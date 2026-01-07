長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折

長者自助餐優惠2026｜自助餐長者優惠｜酒店自助餐以多樣化的美食選擇和舒適的用餐環境，向來是家庭聚會，特別是與長者共餐的熱門之選。踏入2026年，全港多家星級酒店紛紛推出專為60歲或以上長者而設的自助餐優惠，讓銀髮族能以更實惠的價錢，盡享環球佳餚。本文為大家精選了20家提供長者優惠的自助餐，當中不僅有震撼的買一送一優惠，更有以花膠、鮑魚、龍蝦等矜貴食材作主題的盛宴，絕對不容錯過。

長者自助餐2026年最新優惠！精選20大星級酒店 60歲或以上適用

1. 九龍香格里拉 Café Kool 長者自助餐全年65折

九龍香格里拉 Café Kool 長者全年65折

九龍香格里拉Café Kool推出「銀髮貴賓專屬禮遇」，針對60歲或以上長者提供自助餐65折優惠。餐廳同時引入全新「流金珍味」主題自助餐，於晚市時段供應多款現場手切牛肉火鍋、鮮脆肉鯇及星斑等特色菜式，讓賓客在冬季享用各種暖胃火鍋佳餚，超過200款美食亦於不同時段輪流供應。

九龍香格里拉 Café Kool

KKday預訂網站：>>按此<<

查詢電話：+852 2733 8753

地址：尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓

Café Kool長者自助餐優惠價目表：

時段 價錢（已連加一服務費） 星期一至五自助午餐 $351/位起 星期六、日及公眾假期自助午餐 $389/位起 星期一至五自助晚餐 $576/位起 星期六、日、公眾假期及公眾假期前夕自助晚餐 $614/位起

2. 尖沙咀美麗華酒店 Yamm 滋補主題自助晚餐 花膠燕窩鮑魚齊匯

尖沙咀美麗華酒店 Yamm 滋補主題自助晚餐 花膠燕窩鮑魚齊匯

尖沙咀美麗華酒店的 yamm 餐廳推出全新滋補主題自助晚宴，以花膠、燕窩及鮑魚為主要食材，帶來一系列豐富菜式。當中亮點包括火瞳金絲花膠海蔘燴燕窩、紅燒頂湯花膠螺片扣鴨掌，以及惹味川辣妃子醉鮑魚等多道菜餚，透過多元烹調手法，呈現各種營養美味，讓賓客品嚐頂級鮮美滋味。備受歡迎的即切北京片皮鴨、優質空運波士頓龍蝦，以及多款熱門冰鎮海鮮，亦將繼續無限供應。

美麗華酒店 Yamm

KKday 預訂網站：>>按此<<

查詢電話：+852 2315 5111

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期 The Mira Hong Kong 地下大堂

Yamm長者自助餐優惠價目表：

時段 價錢（已連加一服務費） 星期一至五自助午餐 $262/位起 星期六、日及公眾假期自助午餐 $289/位起 星期一至五自助晚餐 $368/位起 星期六、日、公眾假期及公眾假期前夕自助晚餐 $403/位起

3. 香港逸東酒店 The Astor 自助晚餐限時6折 入座送緬因州龍蝦尾

香港逸東酒店 The Astor 自助晚餐限時6折 入座送緬因州龍蝦尾

逸東酒店 The Astor自助餐設有七個特色美食專區，供應多種即場烹調的國際菜式。由1月開始，酒店特別推出「韓風美食派對夜」自助晚餐，集中呈獻多款正宗韓國菜餚，例如韓式五花肉、韓式烤雞以及韓式部隊鍋等。此外，旋風薯片、熱狗棒、泡菜餃子等多款經典街頭美食也可以在The Astor品嚐。

晚市時段入座的賓客，The Astor會為每位奉上限定蜂蜜牛油美國緬因州龍蝦尾一份，賓客可選擇芝士味或香辣味醬汁，帶來截然不同的口感體驗。每位賓客另可享用晚市專屬的韓式燒牛肉一份，選用優質韓牛，由廚師現場即席烹調，肉質嫩滑多汁。

