苗延琼 - 當「高智商」成為一種陷阱丨「苗」想teen開

知識轉移
更新時間：15:00 2026-01-10 HKT
發佈時間：15:00 2026-01-10 HKT

根據最新版《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5 TR），學習障礙的評估標準已不再單以智商（IQ）為依據，而是着重於「適應功能」（adaptive functioning）的表現。這項轉變具有深遠意義——因為智商從來不是衡量一個人生活能力的全部，有時甚至會成為一種隱藏的陷阱。

我曾遇過一位智商高達140的少女。她患有自閉症，語言運用精準，文筆優秀，知識面廣，論邏輯與記憶都遠勝常人。

然而，自閉症最棘手的部分，並非智力，而是人際互動。她對語言的理解極為字面化，無法分辨玩笑與諷刺；說話過於直接，不自覺地得罪他人。於是，她逐漸被同學疏離、排擠，青春期之後更遭受欺凌。校園的傷害延伸至網絡世界，成為她另一重孤立。

她的高智商令她思緒不斷運轉，腦海裏充滿各種「報復」欺凌者的念頭。這種過度活躍的思考，使她陷入無止境的憤怒與防衛。她開始懷疑所有人，包括老師與家人；任何計劃外的變動都足以引發強烈的情緒崩潰。在情緒風暴中，她多次企圖自殺。

有一次，學校因安全考量，不允許她參加戶外活動。我預感若直接告知，她必然會出現情緒反應。為了保護她，我以身體狀況為理由，建議轉介兒科。她的父母堅拒精神科介入。然而，當她得知真相後，憤怒地指責我「背叛」了她，從此拒絕再見我。

我仍記得那天的午後，我獨自坐在診室內，感到前所未有的無力。那一刻我明白，聰明不等於能好好生活。高智商，只代表一個人思考得更多、更深，但若無法適應世界，這份聰明反而會成為痛苦的源頭。所謂「適應功能」，包括理解現實、調整行為、建立關係與面對壓力的能力。這些能力，往往與智商無關。

在臨牀經驗中，我見過許多天資聰穎的孩子，卻被焦慮與孤獨吞噬；他們懂得解方程式，卻解不開人際的距離；能背誦理論，卻無法理解情緒的細微變化。智力可以讓人登上知識的高峰，但唯有情緒與適應，才能讓人安然立足於人群之中。

電郵：[email protected]

文：苗延琼

作者為私人執業精神科專科醫生，育有兩子。

