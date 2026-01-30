「蝸牛殼」難管 青年住屋問題如何解決？｜卓言絮語

上周幾天內發生了兩宗與青年住屋相關的新聞。首先是發展局推出3幅商業用地發展專上教育學生宿舍，邀請市場提交意向書，其次是兩年前推出的首個青年宿舍項目BeLIVING Youth Hub結業。

為落實發展香港成為國際專上教育樞紐，紓緩學生宿舍短缺的壓力，政府首先在去年推出「城中學舍計劃」，促進市場改裝商廈酒店為學生宿舍，至今收到24個申請，當中22個已確認符合資格。這些申請，有院校也有商業經營者。

「城中學舍」如果是商業經營，除了全幢租與某單一院校外，必然是開放予不同院校的學生租用，其商業模式和住宿管理甚具挑戰性。BeLIVING Youth Hub不是學生宿舍，其經歷顯露出營運者與投資者的緊密關係十分重要，業務經營既要達至財務健康，又要達成社會目標，確實不易。

目前，「城中學舍計劃」聚焦解決宿位不足，不似青年宿舍項目般有政府資助和訂立社會目標。近年大量非本地生入讀香港高校，市場需求甚殷，財務上大有可為，跟青年宿舍項目的市場反應截然不同，相信BeLIVING Youth Hub不獲業主續租，也可能與此有關。至於新推出的市場發展學生宿舍項目，政府對其建設和營運的要求，是否亦如城中學舍一樣，尚待觀察。

網上圖片

學生宿舍供需交由市場處理，挑戰在於防止商業營運者只顧追逐盈利，政府做到「不越位、不缺位」。大埔宏福苑慘劇，曝露了政府對市場經營管理的不足，形成滋生貪腐違規的溫牀，最終造成168條人命的損失。

香港的「居者有其屋」計劃，為解決市民住屋需求而立，公營機構建設，賣出後由業主成立法團自行管理，營運維護進入市場。

住屋問題屬世界性，外地未有住屋者自嘲為「無殼蝸牛」，為讓市民擁有「蝸居」，各國政府各顯神通，不同程度混合公營與市場措施，參與投資、建造、營運、管理的環節，當中每個環節都存在挑戰，稍有忽略，便有出現危機和禍害的可能。

電郵：[email protected]

文：陳卓禧

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

本文標題原為〈「蝸牛殼」難管〉。