香港逸東酒店 The Astor

Klook預訂網站：>>按此<<

查詢電話：+852 2710 1901

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

The Astor 長者自助餐優惠價目表：

時段 價錢（已連加一服務費） 星期一至五自助午餐 $223/位起 星期六、日及公眾假期自助午餐 $334/位起 星期一至四自助晚餐 $363/位起 星期五至日及公眾假期自助晚餐 $470/位起

4. 紅磡都會海逸西餐廳 長者自助餐買一送一

紅磡都會海逸西餐廳 長者自助餐買一送一

紅磡都會海逸西餐廳酒店於1月起推出「海皇龍蝦野菌薈」自助晚餐，長者享買一送一優惠。精選美食包括芝士焗生蠔、鼎皇高湯一品鍋、泰式甲拋葉炒龍蝦、北京烤鴨、刺身拼盤、雪花蟹腳、波士頓龍蝦等。另有阿華田主題甜品、Mövenpick雪糕、即焗梳乎厘、金枕頭榴槤脆酥等甜點，無限暢飲德國啤酒及汽水。

紅磡都會海逸酒店 西餐廳

預訂網站：>>按此<<

查詢電話：+852 3160 6880

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓西餐廳

西餐廳長者自助餐優惠價目表：

時段 價錢（已連加一服務費） 星期一至五自助午餐 $286.6/位起 星期一至四自助晚餐 $460.8/位起

5. 香港康得思酒店 The Place 任食龍蝦/北海道毛蟹/生蠔

香港康得思酒店 The Place 任食龍蝦/北海道毛蟹/生蠔

香港康得思酒店The Place餐廳近日推出全新「鱘龍薈臻」主題自助餐，薈萃環球鮮美海產與多國風味烹藝，如加拿大開邊凍龍蝦、北海道毛蟹、紐西蘭生蠔、鐵板香煎鵝肝、燒紐西蘭肉眼等；更有提供由糕點行政總廚Roy Ma與團隊精心設計多款甜品，為餐桌增添甜蜜滋味。

香港康得思酒店 The Place

預訂網站：>>按此<<

查詢電話：+852 3552 3200

地址：旺角上海街555號L樓層

The Place長者自助餐優惠價目表：

時段 價錢（已連加一服務費） 星期一至五自助午餐 $437.8/位起 星期六、日及公眾假期自助午餐 $437.8/位起 星期一至五自助晚餐 $734.8/位起 星期六、日、公眾假期及公眾假期前夕自助晚餐 $734.8/位起

6. 九龍酒店 倚窗閣 66米超長自助餐枱 生蠔/片皮鴨/奈禾牛

九龍酒店 倚窗閣 66米超長自助餐枱 生蠔/片皮鴨/奈禾牛

九龍酒店倚窗閣以優質自助餐聞名，深受食客喜愛，環境舒適且菜式豐富多樣。1月起，倚窗閣全新推出「奈禾牛 · 海鮮饗宴」自助晚餐，匯聚頂級奈禾牛與新鮮海鮮，包括新鮮生蠔、雪花蟹腳、加拿大翡翠螺、北京片皮鴨、香草海鹽慢烤有骨肉眼扒等，滿足饕客對高質食材的追求。

九龍酒店 倚窗閣

KKday預訂網站：>>按此<<

查詢電話：+852 2929 2888

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道19-21號

倚窗閣長者自助餐優惠價目表：

時段 價錢（已連加一服務費） 星期一至五自助午餐 $245/位起 星期六、日及公眾假期自助午餐 $257/位起 星期一至日及公眾假期自助晚餐 $425/位起

7. 8度海逸酒店 8度餐廳 海鮮主題自助餐 即焗開心果朱古力心太軟

8度海逸酒店 8度餐廳 海鮮主題自助餐 即焗開心果朱古力心太軟

位於土瓜灣的8度海逸酒店內的8度餐廳供應多樣化的新鮮海鮮以及國際菜式，特別推薦即開生蠔、鱈場蟹腳、避風塘軟殼蟹、煎鴨肝，以及燒肉眼等菜餚。餐廳另設即煮甜品專區，讓食客享用明爐烘烤的開心果朱古力心太軟，同時還有焦糖布丁、開心果芝士蛋糕、日式熱情果芝士蛋糕等多種甜點選擇。

