AI時代應該教甚麼？專家：１能力成未來競爭力關鍵｜「苗」想teen開

近年來，AI時代，學校面臨課程改革：減少死記硬背、加入跨學科、強調自主學習——方向看似清晰，但一個更根本的問題仍未被正面回答：學校究竟應該為孩子裝備甚麼能力，去面對一個高度不確定的未來？

若然忽略孩子「承受與應對」的能力，改革很可能只是換湯不換藥。這正是「心理肌力」必須被納入教育核心的原因。心理肌力，不是情緒好不好，而是關鍵時刻能不能穩住。它指的是在壓力、挫折與不確定之中，仍能穩定情緒、清晰思考、持續行動的能力。它不是天生性格，而是一種可訓練的心理與神經功能。

從大腦運作來看，人類一直在兩套系統之間拉鋸：杏仁核負責警覺與恐懼，確保生存；前額葉皮質負責理性、計劃與自我控制，引導行動。當壓力來臨，警報往往先響，理性暫時離線——於是越重要的時刻越容易失誤。心理肌力訓練的關鍵，不是壓抑情緒，而是讓理性在壓力中重新上線。

現行教育多聚焦於「認知能力」——學得更快、想得更廣、整合得更好；但真正決定一個人能否走得更遠，往往是非認知能力：毅力、自我調節、挫折復原、同理心與合作。沒有心理肌力，學習壓力只會轉化為焦慮；有了它，挑戰才會變成成長。因此全球教育開始重視「社交與情緒學習（SEL）」——讓孩子有能力面對失敗、管理情緒、與人協作。

在AI快速取代大量認知功能的時代，知識不再稀缺，計算不再是優勢。未來的競爭力，將取決於誰能在困難中不退縮、在變局中懂調整、在壓力下仍能判斷與合作。

如果教育的目標是培養能夠獨立生活、對社會有貢獻的人，那麼心理肌力不應只是輔導室的補救方案，而應成為課程設計的一部分——如同體能需要鍛煉，心理同樣需要訓練，這是讓學習更可持續。

當學校不止教孩子「怎樣做得更好」，也教他們「在不好時如何撐過去」，我們才真正完成了一次面向未來的課程改革。心理肌力，將不止是教育的配角，而是下一代走向幸福與力量的關鍵核心。

文：苗延琼

作者為私人執業精神科專科醫生，育有兩子。

