；11時後則可選擇以$16享用磨菇飯搭配熱飲，或以$27品嚐肉醬意粉及熱飲。請注意，此優惠不適用於中環分店，且僅限星期一至星期五使用。

      17. 牛大人 火鍋放題減高達$110

      65歲或以上持有效身份證文件於正價時段享用牛大人火鍋放題時，將能享有最高達$110的折扣優惠。

      18. 牛氣 放題長者優惠價

      65歲及以上的長者只需持有有效的身份證明文件，即可享用火鍋放題的「長者優惠價」。

      19. 亞參雞飯 樂悠咭/長者咭外賣自取85折

      長者餐飲優惠2025｜亞參雞飯 樂悠咭/長者咭外賣自取85折
      長者餐飲優惠2025｜亞參雞飯 樂悠咭/長者咭外賣自取85折

      顧客只需持有樂悠咭或長者咭，前往亞參雞飯所有分店購買外賣自取，即可享受85折優惠。

      20. 錦麗 主食或套餐減$3

      即日起至12月31日，持有樂悠咭或長者咭的長者們，在錦麗的任何分店內，全日惠顧主食或套餐均可享有減價優惠，每張咭可減$3。

      21. 茶木 ‧ 台式休閒餐廳 全日任何時段堂食或外賣減$3

      凡持樂悠咭或長者咭的長者，在全線茶木分店中於任何時段惠顧主食或套餐，可享有減$3的優惠。此優惠適用於每張樂悠咭或長者咭，並可於星期一至星期日及公眾假期使用，無論堂食或外賣皆可享受。

      22. 香江花月 長者飲茶有著數

      長者餐飲優惠2025｜香江花月 長者茶位$2/醬料費$10
      長者餐飲優惠2025｜香江花月 長者茶位$2/醬料費$10

      香江花月為60歲或以上的長者推出全新尊享優惠。持有樂悠咭的顧客，可以在每周一至周日的早市、午市以及下午茶時段，享受$2茶位；而在午市至晚市時段，凡惠顧正價火鍋的顧客，則可享有每位$10的醬料費優惠。

      23. 稻香「晨光老友記」$20.8自選2款點心

      長者餐飲優惠2025｜稻香「晨光老友記」$20.8自選2款點心
      長者餐飲優惠2025｜稻香「晨光老友記」$20.8自選2款點心

      稻香集團近日推出全新「晨光老友記」優惠，以回饋眾多忠實顧客。從星期一到六的早上7時至11時，以及星期日和公眾假期的早上7時至10時，長者只需支付$20.8，便可自由選擇兩款新鮮製作的指定點心。

      24. 利東集團酒樓 早市茗茶$2

      利東集團旗下的利東軒、利東酒家及港灣宴會廳等五間酒樓，近期推出針對長者的樂悠咭優惠，老友記只需出示有效證明，即可享受早市茗茶$2優惠。

      25. 蓮香樓／蓮香居 長者$2茶位+免加一

      蓮香樓，作為香港著名的傳統茶樓，其現場手工製作的美味點心享譽盛名。現時，只需持有長者咭或樂悠咭，於早上6時至9時45分到訪蓮香樓尖沙咀店或蓮香居旺角店，即可享受僅需$2的茶錢優惠，並可免收加一費用。

      26. 旺角襟江酒家 長者早茶優惠

      旺角襟江酒家為長者及同枱人特設優惠，逢星期一至五早上8時30分至11時的早茶時段，可享$2茶錢及免加一優惠。

      27. 富臨皇宮 全日三時段$2茶芥

      長者餐飲優惠2025｜富臨皇宮 全日三時段$2茶芥
      長者餐飲優惠2025｜富臨皇宮 全日三時段$2茶芥

      富臨皇宮黃大仙分店為60歲及以上的顧客推出全新優惠，凡持有長者樂悠咭的顧客，於入座前出示該咭即可享有$2的茶芥優惠，更適用於早市、午市及下午茶的各個時段。

      28. 銀杏館 「耆妙點心」$6起

      位於油麻地的社企餐廳銀杏館推出針對長者的專享優惠。顧客可在店內選擇多達數十款的「耆妙點心」，如燒賣、叉燒包、潮州粉果及菜乾豬骨粥等，價格低至$6，長者更可享受額外85折的優惠。

      29. 一鍋堂 午市/晚市減高達$60

      一鍋堂火鍋放題店於全港設有四間分店，分別位於荃灣、葵芳及旺角等地，午市及晚市期間為長者提供特別優惠，折扣高達$60，讓老友記在享受火鍋的同時，享有額外的經濟實惠。

      30. 芝味鳥 長者9折優惠

      芝味鳥特別為長者顧客設計了9折優惠，只需出示有效的長者證明，即可享有這項優惠，讓更多長者能以優惠價格享用美味。

      31. Tonkichi 長者堂食/外賣優惠

      三人同行若有一人持有樂悠咭，均可享堂食全單85折優惠。此外，使用樂悠咭的顧客在外賣時同樣可以享受相同的折扣。

      32. Just Steak Cafe Grill 堂食/外賣85折

      持有樂悠咭之長者與兩位親友同行，堂食或外賣均能享全單85折優惠。

        33. 大食代 恆豐中心店9折優惠

        即日起至12月31日，長者憑樂悠咭在大食代恆豐中心分店消費滿正價$60，可享9折優惠。

        34. 大喜屋飲食集團 日式放題88折

        持有長者咭或有效身份證明文件的顧客，可在指定的大喜屋及大瀛喜分店享用午市或晚市放題時，額外獲得88折優惠。

        35. 無肉食 ahimsa buffet 長者折扣高達$10

        年滿60歲的長者在「無肉食」享用午市素食自助餐可減$5，而在晚市則可享高達$10的折扣。

        36. Pacific Coffee 長者咭享餐飲9折

        持有有效長者咭的顧客，可在香港所有Pacific Coffee分店（爹核士街及日富里分店除外）享受九折飲品與食品。需注意，此優惠僅適用於手調飲品及食品，且不可與其他優惠同時使用（自攜杯優惠例外）。