8度海逸酒店 8度餐廳

KKday預訂網站：>>按此<<

查詢電話：+852 2126 1960

地址：九龍土瓜灣九龍城道199號

8度餐廳長者自助餐優惠價目表：

時段 價錢（已連加一服務費） 假日自助午餐 $328/位起 星期一至四自助晚餐 $455/位起 星期五至日及公眾假期自助晚餐 $568/位起

8. 尖沙咀YMCA再臨閣自助餐長者優惠$270 日韓風味主題 冰鎮海鮮

尖沙咀YMCA再臨閣自助餐長者優惠$270 日韓風味主題 冰鎮海鮮

尖沙咀港青酒店 YMCA旗下自助餐廳「再臨閣」，將從1月12日開始推出全新「日韓風味」自助晚餐主題，帶來超過20款地道日韓美食。菜式涵蓋多款經典選擇，例如燉人參雞湯、韓式炸雞、韓式五花腩、日式串燒、日式拉麵，以及味噌比目魚等。此外，餐廳亦提供受歡迎的冰鎮海鮮、特色沙律、壽司及刺身、烤肉、鯛魚燒，以及Häagen-Dazs雪糕等多種甜點與菜餚，供賓客自由選取。

港青酒店 YMCA 再臨閣

KKday預訂網站：>>按此<<

查詢電話：+852 2268 7818／2268 7000

地址：尖沙咀梳士巴利道41號港青酒店南座4樓

再臨閣長者自助餐優惠價目表：

時段 價錢（已連加一服務費） 平日自助午餐 $270/位起 假日自助午餐 $340/位起 星期一至四自助晚餐 $470/位起 星期五至日及公眾假期自助晚餐 $499/位起

9. 六國酒店Le Menu自助餐 無限量供應龍蝦/鮑魚/片皮鵝

六國酒店Le Menu自助餐 無限量供應龍蝦/鮑魚/片皮鵝

Le Menu全新自助晚餐「華麗盛宴大匯演･自助晚餐 - 龍蝦･扣鮑魚･片皮鵝」現已登場，融合東南亞、日本、中式及歐陸菜式，每晚配以精彩即席烹調表演，為賓客帶來視覺與味覺雙重享受。大廚選用優質食材，炮製多款菜餚，包括波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、麵包蟹、燒肉眼扒、片皮鵝、沙律凍盤及中西熱葷等。此外，每位客人入座更可獲堂弄原隻鮑魚鴨掌一客；周五至周日及公眾假期更設雙重甜品表演，如火焰雪山或橙酒班戟。

六國酒店 Le Menu西餐廳

KKday預訂網站：>>按此<<

查詢電話：+852 2866 3808

地址：灣仔告士打道七十二號六國酒店1樓

Le Menu長者自助餐優惠價目表：

時段 價錢（已連加一服務費） 星期一至五自助晚餐 $399/位起 星期六、日及公眾假期自助晚餐 $449/位起

10. 九龍海逸君綽酒店 The Promenade 維港海景配矜貴海鮮/花膠

九龍海逸君綽酒店 The Promenade 維港海景配矜貴海鮮/花膠

The Promenade推出「海皇龍蝦野菌薈」，以冬季豐饒食材打造奢華盛宴。主廚精選新鮮龍蝦及多款野菌，巧妙融合鮮甜與幽香，呈現層次豐富的華麗風味。招牌菜包括香濃四式芝士焗龍蝦伊麵，濃郁芝士襯托嫩滑龍蝦，搭配傳統伊麵，口感細膩誘人；另有溫暖涮涮鍋，匯集A5和牛、花膠、時令蔬菜及野菌，湯底溫潤，釋放食材原汁原味。此外還提供即開生蠔，讓賓客在寒冬中盡享海洋與森林的珍饈。

