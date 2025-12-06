陳卓禧 - 內地職教趨勢 香港應當重視｜卓言絮語

在「十五五」規劃下，職業教育為服務實體經濟高質量發展，需要進行使命轉型，並帶動專業設置和課程內容的重大改革。除此之外，職業教育體系版圖「蝶變」和產科教融合向深向實發展也極為重要。

在內地，中共有關「十五五」規劃建議剛公布3天，《中國青年報》就刊登了國家教育部課程教材研究所副所長的文章〈前瞻「十五五」：我國職業教育發展五大趨勢〉，引起各方關注，內地職教相關學會、單位、院校和網站紛紛轉載，香港《紫荊網》也有轉載。

文章指出，內地職教結構需要由目前的「低重心」（即比例偏重低層次職業教育），在5年內轉向「以中職為基礎、高職專科為主體、職業本科為牽引」的體系，實現中職（高中層次）夯實基礎、高職（高級文憑層次）提質培優、職業本科（學士學位層次）高標準引領的發展格局。

香港經濟社會環境雖然有所不同，但我們也需要清晰的職教體系規劃，以服務香港經濟「融入及服務國家發展大局」。例如，香港職教目前會否偏向「眼高手低」，聚焦於學士學位或以上的層次，忽略了高級文憑對支撐性的中層科技和專業人才的培育？

職業教育與經濟社會發展互為作用，相伴而生，產教融合在新一輪科技革命和產業變革中意義更加重大。文章說，教育、科技、人才一體化統籌，存在「知識生產、應用與再生產的循環關係」。使產、科、教「由鬆散合作走向同頻共振」，院校和企業需要「雙向協同、相互賦能」，「形成『你中有我、我中有你』的共生格局」，「實現從『物理融合』向『化學融合』的躍升」。

文章認為，這種融合應體現為「合作辦學、合作育人、合作就業、合作發展」，推動項目實體化運作，「構建穩健利益共同體」。在香港，具體內容或會有所調整，但其理念和策略實在可供院校、企業和政府借鏡和吸納。

文：陳卓禧

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

