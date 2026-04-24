苗延琼 - 社交看似正常 也有機會患上自閉症？｜苗想teen開

Rose的學業成績並不差。呈分試之後，父母容許她暫時不上學，她能長時間留在家中玩遊戲機。升上中學後，情況更為明顯。開學約兩個月，Rose已完全拒絕返學。母親嘗試駕車送她到校門口，但她始終不肯下車，最終引起校方關注，並轉介接受評估。

有些自閉症個案不易被發現。示意圖

初次會面時，Rose與母親一同前來。她全程戴着耳機，雙手緊握手機，幾乎沒有與人有眼神接觸。當被問及對學校的感受，她表示並不掛念老師或同學，並認為自己在網絡遊戲中已有足夠朋友。對於他人是否掛念她，她亦顯得漠不關心。她的母親表示，Rose過往在校內頗受歡迎。然而，這與臨牀觀察所見存在明顯落差。基於上述矛盾，最終安排Rose接受進一步心理評估。結果顯示，她屬於高功能自閉譜系症候群，並伴隨一定程度的社交困難。

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事實上，女性的自閉症個案往往較難被識別，尤其是高功能類型。她們在學業上通常沒有明顯障礙，在社交上亦會通過觀察與模仿他人行為，嘗試融入群體。因此，在小學階段，問題未必顯著。然而，隨着升上中學，人際關係變得更為複雜，涉及更多情緒理解與隱含的社交規則，這些挑戰往往超出她們的應對能力。

對Rose而言，虛擬世界反而提供了一個相對可控的環境。遊戲具有明確規則與即時回饋，不需要解讀複雜的人際訊號，亦能帶來即時滿足感。相較之下，現實世界的社交互動顯得困難且缺乏吸引力。她對手機與網絡的依賴，並不單純是行為上的沉迷，更反映她在真實社交中未能獲得足夠的滿足與連結。

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這宗個案亦引發對教育制度的反思。長期以來，教育着重知識傳授與記憶能力，但在人工智能快速發展的時代，單純的學術表現已不再是唯一指標。相對而言，人際互動能力、情緒理解、同理心及溝通技巧，才是更具持續價值的核心能力。

當一名學生在學業上表現良好，卻在情感與社交層面逐漸與現實世界脫節，值得社會與教育界深入關注。教育的目標，並不僅在於培養知識，更在於協助個體建立與他人及社會的連結。

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文：苗延琼

作者為私人執業精神科專科醫生，育有兩子。

原文標題為〈女孩子的自閉症〉。

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