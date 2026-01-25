長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜

為回饋銀髮族，本港各大餅店除了提供美味的麵包、蛋糕和傳統禮餅外，更為持有樂悠咭或長者咭的長者們提供貼心的優惠。《星島頭條》為大家整理了7大本港連鎖餅店的長者專屬優惠，從日式麵包到傳統老婆餅應有盡有，讓一眾老友記隨時都能以更實惠的價錢，享受美味的糕點。

全港各大連鎖餅店均有為60歲或以上，持有樂悠咭或長者咭的老友記提供專享折扣優惠，其中，歷史悠久的老字號「恆香老餅家」更大方提供全單9折；「榮華餅家」的標準價貨品亦有9折。而分店網絡廣闊的聖安娜餅屋及美心西餅，也為長者提供麵包西餅95折優惠。

1. 聖安娜餅屋 長者專享95折優惠 麵包/西餅適用

老友記出示長者咭，於全線聖安娜分店購買麵包西餅可享95折優惠。但需注意，優惠不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品。

2. 美心西餅 長者咭全線分店95折

長者在美心購買任何麵包產品，包括美心家庭麵包、單個裝麵包及三文治產品，均可享有95折優惠。

3. 榮華餅家 標準價貨品9折

長者們憑卡在榮華餅家消費，可享標準價格貨品的9折優惠。無論是選購應節食品，還是日常喜愛的零食，都能節省更多。優惠只適用於香港榮華指定分店，不適用於機場分店、網上商店及其他臨時銷售點。

4. 恆香老餅家 憑卡即享全單9折優惠

為表對長者的關懷，恆香老餅家提供了相當吸引的折扣，凡在付款前出示長者咭，即可享受全單9折優惠，誠意十足。

5. 奇華餅家 消費滿$30即享9折 全港66間店適用

奇華為長者提供正價產品消費滿$30即享9折的優惠，更適用於全港66間店舖。

6. 東海堂 精選日式糕點95折

長者於東海堂購買指定產品可享95折，適合追求高品質糕點的老友記。

7. A-1 Bakery 樂悠咭每月指定日子享額外95折

長者在每月28日憑有效的樂悠咭消費，即可自動享有額外95折。

資料來源：社會福利署、八達通