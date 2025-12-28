長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一

長者餐飲優惠｜隨著社會對老年人關注度的提升，本地多個餐飲品牌相繼推出專為60歲及以上長者設計的優惠，以鼓勵他們外出用餐。持有長者咭或樂悠咭的顧客，可在大家樂、麥當勞、稻香、美心MX等連鎖食肆享有低至半價優惠。這次，《星島頭條》記者就為大家整理長者在餐飲方面的最新優惠資訊，當中包括48間放題、火鍋、酒樓及快餐店等，即睇內文優惠詳情！

48大長者咭+樂悠咭餐飲優惠！連鎖快餐/火鍋放題/酒樓均有折

1. 大家樂 長者餐飲優惠 免費小食/茶餐減$3

即日起至12月31日，凡在茶市出示有效的長者咭，並於收銀處消費滿$40，即可享受$3的優惠折扣。此外，已在大家樂手機應用程式成功認證長者咭的會員，於午市或晚市消費滿$30，還可獲得一份免費的指定食品。

如何在大家樂 Club 100內登記成為長者會員？

登記成為大家樂 Club 100會員，於主頁右下角「帳戶」內點擊「帳戶設定」。 按「身份認證」後點擊「我是長者」。 上傳樂悠咭或長者八達通正面及背面，等五至七個工作天審核即可。

2. 美心MX 長者咭/樂悠咭全單75折

即日起至12月31日，持有長者咭、樂悠咭或長者八達通的長者顧客，在美心MX的指定分店消費任何食品，即可享受三項獨家優惠，包括每日早市茶市時可減$3、午市和晚市時段可享受減$6的優惠。此外，每月的第一個星期四，長者在晚市時段還能夠獲得全單75折的驚喜優惠。

3. 一粥麵 長者可獲免費飲品

持有效長者咭、長者八達通或樂悠咭付款的老友記，在早/茶巿時段惠顧任意一款粥麵套餐或單點主食（小食及飲品除外），均可獲得一杯茶、咖啡或熱飲的免費優惠。請注意，此優惠不適用於自助點餐機、手機訂餐及網上外賣平台，也不可與其他優惠一同使用。

4. 太興 長者斬料85折優惠 燒鵝/切雞/油雞

太興自即日起至2025年12月31日，針對長者推出了一項特別優惠。所有持有樂悠咭的顧客，只要在太興的全線分店購買指定的外賣燒味，包括全隻、半隻的原味燒鵝、切雞以及油雞，即可享受85折優惠。

5. 肯德基 KFC 消費$10可獲免費飲品

肯德基 KFC 推出兩款專為長者而設的優惠，首先，長者只需在全日任何時間內消費滿$10，即可獲得一杯免費熱香滑奶茶或熱即磨咖啡（「又一城」分店除外）。此外，若在上午11時後消費滿$20，則可獲得一份馬鈴薯蓉。需留意的是，該優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

6. 大快活 登記長者會員咭 每餐減$3

老友記只需持有長者咭或樂悠咭，便可在指定分店或透過大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，每次消費均可享$3的現金減免，並且每月總共可獲得高達$300的現金優惠。

7. 八方雲集 長者下午茶優惠 $15餛飩湯+豆漿

連鎖鍋貼店八方雲集特別為長者朋友推出專屬的下午茶優惠，只需$15便可享用一份溫暖的餛飩湯套餐，並附上豆漿，為銀髮族的午後時光增添一個經濟實惠且美味的休憩選擇。

8. 麥當勞 McDonald's 3大長者優惠 免費薯餅/飲品

麥當勞為長者推出三項特別優惠，涵蓋早、午、晚三餐，旨在讓老友記們可以充分享受美食。然而，需注意的是，這些長者優惠無法與其他優惠同時使用。此外，優惠不適用於每週的星期六、星期日及公眾假期，亦不適用於海洋公園、香港國際機場的離境大堂與中央客運廊、沙田馬場及跑馬地馬場的分店。

醒晨開心推介（早上11時前）：憑長者咭惠顧單點正價食品一款滿$13或以上即可免費獲贈脆薯餅一客。 醒晨歡樂推介（早上11時前）：憑長者咭以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。 特別推介（早上11時後）：憑長者咭惠顧單點正價食品一款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈McCafé 熱即磨黑咖啡（細）、McCafé 細即磨白咖啡（細）、熱港式奶茶或中汽水一杯，或中薯條一客（任選其一）。

9. 必勝客 Pizza Hut 長者咭/樂悠咭下午茶減$5

凡持有長者咭或樂悠咭的顧客，在Pizza Hut堂食享用下午茶套餐，均可獲得$5的折扣。每位長者每次可使用此優惠一次。

10. 薄餅博士 PHD 長者優惠 茶市消費即減$3

持有長者咭或樂悠咭的顧客，在下午茶時段於PHD進行任何消費（不包括小費及膠袋費用），均可享有減免$3的優惠。

11. 吉野家 長者咭早巿/茶巿$30減$3

長者只需憑長者咭於早市或茶巿期間，在全港的吉野家分店消費滿$30，即可獲得$3的折扣優惠。需要提醒的是，此優惠不適用於「午後の輕食」及「精明の選」系列產品。

12. 南記粉麵 長者咭/樂悠咭付款 可獲免費豆漿/生菜

凡滿60歲的顧客，只需出示有效的長者咭、樂悠咭或長者八達通，並在南記粉麵購買任何種類的粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），可免費獲得一份細豆漿或半份生菜，優惠於全線分店適用。

