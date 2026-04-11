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苗延琼 - Ava成為家中的出氣袋｜苗想teen開

知識轉移
更新時間：12:00 2026-04-11 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-11 HKT

那一年，Ava讀中四，16歲。「你又吃這麼多？你知不知道自己有多胖？」母親語氣冷淡而尖銳。Ava低下頭，她面前不過是半碗飯。「我餓。」她輕聲說。「七分飽就夠。」母親伸手將碗拿走。那一刻，Ava感到的不止是飢餓，而是一種被否定的存在感。

Ava為了滿足母親的願望，強行減少食量。示意圖
Ava為了滿足母親的願望，強行減少食量。示意圖

家中氣氛長期緊張。父親強勢而暴躁，母親情緒反覆操控欲強，時常將自己的不滿轉嫁到Ava身上。「你能不能乖一點？你不知媽媽多苦？」母親有時會對她說，「你是這個家最懂事的，你要幫我。」Ava點頭。然而，她其實只是一個仍在成長的孩子。

漸漸地，她開始減少進食。最初只是「不太餓」，然後變成「我可以控制」，再後來，這種控制帶來一種異常的安全感——至少，她的身體是聽從她的。「你瘦了，變得很好看。」同學無意間說。那是她第一次因為「變瘦」而被肯定。她開始計算卡路里，刻意迴避進食，反覆照鏡檢視自己的身體，「還可以再瘦一點。」

某天，Ava在學校突然昏倒，再次醒來時已在醫院。醫生指她出現心包積液，情況危急，若再延誤，可能危及生命。「你是不是想死？」母親在病牀旁質問。她望着天花板，沒有回應。她自己也不確定，那究竟是想結束生命，還是只是想從痛苦中消失。

一次心理評估中，心理學家問：「如果你不再這麼瘦，會發生甚麼？」Ava說：「沒有人會在意我。」護士將營養補充飲品遞到她面前，她本能地抗拒。「我不想變胖……」護士語氣平靜地說：「你現在不是面對變胖的問題，而是生死。」

後來，Ava到美國升學。環境改變，壓力來源減少。沒有人持續批評她，也沒有人將情緒投射到她身上。她開始恢復進食，逐步建立對身體與自我的新理解。她開始明白，存在的價值不需要通過極端的控制來證明。

多年後，Ava已40多歲。當她回顧那段經歷時，語氣平靜而克制。「那時候，我以為控制食物就等於掌控人生。」她淡淡地說，「其實，我只是太渴望被愛。」對方問她：「那現在呢？」「現在我仍在學習如何好好活着。」

電郵：[email protected]

文：苗延琼

作者為私人執業精神科專科醫生，育有兩子。

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