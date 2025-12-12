長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？

長者乘車優惠｜兩蚊兩折｜政府於財政預算案2025公布，「2元乘車優惠」將改為「兩蚊兩折」優惠，並於2026年開始實施。除著26年逼近，近日在網上各大討論區、聊天群組，都有不少長者關心過年後車費會不會大幅上升。老友記對新計劃充滿迷思，到底「兩蚊兩折」乘車優惠幾時開始？點樣計數？車費會唔會加好多？《星島頭條》現在為各位一一拆解，讓大家更清楚明白。

長者乘車優惠明年4月收緊！解構「兩蚊兩折」車費計劃 資格、用法不變

「$2乘車優惠」計劃將會迎來新的調整，新計劃為「兩蚊兩折」。不過，大家最關心的受惠資格和使用方法，將會和現在一樣，完全沒有改變。只要是年滿60歲的香港居民，就可以繼續像往常一樣，使用「樂悠咭」拍卡搭車，輕鬆享有交通優惠。

65歲以上不受影響？局長：應該一視同仁

在長者群組間有不少討論，認為新政策應該分為兩個群組，60-64歲未退休人士多付一些，65歲或以上就維持最優惠的$2車資。就此，勞工及福利局局長孫玉菡就曾解說，認為60歲以上的長者，無論是正要上班或已經退休，「都為社會付出了很多時間」、「都是我們尊重和可以受惠的長者」，所以新計劃不會以60至64歲和65歲以上兩組年齡作區分，「應該一視同仁」。

為何要有車費優惠新安排？政府盼資源分佈更公平

政府方面解釋，這次改動是希望能夠更好地運用公共開支。新計劃旨在改善「長車短搭」的情況，即有時候即使只乘搭很短的距離，也佔用了長途車程的資源。透過「兩蚊兩折」這個新方案，政府期望能讓資源運用得更公平、更長久，同時也能繼續實踐優惠計劃的原意，照顧長者的交通需要。

「兩蚊兩折」分兩步走 明年4月先實行新收費

為了讓老友記和業界有足夠時間適應，政府將分兩個階段推行新方案：

第一階段：2026年4月起，實施「兩蚊兩折」收費

由明年四月開始，新的車費計算方法會正式生效。不過，這個階段不會限制大家的乘搭次數，可以照常使用。

第二階段：2027年4月起，設立每月240程上限

在新收費實行一年後，政府才會加入每月240程的優惠上限。

這個次數大約等於每日搭8程車，政府相信已足夠滿足大部分長者日常外出的需要。

新收費計算教學：「兩蚊兩折」計原價定半價？

新方案的計算方法並不複雜，長者可參考以下三大原則：

短途車程費用不變：

票價$10或以下之車程，收費維持$2。

【例子】 陳婆婆在荃灣搭巴士去葵芳，原價車費是$6.2。因為車費在$10以下，所以陳婆婆照舊只需付$2，同以前一樣。

長途車程按兩折收費：

票價$10以上之車程，須支付原價兩成的費用。

【例子】 李太想由沙田搭港鐵去旺角，原價車費是$14.5。因為車費超過$10，所以她需要支付兩折，即是$2.9（$14.5 x 0.2 = $2.9）。

設有乘搭次數上限：

自2027年4月起，計劃將設有每月240程的上限，即平均每日約8程。政府相信此限額能滿足大部份長者的日常出行需要。

實際車費加幾多？北上深圳、過海、長途車3種常見情況計算參考

26年4月開始，長者坐長途貴車將會「兩蚊」變「兩折」，到底車費支出會否變得很大？小數是否怕長計？以下抽取3條路線實際計算參考：

過海路線：

以101號巴士（觀塘往堅尼地城）為例

成人原價：$12.9

新計劃長者優惠車費：$2.6

計算方法：$12.9的兩折是$2.58，按「不足一毫亦作一毫」計算，實收$2.6，比以前多付$0.6。如果長者每日搭來回返工，一個月（20日）大約多付$24。

北上路線：

以B1號巴士（天水圍往落馬洲）為例

成人原價：$15.3

新計劃長者優惠車費：$3.1

計算方法：$15.3的兩折是$3.06，實收$3.1，比以前多付$1.1。如果長者逢周末北上消遣，一個月來回8次，大約多付$8.8。

長途路線：

以港鐵上水站往太古站為例

成人原價：$24.5

新計劃長者優惠車費：$5

計算實例：原價$24.5的車資兩折後為$4.9，實收$5，比起過往的$2車費多付$3。假設長者每逢都會乘此路線，跨區到子女家中幫忙湊孫，以一個月20日來回坐計算，每個月會比過往多付$120。