13. 譚仔三哥米線 長者下午茶惠顧指定食品可獲熱飲

為感謝長者朋友的支持，譚仔三哥特別推出一項優惠活動。持有長者咭的顧客，在每天下午2點至6點期間，凡購買一份或以上的米線，即可免費獲得一杯熱飲。

14. 譚仔雲南米線 全新長者優惠 米線減$8/免費飲品

譚仔雲南米線為長者推出全新的「二選一」優惠，只需憑有效的長者咭或樂悠咭即可輕鬆享用。優惠一，老友記只需選擇兩款或以上的米線（不包括淨米線、過橋米線及任何套餐），即減$8；優惠二，惠顧任何一碗米線（如招牌酸辣、清湯、麻辣等多種湯底）者，即可免費獲贈一杯冷飲或熱飲（不包括特飲、限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水）。

15. 包點先生 長者咭/樂悠咭專享優惠 蒸飯減$3/包類9折

長者於每週四及五到訪包點先生，只需出示有效的長者咭或樂悠咭，便能享受購買任何缽仔蒸飯時，搭配指定點心（雞扎及糯米雞除外）即減$3的優惠。此外，購買任意3件包類產品均可享受9折優惠。

16. 快樂蜂 Jollibee 長者咭套餐$16起

長者可憑長者咭於早上11時前，以優惠價$17購得三件班戟；11時後則可選擇以$16享用磨菇飯搭配熱飲，或以$27品嚐肉醬意粉及熱飲。請注意，此優惠不適用於中環分店，且僅限星期一至星期五使用。

17. 牛大人 火鍋放題減高達$110

65歲或以上持有效身份證文件於正價時段享用牛大人火鍋放題時，將能享有最高達$110的折扣優惠。

18. 牛氣 放題長者優惠價

65歲及以上的長者只需持有有效的身份證明文件，即可享用火鍋放題的「長者優惠價」。

19. 亞參雞飯 樂悠咭/長者咭外賣自取85折

顧客只需持有樂悠咭或長者咭，前往亞參雞飯所有分店購買外賣自取，即可享受85折優惠。

20. 錦麗 主食或套餐減$3

即日起至12月31日，持有樂悠咭或長者咭的長者們，在錦麗的任何分店內，全日惠顧主食或套餐均可享有減價優惠，每張咭可減$3。

21. 茶木 ‧ 台式休閒餐廳 全日任何時段堂食或外賣減$3

凡持樂悠咭或長者咭的長者，在全線茶木分店中於任何時段惠顧主食或套餐，可享有減$3的優惠。此優惠適用於每張樂悠咭或長者咭，並可於星期一至星期日及公眾假期使用，無論堂食或外賣皆可享受。

22. 香江花月 長者飲茶有著數

香江花月為60歲或以上的長者推出全新尊享優惠。持有樂悠咭的顧客，可以在每周一至周日的早市、午市以及下午茶時段，享受$2茶位；而在午市至晚市時段，凡惠顧正價火鍋的顧客，則可享有每位$10的醬料費優惠。

23. 稻香「晨光老友記」$20.8自選2款點心

稻香集團近日推出全新「晨光老友記」優惠，以回饋眾多忠實顧客。從星期一到六的早上7時至11時，以及星期日和公眾假期的早上7時至10時，長者只需支付$20.8，便可自由選擇兩款新鮮製作的指定點心。

24. 利東集團酒樓 早市茗茶$2

利東集團旗下的利東軒、利東酒家及港灣宴會廳等五間酒樓，近期推出針對長者的樂悠咭優惠，老友記只需出示有效證明，即可享受早市茗茶$2優惠。

25. 蓮香樓／蓮香居 長者$2茶位+免加一

蓮香樓，作為香港著名的傳統茶樓，其現場手工製作的美味點心享譽盛名。現時，只需持有長者咭或樂悠咭，於早上6時至9時45分到訪蓮香樓尖沙咀店或蓮香居旺角店，即可享受僅需$2的茶錢優惠，並可免收加一費用。

26. 旺角襟江酒家 長者早茶優惠

旺角襟江酒家為長者及同枱人特設優惠，逢星期一至五早上8時30分至11時的早茶時段，可享$2茶錢及免加一優惠。

27. 富臨皇宮 全日三時段$2茶芥

富臨皇宮黃大仙分店為60歲及以上的顧客推出全新優惠，凡持有長者樂悠咭的顧客，於入座前出示該咭即可享有$2的茶芥優惠，更適用於早市、午市及下午茶的各個時段。

28. 銀杏館 「耆妙點心」$6起

位於油麻地的社企餐廳銀杏館推出針對長者的專享優惠。顧客可在店內選擇多達數十款的「耆妙點心」，如燒賣、叉燒包、潮州粉果及菜乾豬骨粥等，價格低至$6，長者更可享受額外85折的優惠。

