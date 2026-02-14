Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國核電如何走上世界前列？幕後功臣為何有「黃金人」之稱？｜卓言絮語

知識轉移
更新時間：16:00 2026-02-14 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-14 HKT

美國在人工智能發展有不少優勢，不過，他們的專家發現電力不足和電費過高是致命傷，有機會因此而敗給中國。而中國領導人高瞻遠矚，早就布局發展核電，以保障經濟發展。　　

筆者最近參觀了大亞灣核電基地，了解到「華龍一號」核電技術這個中國名片是怎樣出來的。在改革開放初期，當時的領導人就認為，核電作為安全、清潔、可靠和經濟的能源，是中國重要的能源選擇和國家戰略。1978年12月，鄧小平一錘定音，宣布決定向法國購買兩座核電站設備。　　

當時全國外匯儲備只有1.67億美元，但這兩台法國機組投資要31.38億美元。要發展但又沒有錢，於是想出了「借貸建設、售電還貸、合資經營」的辦法，邀得香港中電參與投資，並向國外借錢，這兩台機投產後將發電量的7成賣給香港來還債。這中間還有一個「世紀之約」。1985年雙方簽訂合營的同時，鄧小平跟中電主席嘉道理勳爵約定：「再過7年，你93歲，我87歲，開一個慶祝會」。　　

為確保核電站長期安全運行，合營公司經國內預培訓後篩選出110多人往歐洲學習，每人培訓費用高達135萬元人民幣，而當時核電員工工資每月只有200元。由於代價不菲，而這批種子隊也發揮了「黃金般的作用」，所以大家戲稱這批人為「黃金人」。　　

1997年電站擴建，定立了「二核要比一核好」的目標，採取「翻版加改進」的技術路線，並以「外企分包，中企參與」的方式，實現核電部分設備中國製造。經歷數十年堅持一路攻堅、一路探索，通過「引進—消化—吸收—再創新」的路徑，實現我國核電強國夢。　

圖片來源：新華社
圖片來源：新華社

　

今日，中國核電技術已位於世界第一方隊，「華龍一號」走出國外，而且裝機量是國際第三代核電技術中最多的。由「黃金人」走到「華龍一號」的歷程，不但令國人驕傲自豪，其智慧及策略，更是我們個人和機構奮發自強的寶貴參考。

電郵：[email protected]

文：陳卓禧

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

本文標題原為〈從「黃金人」走來的中國路〉。

延伸閱讀：

創科教育｜犯錯不也要緊！內地科學館館長目標做1000個科學實驗 貫徹求真精神｜卓言絮語

「蝸牛殼」難管 青年住屋問題如何解決？｜卓言絮語

內地女邀網友助殺年豬 突然一夜爆紅 反映中華文化1特質｜卓言絮語

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
5小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
6小時前
情人節荔枝角垃圾桶收花 網民偵探上身：花內有戒指？ 「戀愛專家」拆解最現實棄花理由｜Juicy叮
情人節荔枝角垃圾桶收花 網民偵探上身：花內有戒指？ 「戀愛專家」拆解最現實棄花理由｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
消息：警起回劉家良和向華勝骨灰 綁匪仍然在逃
02:00
寶福山骨灰被盜．星島獨家丨警成功尋回劉家良向華勝被盜骨灰 「綁匪」連環爆竊 部分家屬收勒索要求
突發
13小時前
80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍
80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍
影視圈
11小時前
女子馬鞍山商場擲筊求指點迷津 突遇人生交叉點 網民眼花以為就地大解｜Juicy叮
女子馬鞍山商場擲筊求指點迷津 突遇人生交叉點 網民眼花以為就地大解｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
生活百科
9小時前
性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍
性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍
影視圈
4小時前
六合彩新春金多寶︱2億頭獎歷年最高 2.21攪珠 即睇5大幸運號碼
社會
2026-02-13 20:05 HKT
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
7小時前