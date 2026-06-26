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苗延琼 - 智力不能決定成就！心理學家追蹤神童人生發展 結果令人大感意外｜苗想teen開

知識轉移
更新時間：15:00 2026-06-26 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-26 HKT

每當看到成績優異的學生，很多人都會自然地認為「這孩子將來一定大有作為」。在我們的文化裏：高智商等於高成就，天才注定成功。然而，心理學研究卻告訴我們，事情遠沒有想像中簡單。

美國心理學家著名研究

高智商的小朋友，人生是否一定會成功？示意圖
高智商的小朋友，人生是否一定會成功？示意圖

1921年，美國心理學家路易斯．特曼（Lewis Terman）展開一項著名研究。他從全美各地挑選約1470名智商超過140的兒童，並長期追蹤他們的人生發展。當時，特曼深信這批「天才兒童」日後必定會成為社會精英。然而，數十年後的結果卻令人大感意外。

這批高智商兒童大多成長為醫生、律師、教授、工程師等專業人士，生活穩定，事業不俗，但真正達到改變世界、名留青史層次的人並不多。更耐人尋味的是，後來有兩位諾貝爾獎得主，當年竟因智商測試未達標準而被排除在研究之外。這個結果挑戰了人們長久以來的信念：智力固然重要，但並不足以決定一個人的成就。

事實上，智商與學業表現確實有一定關係，但人生並不是一場考試。離開校園後，影響一個人能否成功的因素變得越來越複雜，包括人際關係、情緒管理、抗壓能力、領導力、堅持力，以及面對失敗後能否重新站起來的能力。

延伸閱讀：苗延琼 - 強求短暫興奮 或影響大腦獎賞系統 快樂應從何處尋？｜苗想teen開

歷史上不少成功人物也印證了這一點。曾國藩年輕時資質並不突出，甚至被認為有些愚鈍。他憑藉驚人的自律、毅力和持續反省，最終成為晚清重要的政治家和軍事家。當然，基因並非毫無影響。身高、外貌、某些能力傾向，確實受到先天因素左右。然而，在性格、習慣、自律、心理韌性等方面，後天環境和學習往往扮演更重要的角色。

心理學家近年越來越重視所謂的「心理肌力」。當中包括抗逆力、自律、延遲滿足、堅持及情緒管理。這些能力不像智商般與生俱來，而是可以通過生活經驗、教育和刻意練習逐步培養。許多研究更發現，這些心理特質往往比智商更能預測一個人未來的工作表現、生活滿意度和長遠成就。

延伸閱讀：苗延琼 - 人生不止一條大學路｜苗想teen開

人生是一場漫長的馬拉松。智力或許能讓你起跑快一點，但真正決定你能走多遠的往往不是天生有多聰明，而是跌倒後能否站起來、遇到困難時能否堅持下去、是否願意每天比昨天進步一點點。這些都不止是天賦，更是品格與毅力的累積。

電郵：[email protected]

撰文：精神科專科醫生苗延琼

本文標題原為〈智力不能決定成就〉。

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苗延琼簡介:

作者為私人執業精神科專科醫生，育有兩子。

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