          37. 聖安娜餅屋 麵包西餅95折

          在任何時段，持長者咭到聖安娜餅屋分店購買麵包西餅，即可獲得95折優惠。此優惠不適用於生日蛋糕、時令產品、寄賣商品及飲品，亦不可與禮餅券或其他折扣同時使用。

          38. 美心西餅 長者買麵包95折

          持長者咭的顧客在美心西餅購買任何麵包，包括家庭麵包、單個包裝及三文治，可以享受95折優惠。但請留意，此優惠無法與美心禮餅咭及其他任何優惠同時被使用。

          39. 榮華餅家 長者咭9折

          榮華餅家提供持長者咭的顧客以標準價購買任何商品可獲得9折優惠。此優惠不適用於機場分店、網上商店及其他臨時販售點，且不可和其他優惠合併使用。

          40. 恆香老餅家 長者咭全單9折

          在恆香老餅家購買任何產品，並於付款前出示正本長者咭即可享受全單9折優惠。

          41. 海天堂 滿$100即減$25

          自即日起至12月31日，長者持有長者咭或樂悠咭，透過現金或電子支付購買正價產品滿$100時，可享有$25的折扣。優惠不適用於購買禮券、現金券和產品券。

          42. 松記糖水店 全線7間分店堂食9折

          松記糖水店在銅鑼灣、深水埗、佐敦、荃灣、大埔、元朗及將軍澳的分店，為長者提供堂食9折優惠。

          43. 天仁茗茶 茶飲即減$2

          長者餐飲優惠2025｜天仁茗茶 茶飲減$2
          長者餐飲優惠2025｜天仁茗茶 茶飲減$2

          凡持有長者咭或樂悠咭的顧客，可享受茶飲減$2的優惠，每位僅限一杯。

          44. 東海堂 指定產品95折再減$2

          持有效樂悠咭或長者咭至東海堂門市消費，購買指定個裝麵包、袋裝麵包、條裝蛋糕、包裝產品、甜品及蛋糕享95折優惠。同時，若購買兩件產品或以上，每兩件可再額外減$2，例如購買兩件減$2、四件減$4，如此類推。

          45. 鴻福堂 樂悠咭/長者咭/長者八達通8折優惠

          即日起至12月31日，顧客出示樂悠咭、長者咭或長者八達通，在鴻福堂全線分店購買指定產品，包括所有自家湯、自家涼茶、健康茶、功效茶、龜苓膏、豆漿及甘露系列，均可享受8折優惠。

          46. 和牛燒肉一郎 長者燒肉放題半價

          長者餐飲優惠2025｜和牛燒肉一郎 長者燒肉放題半價
          長者餐飲優惠2025｜和牛燒肉一郎 長者燒肉放題半價

          現凡惠顧和牛燒肉一郎指定放題套餐，長者可享半價優惠，低至$124起即可享用燒肉放題。

          47. CoCo 壱番屋 日式咖喱飯88折

          長者餐飲優惠2025｜CoCo 壱番屋 日式咖喱飯88折
          長者餐飲優惠2025｜CoCo 壱番屋 日式咖喱飯88折

          60歲或以上的客人只需憑「尊貴優惠卡」到CoCo壱番屋淘大分店，即可獲得88折的特別優惠。

            48. 金記冰室 長者免費奶茶 星期一至日適用

            凡是持有長者咭或樂悠咭的顧客，無論是星期一至星期日，於金記冰室堂食惠顧任何食品，即可免費獲得一杯熱奶茶。

             

            同場加映：長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？

            「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
            ↓立即下載星島頭條App↓

            「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
            ↓立即下載星島頭條App↓

            最Hit
            網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
            網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
            旅遊
            15小時前
            元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
            元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
            好去處
            15小時前
            張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
            張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
            影視圈
            23小時前
            《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
            創科資訊
            10小時前
            連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
            連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
            飲食
            2025-12-27 10:00 HKT
            有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾。
            連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引
            社會
            14小時前
            27歲一線男星驚傳孭逾千萬巨債 被法院「限制消費」 認經濟能力不足無力償還
            27歲一線男星驚傳孭逾千萬巨債  被法院「限制消費」  認經濟能力不足無力償還
            影視圈
            11小時前
            TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
            TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
            影視圈
            14小時前
            飲茶點心「呃秤」引熱議 份量變少4粒變3粒 腸粉呃得最蠱惑 網民點出一問題更勞氣
            飲茶點心「呃秤」引熱議 份量變少4粒變3粒 腸粉呃得最蠱惑 網民點出一問題更勞氣
            飲食
            20小時前
            60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
            60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
            影視圈
            2025-12-27 09:00 HKT