29. 一鍋堂 午市/晚市減高達$60

一鍋堂火鍋放題店於全港設有四間分店，分別位於荃灣、葵芳及旺角等地，午市及晚市期間為長者提供特別優惠，折扣高達$60，讓老友記在享受火鍋的同時，享有額外的經濟實惠。

30. 芝味鳥 長者9折優惠

芝味鳥特別為長者顧客設計了9折優惠，只需出示有效的長者證明，即可享有這項優惠，讓更多長者能以優惠價格享用美味。

31. Tonkichi 長者堂食/外賣優惠

三人同行若有一人持有樂悠咭，均可享堂食全單85折優惠。此外，使用樂悠咭的顧客在外賣時同樣可以享受相同的折扣。

32. Just Steak Cafe Grill 堂食/外賣85折

持有樂悠咭之長者與兩位親友同行，堂食或外賣均能享全單85折優惠。

33. 大食代 恆豐中心店9折優惠

即日起至12月31日，長者憑樂悠咭在大食代恆豐中心分店消費滿正價$60，可享9折優惠。

34. 大喜屋飲食集團 日式放題88折

持有長者咭或有效身份證明文件的顧客，可在指定的大喜屋及大瀛喜分店享用午市或晚市放題時，額外獲得88折優惠。

35. 無肉食 ahimsa buffet 長者折扣高達$10

年滿60歲的長者在「無肉食」享用午市素食自助餐可減$5，而在晚市則可享高達$10的折扣。

36. Pacific Coffee 長者咭享餐飲9折

持有有效長者咭的顧客，可在香港所有Pacific Coffee分店（爹核士街及日富里分店除外）享受九折飲品與食品。需注意，此優惠僅適用於手調飲品及食品，且不可與其他優惠同時使用（自攜杯優惠例外）。

37. 聖安娜餅屋 麵包西餅95折

在任何時段，持長者咭到聖安娜餅屋分店購買麵包西餅，即可獲得95折優惠。此優惠不適用於生日蛋糕、時令產品、寄賣商品及飲品，亦不可與禮餅券或其他折扣同時使用。

38. 美心西餅 長者買麵包95折

持長者咭的顧客在美心西餅購買任何麵包，包括家庭麵包、單個包裝及三文治，可以享受95折優惠。但請留意，此優惠無法與美心禮餅咭及其他任何優惠同時被使用。

39. 榮華餅家 長者咭9折

榮華餅家提供持長者咭的顧客以標準價購買任何商品可獲得9折優惠。此優惠不適用於機場分店、網上商店及其他臨時販售點，且不可和其他優惠合併使用。

40. 恆香老餅家 長者咭全單9折

在恆香老餅家購買任何產品，並於付款前出示正本長者咭即可享受全單9折優惠。

41. 海天堂 滿$100即減$25

自即日起至12月31日，長者持有長者咭或樂悠咭，透過現金或電子支付購買正價產品滿$100時，可享有$25的折扣。優惠不適用於購買禮券、現金券和產品券。

42. 松記糖水店 全線7間分店堂食9折

松記糖水店在銅鑼灣、深水埗、佐敦、荃灣、大埔、元朗及將軍澳的分店，為長者提供堂食9折優惠。

43. 天仁茗茶 茶飲即減$2

凡持有長者咭或樂悠咭的顧客，可享受茶飲減$2的優惠，每位僅限一杯。

44. 東海堂 指定產品95折再減$2

持有效樂悠咭或長者咭至東海堂門市消費，購買指定個裝麵包、袋裝麵包、條裝蛋糕、包裝產品、甜品及蛋糕享95折優惠。同時，若購買兩件產品或以上，每兩件可再額外減$2，例如購買兩件減$2、四件減$4，如此類推。

45. 鴻福堂 樂悠咭/長者咭/長者八達通8折優惠

即日起至12月31日，顧客出示樂悠咭、長者咭或長者八達通，在鴻福堂全線分店購買指定產品，包括所有自家湯、自家涼茶、健康茶、功效茶、龜苓膏、豆漿及甘露系列，均可享受8折優惠。

46. 和牛燒肉一郎 長者燒肉放題半價

現凡惠顧和牛燒肉一郎指定放題套餐，長者可享半價優惠，低至$124起即可享用燒肉放題。

47. CoCo 壱番屋 日式咖喱飯88折

60歲或以上的客人只需憑「尊貴優惠卡」到CoCo壱番屋淘大分店，即可獲得88折的特別優惠。

48. 金記冰室 長者免費奶茶 星期一至日適用

凡是持有長者咭或樂悠咭的顧客，無論是星期一至星期日，於金記冰室堂食惠顧任何食品，即可免費獲得一杯熱奶茶。