九龍海逸君綽酒店 The Promenade

預訂網站：>>按此<<

查詢電話：+852 2996 8432

地址：香港九龍紅磡黃埔花園德豐街20號

The Promenade長者自助餐優惠價目表：

時段 價錢（已連加一服務費） 星期一至五自助午餐 $231/位起 假日自助午餐 $306/位起 星期一至五自助晚餐 $374/位起 星期六、日及公眾假期自助晚餐 $404/位起

11. 麗豪酒店 濠餐廳 環球火鍋自助餐 多款海鮮+港式小菜

麗豪酒店 濠餐廳 全新火鍋自助餐 多款海鮮+港式小菜

濠餐廳隆重獻上「環球火鍋自助餐」，精選逾數十款國際海鮮、熱騰騰炒菜以及多樣精美甜品，讓食客盡情品嚐豐富美食。這次自助餐特別集合酒店內其他餐廳的招牌菜式，包括香煎安格斯西冷牛排、白酒奶油醬燴松葉蟹腳，以及嫩滑香草烤羊排等，同時加入各種東南亞風味菜餚與傳統港式小吃。

麗豪酒店 濠餐廳

預訂網站：>>按此<<

查詢電話：+852 2132 1040

地址：沙田大涌橋路34-36號

濠餐廳長者自助餐優惠價目表：

時段 價錢（已連加一服務費） 星期一至五自助午餐 $188/位起 星期六、日及公眾假期自助午餐 $198/位起 星期一至四自助晚餐 $238/位起 星期五至日及公眾假期自助晚餐 $258/位起

12. 荃灣如心酒店 Café Circles 長者自助餐$287起

荃灣如心酒店 Café Circles 長者自助餐$287起

即日起至2月28日，荃灣西如心酒店的Café Circles推出「冬日珍饈美饌」自助餐，以多款矜貴食材入饌，精心炮製一系列滋補暖心佳餚，重點推介包括鮑魚雞煲、辣酒煮東風螺及滋補雙冬燜羊腩，每一道皆融合精湛廚藝與冬日靈感，為身心注入暖意。此外，Café Circles更為60歲或以上的長者提供特別優惠，低至$287/位起即可享用星級酒店自助餐。

荃灣如心酒店 Café Circles

KKday預訂網站：>>按此<<

查詢電話：+852 2280 2868

地址：荃灣楊屋道8號

Café Circles長者自助餐優惠價目表：

時段 價錢（已連加一服務費） 星期一至五自助午餐 $287/位起 星期六、日及公眾假期自助午餐 $367/位起 星期一至四自助晚餐 $426/位起 星期五至日及公眾假期自助晚餐 $494/位起

13. 歷山酒店 歷山餐廳 海鮮自助餐 長者額外折扣

歷山酒店 歷山餐廳 海鮮自助餐 長者額外折扣

位於香港島北角的歷山酒店，採用優雅的維多利亞宮廷風格設計，為賓客營造奢華舒適的用餐氛圍。酒店旗下的歷山餐廳近日推出「海鮮春日薈」自助餐，匯聚多款國際美食供食客選擇，其中包括無限供應新鮮肥美的麵包蟹，以及任飲Asahi生啤酒。而年滿60歲或以上的長者更享有樂悠折扣優惠，自助午餐及晚餐每位低至$311。

歷山酒店 歷山餐廳

KKday預訂網站：>>按此<<

查詢電話：+852 3893 2868

地址：香港北角城市花園道32號

歷山餐廳長者自助餐優惠價目表：

時段 價錢（已連加一服務費） 星期六、日及公眾假期自助午餐 $311/位起 星期五、六及公衆假期前夕自助晚餐 $455/位起

14. 沙田帝逸酒店 Alva House 松露‧珍菌‧海鮮三重奏自助餐

沙田帝逸酒店 Alva House 松露‧珍菌‧海鮮三重奏自助餐

沙田帝逸酒店備受歡迎的自助餐餐廳Alva House，將於1月5日起至3月31日推出全新主題自助晚餐「松露‧珍菌‧海鮮三重奏」。主廚團隊特別設計一系列創新菜餚，將松露獨特的濃郁香氣與多種珍貴菇菌的鮮美風味巧妙結合。海鮮區同樣豐富多樣，無限量供應的蒜蓉茄汁炒虎蝦、岩鹽燒油甘魚鮫、麵包蟹、鱈場蟹腳以及凍龍蝦等多款優質選擇，讓食客盡情享用。

