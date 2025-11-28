苗延琼 - 30年互聯網：我們不再閱讀｜「苗」想teen開

30年互聯網生活，我們差不多經歷翻天覆地的改變。我們擁抱科技、擁抱速度、擁抱即時，但在這個無限連線的時代，我們卻變得越來越沒有耐性。第一樣失去耐性的東西是——文字。

以前，一本書可以陪我們一整個月；一本雜誌的專欄，會慢慢咀嚼、細味。而現在，一篇文章超過3行，就會被人嫌「太長唔睇」。大家都知出版業日漸萎縮，不是因為沒有人寫，而是沒有人讀。

有一次，我找來養和醫院一位相熟的醫生，希望他幫我買一本書——袁國勇教授的自傳《顯微鏡下看穹蒼》，誰知道他聽後哈哈大笑：「你要我買書？好掗碇喎！不如我請你食飯啦，依家邊有人睇書㗎，傻啦亞喵（亞喵是他對我的稱呼）！」那一刻，我的心裏有點不是味兒。一位高級知識分子都這樣說，更遑論其他人。

我們變得對文字缺乏耐性、對思考失去空間。現今的專業人士，很多對自己本行很熟悉，不過醫生變成醫匠：因為對外面的世界冷漠，缺乏好奇心。互聯網將世界放在我們手掌之中，但同時亦令我們的心靈拉薄。

我們學識了用碎片拼湊世界，卻忘記了如何深思；要知道《人類大歷史》的作者Yuval Hariri每天默想兩三個鐘。而我們的me time，就是追新聞、睇短片、滑社交媒體。Yuval Hariri說：「我現在寫的，應該是最後的一本書，因為人工智能會寫得比我好。」

閱讀可以改變我們的大腦，滑屏幕也會，前者令我們能夠靜下來反思，後者則令我們越來越不耐煩、焦慮、抑鬱。那種紙張的氣味、那種頁頁翻動的節奏、那種心神慢慢沉澱的感覺，是不是已經離你很遠？因為思考需要時間，感受需要靜默。缺乏耐性去看文字，就等於再沒有耐性去了解自己。當我們放棄閱讀，也同時放棄了反思——放棄了深度，放棄了靈魂。

30年互聯網，令世界更接近，卻令人心更疏離。我們擁抱了科技的光，卻失去了思考的影。這個現象對青少年更為重要，或許與其教他們加快電子化，不如教他們學識——如何停低，靜靜閱讀一頁書。

電郵：[email protected]

文：苗延琼

作者為私人執業精神科專科醫生，育有兩子。

