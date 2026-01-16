陳卓禧 - 深化解讀 關鍵在行動｜卓言絮語

今年全國兩會會期周前公布了。關心國是的朋友都知道，「十五五規劃」是今年的重頭戲，是中國大事，也是世界大事。從前年開始重新向外國媒體開放採訪後，兩會吸引的外國記者數目不斷創新高，他們去年差不多把我們進入人民大會堂的通道也堵塞了。

「中國學」、「中國研究」在國際上興起，其範圍不止於院校學術研究，大企業與外國政府，都聘請專家智庫專門撰寫報告，寫手會繁忙邀約訪談不同背景的「知情人士」，包括媒體朋友，從各種渠道收集不同角度的信息，除了進行比對分析外，他們更着重對自身決策產生的影響和調整應對之道。

中國實行改革開放政策40多年，使中國與世界融合，造成世界離不開中國、中國離不開世界的格局。整體國力，包括經濟、金融、科技、工業製造、國防等的提升，使經濟和市場的自然力量，超越各種唯心的折騰，封鎖、圍堵、制裁、脫鈎等措施都變成發動打擊者的自殘回力鏢。

與中國相處之道，無論感情上接受與否，是所有國家和跨國資本企業避不開和抗拒不了的學問。西方國家老大的美國，以特朗普為代表的統治精英也跳出純意識形態的框架，在實利基礎上調整對華政策。

在香港，社會對國家方略大計的重視程度也越來越高。兩個月前，筆者已經收到一個辦學團體的邀請，在緊接兩會的3月去給他們做分享。港專負責「博學課堂」的同事也未雨綢繆，約好了相關局長級官員來為師生就「十五五規劃」做香港角度的權威解讀。

解讀中央和國家政策文件，是很多香港人的弱項，需要有高人輔導和指點。這是超越「有所交代」光口頭說說的事情。當強權對手國家也要放下意識形態枷鎖，認真研究調整自己的對華行動的時候，我們作為國家的一分子，能不重視對國家規劃的解讀，並落實在機構和個人的行動計劃中嗎？

電郵：[email protected]

文：陳卓禧

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