沙田帝逸酒店 Alva House

預訂網站：>>按此<<

查詢電話：+852 3653 1168

地址：沙田源康街1號

Alva House長者自助餐優惠價目表：

時段 價錢（需另收加一服務費） 星期一至五自助午餐 $270/位起 星期六、日及公眾假期自助早午餐 $400/位起 星期一至四自助晚餐 $580/位起 星期五至日、公眾假期及其前夕自助晚餐 $630/位起

15. 沙田萬怡酒店 MoMo Café 粵菜主題自助餐 即切燒味/花膠燉湯

沙田萬怡酒店 MoMo Café 粵菜主題自助餐 即切燒味/花膠燉湯

沙田萬怡酒店MoMo Café將於2026年1月至2月期間推出名為「悅」饌廣東薈萃的自助餐，菜式集中展現粵菜特色，結合經典手法與創新元素，為食客帶來多款高級食材。自助餐包括多款矜貴海鮮及肉類選擇，例如鮮甜龍蝦、口感嫩滑的鴨肝、澳洲穀飼牛肉眼，以及滋補的花膠燉湯。現場另設即切燒味及即場製作的甜品，讓用餐過程更具互動性。

沙田萬怡酒店 MoMo Café

KKday預訂網站：>>按此<<

查詢電話：+852 3940 8888

地址：沙田安平街1號2樓

MoMo Café長者自助餐優惠價目表：

時段 價錢（已連加一服務費） 星期一至五自助午餐 $191/位起 星期六、日及公眾假期自助午餐 $245/位起 星期一至四自助晚餐 $365/位起 星期五至日及公眾假期自助晚餐 $407/位起

2026星級酒店自助餐長者優惠！65歲或以上適用

16. 香港朗廷酒店 The Food Gallery 任食生蠔/波士頓龍蝦/海參鮑魚扣花膠

香港朗廷酒店 The Food Gallery 任食生蠔/波士頓龍蝦/海參鮑魚扣花膠

朗廷酒店The Food Gallery推出的「珍饈百味」自助晚餐，提供多款精緻菜餚供賓客選擇。重點推薦包括火炙海膽吞拿魚腩壽司、新鮮生蠔、波士頓龍蝦伴蒜香蔥油，以及金湯海參鮑魚扣花膠。此外，還有香煎鴨肝配烤牛油多士伴芒果醬、烤乳豬卷、西班牙風味海鮮飯。甜點部分則有紅桑子64%朱古力蛋糕、法式焦糖燉蛋、法式薄可麗餅、巴斯克芝士蛋糕，以及雜錦莓千層酥。

香港朗廷酒店 The Food Gallery

KKday預訂網站：>>按此<<

查詢電話：+852 2132 7898

地址：香港九龍尖沙咀北京道8號

The Food Gallery長者自助餐優惠價目表：

時段 價錢（已連加一服務費） 星期一至五自助午餐 $231/位起 週末自助午餐 $306/位起 星期一至四自助晚餐 $374/位起 星期五至日及公眾假期自助晚餐 $404/位起

17. 九龍維景酒店 棕櫚閣西餐廳 鮑魚/花膠/燕窩主題自助餐

九龍維景酒店 棕櫚閣西餐廳 鮑魚/花膠/燕窩主題自助餐

位於香港九龍的維景酒店棕櫚閣西餐廳，每晚供應豐盛自助晚餐，匯聚多國精選美食。餐廳特別推出包括新鮮鮑魚、滋補花膠、頂級燕窩，以及優質美國肉眼牛排等高級食材，讓賓客盡情品嚐。菜式選擇多樣豐富，涵蓋海鮮、肉類及國際風味，定能滿足不同口味需求。

