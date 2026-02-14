中國核電如何走上世界前列？幕後功臣為何有「黃金人」之稱？｜卓言絮語

美國在人工智能發展有不少優勢，不過，他們的專家發現電力不足和電費過高是致命傷，有機會因此而敗給中國。而中國領導人高瞻遠矚，早就布局發展核電，以保障經濟發展。

筆者最近參觀了大亞灣核電基地，了解到「華龍一號」核電技術這個中國名片是怎樣出來的。在改革開放初期，當時的領導人就認為，核電作為安全、清潔、可靠和經濟的能源，是中國重要的能源選擇和國家戰略。1978年12月，鄧小平一錘定音，宣布決定向法國購買兩座核電站設備。

當時全國外匯儲備只有1.67億美元，但這兩台法國機組投資要31.38億美元。要發展但又沒有錢，於是想出了「借貸建設、售電還貸、合資經營」的辦法，邀得香港中電參與投資，並向國外借錢，這兩台機投產後將發電量的7成賣給香港來還債。這中間還有一個「世紀之約」。1985年雙方簽訂合營的同時，鄧小平跟中電主席嘉道理勳爵約定：「再過7年，你93歲，我87歲，開一個慶祝會」。

為確保核電站長期安全運行，合營公司經國內預培訓後篩選出110多人往歐洲學習，每人培訓費用高達135萬元人民幣，而當時核電員工工資每月只有200元。由於代價不菲，而這批種子隊也發揮了「黃金般的作用」，所以大家戲稱這批人為「黃金人」。

1997年電站擴建，定立了「二核要比一核好」的目標，採取「翻版加改進」的技術路線，並以「外企分包，中企參與」的方式，實現核電部分設備中國製造。經歷數十年堅持一路攻堅、一路探索，通過「引進—消化—吸收—再創新」的路徑，實現我國核電強國夢。

今日，中國核電技術已位於世界第一方隊，「華龍一號」走出國外，而且裝機量是國際第三代核電技術中最多的。由「黃金人」走到「華龍一號」的歷程，不但令國人驕傲自豪，其智慧及策略，更是我們個人和機構奮發自強的寶貴參考。

文：陳卓禧

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

本文標題原為〈從「黃金人」走來的中國路〉。

