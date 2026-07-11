苗延琼 - 立例限制青少年用社交平台？醫生揭秘演算法如何操控大腦｜苗想teen開

6月底，我獲邀到聖方濟各大學，跟10多位來自不同大學的學生，討論一個近年越來越具爭議性的議題：應否立例管制青少年使用社交平台？

政府干預VS網絡自由

社交媒體已經成為現代生活的一部分。示意圖

有人認為，社交媒體已經成為現代生活的一部分，政府不應過度干預；不過，當科技開始傷害下一代時，政府便有責任介入。

澳洲、法國、英國、歐盟，以及新加坡、馬來西亞等地，近年都相繼推出不同程度的監管措施。其中最受注目的是澳洲立法禁止16歲以下青少年使用多個主要社交平台。更值得留意的是澳洲把年齡核實的責任放在平台身上，而不是家長或孩子，同時要求平台不能利用令人沉迷的演算法，不斷向未成年人推送內容。

立法，從來都有利有弊。限制過多，可能影響自由；完全放任，代價卻可能由整個社會承擔。

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作為精神科醫生，我更關心的是另一個問題：我們究竟如何看待孩子的大腦？神經科學告訴我們，青少年的前額葉皮質仍處於發育階段，負責自我控制、衝動管理、判斷能力和延遲滿足。偏偏社交平台的演算法，正是利用這個發展中的弱點，不斷刺激大腦的獎賞系統，令人越看越想看。成年人尚且未必抵擋得住，何況是仍在成長中的孩子？

因此，學生問我是否支持立法時，我的答案很清楚：支持，但更重要的是如何落實。我會主張0至2歲幼兒應盡量避免接觸屏幕；3歲至學前兒童每天不多於1小時，而且最好由父母陪伴觀看；高小至初中每天約2小時；16歲以後，再逐步培養自主和負責任地使用社交媒體的能力。

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我始終相信，法律只能築起一道圍欄，真正塑造孩子的，仍然是家庭和學校。今天不少家長抱怨孩子沉迷手機，但一家人吃飯時，成年人自己也低頭滑手機；不少父母為求孩子安靜，把手機變成「電子奶嘴」。

立法還有另一個重要意義，就是提升整個社會的警覺性。當網絡欺凌、色情內容、詐騙資訊、自殘影片等問題有更清晰的法律規範，平台、學校和家長便更願意承擔責任，也更容易建立舉報和保護機制。

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撰文：精神科專科醫生 苗延琼

本文標題原為〈應否立例管制社交平台〉。

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