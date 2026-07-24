苗延琼 -非認知能力往往決定成就！可後天培養「能夠面對人生」的人｜苗想teen開

近期我見了幾位中學生，他們家庭條件不錯，成績也不差，卻反覆出現輕生念頭，甚至曾經嘗試自殺。每次遇到這樣的年輕人，我都會問自己一個問題：如果一個孩子懂得解二次方程式、背誦歷史年份，卻不懂得面對失敗、調節情緒、承受挫折，我們的教育是否仍缺少最重要的一課？

心理肌力的重要性

智商是否最重要？示意圖

神經科學告訴我們，負責計劃、判斷、情緒調節和衝動控制的前額葉皮質，要到約25歲才發育成熟。因此青少年不是「不懂道理」，而是仍未具備足夠的心理能力去實踐道理。這也是教育存在的重要意義——除了傳授知識，更要協助學生建立心理肌力。

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近年教育界越來越重視社交情緒學習（Social and Emotional Learning, SEL），其核心包括自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧及負責任決策。即是幫助學生認識自己的情緒，學會管理壓力和衝動，理解別人的感受，建立健康的人際關係，並在困難中作出理性和有價值的選擇。SEL不但能改善情緒健康、減少行為問題，更能提升學業表現和日後的適應能力。原因很簡單：能管理情緒的人，比只懂背誦知識的人，更容易專注、更能面對挫折，也更懂得持續努力。

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事實上，未來社會真正決定一個人成就的往往不是智商，而是非認知能力（Non-cognitive Skills）。這包括自我調節、自我激勵、恆毅力（Grit）、抗逆力、責任感、同理心及合作能力。這些能力共同構成一個人的「成就力量」，亦是心理肌力的重要基礎。

心理肌力並不是天生的，而是可以通過教育、家庭和生活經驗鍛煉出來。孩子跌倒後如何重新站起來，考試失敗後如何重新部署，被朋友拒絕後如何調節情緒，遠比一次考試多拿幾分更重要。因為人生最大的考試，從來不是公開試，而是如何面對一次又一次的不如意。

AI迅速發展，今天學到的知識和技能，幾年後可能已被取代；但一個人面對逆境的能力、自我反思的能力、持續學習的能力，以及與人合作的能力，卻會陪伴他一生。未來教育的核心，不應只是培養一個「懂很多」的人，而是培養一個「能夠面對人生」的人。

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撰文：精神科專科醫生 苗延琼

本文標題原為〈先有知識，還是先有力量？〉

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