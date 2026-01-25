長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
更新時間：10:00 2026-01-25 HKT
發佈時間：10:00 2026-01-25 HKT
發佈時間：10:00 2026-01-25 HKT
為回饋銀髮族，本港各大餅店除了提供美味的麵包、蛋糕和傳統禮餅外，更為持有樂悠咭或長者咭的長者們提供貼心的優惠。《星島頭條》為大家整理了7大本港連鎖餅店的長者專屬優惠，從日式麵包到傳統老婆餅應有盡有，讓一眾老友記隨時都能以更實惠的價錢，享受美味的糕點。
2026最新版！7大餅店長者優惠 買麵包、蛋糕、傳統禮餅都有折
全港各大連鎖餅店均有為60歲或以上，持有樂悠咭或長者咭的老友記提供專享折扣優惠，其中，歷史悠久的老字號「恆香老餅家」更大方提供全單9折；「榮華餅家」的標準價貨品亦有9折。而分店網絡廣闊的聖安娜餅屋及美心西餅，也為長者提供麵包西餅95折優惠。
1. 聖安娜餅屋 長者專享95折優惠 麵包/西餅適用
老友記出示長者咭，於全線聖安娜分店購買麵包西餅可享95折優惠。但需注意，優惠不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品。
2. 美心西餅 長者咭全線分店95折
長者在美心購買任何麵包產品，包括美心家庭麵包、單個裝麵包及三文治產品，均可享有95折優惠。
3. 榮華餅家 標準價貨品9折
長者們憑卡在榮華餅家消費，可享標準價格貨品的9折優惠。無論是選購應節食品，還是日常喜愛的零食，都能節省更多。優惠只適用於香港榮華指定分店，不適用於機場分店、網上商店及其他臨時銷售點。
4. 恆香老餅家 憑卡即享全單9折優惠
為表對長者的關懷，恆香老餅家提供了相當吸引的折扣，凡在付款前出示長者咭，即可享受全單9折優惠，誠意十足。
5. 奇華餅家 消費滿$30即享9折 全港66間店適用
奇華為長者提供正價產品消費滿$30即享9折的優惠，更適用於全港66間店舖。
6. 東海堂 精選日式糕點95折
長者於東海堂購買指定產品可享95折，適合追求高品質糕點的老友記。
7. A-1 Bakery 樂悠咭每月指定日子享額外95折
長者在每月28日憑有效的樂悠咭消費，即可自動享有額外95折。
資料來源：社會福利署、八達通
同場加映：樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
2026-01-23 18:55 HKT
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
2026-01-24 10:00 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT