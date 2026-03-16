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親子育兒｜讓孩子好好玩！童年玩耍不足 可能影響人格發展｜苗想teen開

知識轉移
更新時間：14:00 2026-03-16 HKT
發佈時間：14:00 2026-03-16 HKT

每當回想孩子童年最快樂的時光，腦海總會浮現兩個畫面。

第一個畫面是他們在父親的辦公室裏自由玩耍。那裏只有幾張有輪子的辦公椅、幾個文件櫃。孩子們卻能把辦公椅當作「賽車」，推着滑來滑去；又躲進文件櫃旁的空隙裏玩捉迷藏。整個辦公室頓時成了他們的遊樂場。

玩耍對孩子的成長非常重要。示意圖
玩耍對孩子的成長非常重要。示意圖

第二個畫面是在家中的房間裏。孩子們把枕頭與被鋪搬到地上，疊成一個柔軟的「平台」，然後輪流從牀上跳下來，說在玩「跳水」。他們自己訂立規則，玩得滿面通紅，笑聲不斷。

其實孩子的快樂並不需要昂貴的玩具，更不一定需要坐飛機到外地旅遊。只要有空間與自由，他們便能創造自己的世界。從發展心理學的角度看，玩耍其實是孩子的「靈魂語言」。對兒童而言，玩耍並非消遣，而是一種深層的生物性需要。若長期缺乏自由玩耍的機會，孩子在人格與情緒發展上，往往會出現不同程度的障礙。

真正的玩耍是一種由內而發的活動，目的不是為了學習某項技能，也不是為了達成某個功課成果，而是享受過程本身。孩子在遊戲中面對不確定性，需要即時思考與應變，同時會自發地建立遊戲規則，再在互動中不斷調整。

玩耍對大腦發展具有深遠影響。研究顯示，自由遊戲有助於右側前額葉皮層的成熟，這區域與社交能力、情緒調節及同理心密切相關。孩子在遊戲中學會觀察他人、理解他人，也逐漸學懂如何表達自己、管理情緒。可惜現在自由玩耍正逐漸被擠壓。筆者在臨牀工作中，曾接觸不少青年，他們常常不知道自己真正想要甚麼，沒有理想，也沒有欣賞與追隨的榜樣。

一些唸「神科」的專業學科，他們不少從小被「精教細飬」：補習、考試、比賽。童年缺乏自由玩耍與探索的空間，結果長大後反而出現所謂「高分低能」的現象——人格發展不完整，人際互動能力不足，面對現實生活的適應能力亦偏低，內心一點也不快樂。

在人工智能急速發展的年代，即使修讀傳統「神科」，也未必能保證未來的職業穩定。既然如此，孩子真正需要的是甚麼？或許是少一些不必要的補習，少一些沉浸在屏幕世界的時間，讓孩子好好玩，也許正是培養未來的社會棟樑。電郵：[email protected]

文：苗延琼

作者為私人執業精神科專科醫生，育有兩子。

本文標題原為〈讓孩子好好玩：被忽略的成長必須〉。

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