苗延琼 - 人生不止一條大學路｜苗想teen開

最近，報章上有一篇文章，談到「幸好姜濤沒有讀大學」。初看題目似乎有點反傳統，但細想之下，其實頗值得深思。

Bill Gates沒有正式完成大學學位。路透社圖片

今天的香港社會，仍然普遍把大學視為成功的主要標準。然而，在德國、瑞士等地方，職業培訓與技術教育的地位，並不低於傳統文法學校（Grammar School）。一個優秀技工、一位專業工藝師傅，社會同樣尊重，薪酬與專業地位亦未必遜色。回想上世紀70年代的香港，雖然只有兩間大學，但同時亦有職業先修學校，社會對不同能力、不同方向的人，尚且容得下多元出路。相比今天人人擠進單一升學跑道，某程度上反而更健康。

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其實世界上許多極具創造力與影響力的人，本來就未必依循傳統學歷道路。Bill Gates、Mark Zuckerberg、Steve Jobs都沒有正式完成大學學位，但這並不妨礙他們改變世界。文學界更有意思，倪匡只有初中程度；三毛亦未曾接受完整的高等教育；至於諾貝爾文學獎得主莫言，也只是小學程度出身。當然，這並不是說教育不重要，而是提醒我們：真正的學習，從來不止局限於校園。

學校只是學習的一種形式。有人在課室裏吸收知識；有人則在人際關係、工作歷練、創作、旅行、挫敗，甚至痛苦之中，逐漸建立對世界的理解與對生命的體會。人生本身，其實就是一間巨大的「社會大學」。

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因此，我某程度上亦可理解，為何當年林語堂不主張女兒必須完全依循傳統升學模式。他更希望孩子早些接觸真實世界，在不同工作與經歷中摸索、碰撞、學習，從生活裏培養判斷力與獨立人格。這種選擇其實並不容易。香港社會一向高度重視學歷，父母若敢於不跟隨主流，需要相當大的勇氣，以及對自身價值觀有足夠堅定的信念。

然而，這一切始終有一個重要前提：一個人必須具備自律、思考能力，以及自我驅動的精神。否則，離開制度未必等於自由，亦可能只是迷失。若真正擁有這些特質，有時候，一個人在真實人生裏學到的東西，確實可能比一張大學文憑更深、更重要。電郵：[email protected]

文：苗延琼

作者為私人執業精神科專科醫生，育有兩子。

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