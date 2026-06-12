苗延琼 - 強求短暫興奮 或影響大腦獎賞系統 快樂應從何處尋？｜苗想teen開

John智力優秀，就讀國際學校，成長於中上階層家庭。表面上，他擁有不少讓人羨慕的條件；然而他同時患有自閉症譜系障礙（ASD）及專注力不足/過度活躍症（ADHD）。在青少年階段，當同儕關係日趨複雜，社交互動成為生活的重要部分時，他卻因社交困難而長期感到格格不入，孤獨與挫敗感逐漸累積。

過度使用藥物 影響大腦機制

過量服用藥物或酒精，會對身體帶來負面影響。示意圖

為了紓解內心的不適，他開始依賴各種能迅速帶來快感的物質，包括過量使用專注力藥物、安眠藥（俗稱Z-drugs）及酒精。這些物質雖然機制各異，但都可能間接影響大腦的獎賞系統，帶來短暫的愉悅、興奮或放鬆感。

問題在於，大腦並非為持續的高強度刺激而設計。當獎賞系統長期曝露於過量刺激時，便會逐漸產生耐受性。換言之，原本足以帶來滿足感的刺激變得效果減弱，需要更高劑量、更頻密的使用，才能達到相同感受。久而久之，對日常生活中的樂趣失去反應，出現情感麻木、動機下降，甚至對學業、人際關係及興趣活動都提不起勁。

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事實上，健康的獎賞機制應該與努力、學習及成就感連結。通過運動、工作、學習新技能、完成目標、建立人際關係等途徑獲得的滿足感，雖然不像藥物般來得迅速強烈，卻較為穩定和持久。這種循序漸進的獎賞模式，有助維持動機和心理韌性，而不會令情緒在極端高峰與低谷之間劇烈波動。

因此，對John而言，首要任務並非追求更強烈的刺激，而是停止繼續透支自己的獎賞系統。在專業醫療團隊協助下處理物質依賴問題，讓大腦逐步恢復平衡，重新學習從日常生活中感受自然的快樂與滿足。若依賴情況已相當嚴重，甚至影響身心功能及安全，接受住院戒癮治療或入住戒毒康復機構，亦可能是需要認真考慮的選項。

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每個人都渴望快樂，但真正能支撐人生的，往往不是瞬間的興奮，而是那些通過努力、成長與連結而獲得的深層滿足感。當一個年輕人開始失去感受這些滿足的能力時，這不僅是成癮問題，更是一個值得社會、家庭與專業人士共同關注的警號。

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撰文：精神科專科醫生苗延琼

本文標題原為〈當多巴胺被「透支」：男孩的警號〉。

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