九龍維景酒店 棕櫚閣西餐廳

KKday預訂網站：>>按此<<

查詢電話：+852 2197 3509

地址：九龍窩打老道75號九龍維景酒店1樓

棕櫚閣西餐廳長者自助餐優惠價目表：

時段 價錢（已連加一服務費） 星期一至五自助晚餐 $238/位起 星期六、日及公眾假期自助晚餐 $255/位起

18. 香港黃金海岸酒店 聆渢咖啡廳 戶外炭烤區即燒海鮮 週末加推乳豬

香港黃金海岸酒店 聆渢咖啡廳 戶外炭烤區即燒海鮮 週末加推乳豬

聆渢咖啡廳推出海洋鮮味自助盛宴，戶外炭烤區備有多款即燒海鮮，包括蒜香扇貝、照燒魷魚、鹽燒白鱔、牛油蒜香沙白及原條秋刀魚，炭火焦香與海鮮甘甜完美結合。每位賓客可享主廚特製法式焗龍蝦米多，濃郁醬汁襯托細嫩龍蝦肉，滋味奢華。熱葷區新增姬松茸赤肉燉竹絲雞及鮑汁花膠炆海參，帶來養生風味。甜品推薦自家製梳乎厘班戟，輕盈蛋香，配糖漿及水果更添美味。週末及公眾假期，炭烤區加推原隻炭烤乳豬，皮脆肉嫩，香氣誘人。

香港黃金海岸酒店 聆渢咖啡廳

KKday預訂網站：>>按此<<

查詢電話：+852 2452 8888

地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店低層地下

聆渢咖啡廳長者自助餐優惠價目表：

時段 價錢（已連加一服務費） 星期一至五自助午餐 $304/位起 星期六至日及公眾假期自助午餐 $394/位起 星期一至五自助晚餐 $458/位起 星期六、日及公眾假期自助晚餐 $556/位起

19. 南灣如心酒店 I-O-N 東南亞主題 椰子雞湯/避風塘琵琶蝦

南灣如心酒店 I-O-N 東南亞主題 椰子雞湯/避風塘琵琶蝦

黃竹坑I-O-N團隊主理的全新「東南亞狂熱自助餐」，帶食客探索新加坡與馬來西亞特色風味。餐饗以鹹蛋黃脆魚皮及馬來椰子雞湯開場，海鮮迷可品嚐星洲胡椒炒麵包蟹、避風塘琵琶蝦（僅限假日晚餐）以及芝士鹹蛋煮花螺等招牌菜。甜點區同樣豐富，馬來咖啡合桃露、斑蘭鹹椰漿粟米糕及榴槤鮮奶麻糬撻帶來濃郁南洋風情。

南灣如心酒店 I-O-N

KKday預訂網站：>>按此<<

查詢電話：+852 3968 8888

地址：香港香港仔黃竹坑道55號

I-O-N長者自助餐優惠價目表：

時段 價錢（已連加一服務費） 假日自助午餐 $271/位起 星期一至五自助晚餐 $311/位起 星期六、日及公眾假期自助晚餐 $343/位起

20. 香港萬怡酒店（西環） MoMo Café 新歲饗宴 無限暢飲生啤

香港萬怡酒店（西環） MoMo Café 新歲饗宴 無限暢飲生啤

MoMo Café於2026年呈獻充滿新意的節慶美食。廚師團隊巧妙結合國際風味與新鮮食材，打造多道寓意吉祥的創意菜餚，為味蕾帶來全新體驗，包括細膩濃郁的法式龍蝦湯、香氣撲鼻的馬來西亞喇沙、辣勁十足的香辣肉碎燒蠔、外脆內嫩的燒腩卷，以及浸潤香草的燒春雞，每一道均帶來豐富層次。晚餐時段更提供無限暢飲冰凍生啤，搭配12款Mövenpick精選雪糕，讓饗宴更添滿足。

香港萬怡酒店（西環） MoMo Café

KKday預訂網站：>>按此<<

查詢電話：+852 3717 8888

地址：香港西營盤干諾道西167號

MoMo Café長者自助餐優惠價目表：

時段 價錢（已連加一服務費） 星期一至五自助午餐 $167/位起 星期六至日、公眾假期 $216/位起 星期一至四自助晚餐 $363/位起 星期五至日及公眾假期自助晚餐 $413/位起

*優惠受條款及細則約束，產品的售價或有所更新，僅供參考。