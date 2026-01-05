Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免

生活百科
更新時間：17:45 2026-01-05 HKT
機場快綫長者優惠｜機場快綫快捷舒適，一直是不少本地及訪港旅客來往香港國際機場的首選。踏入新一年，機場快綫特別呈獻一系列「冬日出行驚喜」，當中包括專為家庭旅客而設的小童免費、長者半價優惠，更有機會贏取免費機票的大型挑戰遊戲，讓每趟旅程從出發一刻便充滿喜悅！

機場快綫長者優惠樂悠咭專享半價／小童免費

機場快綫特別呈獻一系列「冬日出行驚喜」，長者可享半價。
對於計劃在假期舉家出遊的市民來說，交通費往往是旅費預算的一部分。機場快綫貼心推出專屬家庭的乘車優惠，由即日起至2026年3月1日，凡3至11歲並持有有效小童八達通的兒童，即可免費乘搭機場快綫往返香港、九龍、青衣站與機場站，或免費即日往返博覽館站，讓小朋友的旅程由免費的愉快體驗開始。長者亦有驚喜，年滿60歲或以上並持有有效樂悠咭的乘客，同樣可於期內享有半價乘搭機場快綫的優惠。無論是帶同孫兒出遊，還是與摯愛展開一趟輕鬆旅程，這項優惠都能為家庭節省開支，盡享天倫之樂。

手指要快！挑戰「快到彈起」遊戲贏機票

除了直接的票價優惠，機場快綫更史無前例地舉辦「快到彈起」線上及線下挑戰，送出超過50,000份豐富獎品。線上挑戰由2026年1月2日起至3月1日，參加者只需登入活動網站，在計時器顯示「24:00」的一刻按下按鈕，即有機會贏取機場快綫半價或七折電子優惠券。此外，更刺激的街頭快閃挑戰將於1月至2月期間在銅鑼灣、旺角及中環等鬧市舉行，參加者將安坐於1:1的機場快綫座椅上進行挑戰，每日首兩位成功挑戰者，更可贏得首爾單人來回機票乙張！其他成功者亦有機會獲贈雙人機場快綫來回車票，絕對是考驗反應與運氣的絕佳機會。

朋友結伴出遊 團體票價低至58折

與三五知己結伴出發，機場快綫的團體票優惠可謂度身訂造。此優惠現已延長至2026年8月31日，不論是2人、3人或4人同行，只需一同到客務中心購買單程團體票，即可享受低至五八折的票價。以4人同行的青衣站出發為例，平均每位乘客只需港幣$42.5，價格極具吸引力。這個優惠不僅適合朋友出遊，也為小型家庭或商務旅客提供了一個更經濟實惠的交通方案，讓大家一同分享旅途的喜悅。

機場快綫優惠詳情

小童免費及長者半價優惠

  • 推廣日期： 即日起至2026年3月1日

  • 小童優惠： 3至11歲持有效小童八達通之乘客，可免費乘搭機場快綫往返指定市區車站與機場站或博覽館站。

  • 長者優惠： 60歲或以上持有效樂悠咭之乘客，可以半價優惠乘搭機場快綫。

「快到彈起」挑戰

  • 網上挑戰日期： 2026年1月2日至3月1日

  • 挑戰網頁 >>按此<<

  • 街頭挑戰日期： 2026年1月至2月指定日子（詳情請留意官方公布 >>按此<<

  • 獎品： 首爾來回機票、機場快綫來回車票、車費折扣優惠券及MTR分等。

團體票優惠

  • 推廣日期： 即日起至2026年8月31日

  • 優惠： 2人、3人或4人同行購買單程團體票，可享折扣優惠，最多可達五八折。


備註：所有活動及優惠均受相關條款及細則約束，最新資訊請以港鐵官方網站及社交媒體平台發布為準。
 

 


