精神健康｜5階段訓練孩子「心理肌肉」 面對風浪仍能保持韌性！｜「苗」想teen開

如果說教育的目的，不止是讓孩子跑得快，而是走得遠，那麼「心理肌肉」就是支撐整段人生路程的核心力量。

心理肌肉不顯眼、不張揚，卻在最關鍵的時刻，決定一個人會不會倒下。它並非與生俱來，而是在一次又一次的經驗中慢慢建立的。

首先，是情緒被看見，而不是被否定。當孩子難過、憤怒、失望時，若只得到「不要想太多」、「忍一忍就過了」，他們學到的不是調節，而是壓抑。心理肌肉的第一條纖維，來自被理解的經驗——情緒可以存在，但不必主宰行動。

其次，是在安全範圍內承受挫折。真正的成長，從來不是全程順利，而是在跌跌撞撞中建立信心。當孩子有機會面對失敗、犯錯、被拒絕，並且有人陪伴他們整理經驗，而不是急着補救或責怪，心理肌肉便開始負重訓練。

第三，是把反應變成選擇。心理成熟的人，不是沒有衝動，而是懂得在衝動與行動之間，留下一點空間。這種「停一停」的能力，讓理性能重新上線，也讓孩子明白：我未必能控制情緒，但我可以選擇怎樣回應。

第四，是持續而溫和的練習。心理肌肉不是在危機時才鍛煉，而是在日常生活中慢慢累積——面對不完美的功課、處理人際摩擦、承受短暫的不安。這些微小但真實的挑戰，會在大腦中留下「我撐得住」的痕跡。

網上圖片

最後，是關係本身就是訓練場。穩定而有邊界的關係，能為孩子提供安全感，也為心理肌肉提供修復的空間。在被接納與被尊重之中，他們學會相信自己，也相信世界。

心理肌肉的建立，不是為了讓孩子變得冷硬，而是讓他們在風浪之中仍保有彈性；不是讓他們不再受傷，而是即使受傷，也能繼續前行。

當教育開始重視這份看不見卻極其重要的力量，我們培養的，將不止是成績優秀的學生，而是能承載人生重量的人。

電郵：[email protected]

文：苗延琼

作者為私人執業精神科專科醫生，育有兩子。

本文標題原為〈如何建立心理肌肉〉。

