陳卓禧 - 香港職專教育迎十五五規劃——使命轉型｜卓言絮語

「十四五」規劃期間，我國建成了世界規模最大的職業教育體系，為現代產業輸送了超過7成的新增高技能人才。中共二十屆四中全會有關「十五五」規劃的建議，對我國職業教育的發展繪畫了清晰藍圖：從「規模擴張」轉向「質量提升」，從「體系完善」邁向「系統強大」，要為中國式現代化提供技能人才支撐。

有人說香港與內地不同，沒有那麼多的製造產業，不過，這份規劃藍圖與內地職業教育的發展方向高瞻遠矚，很值香港職業專才教育（VPET）相關者思考。

為支撐「中國智造」與實體經濟，內地「十五五」規劃將培養「大國工匠」與高技能人才提升至前所未有的戰略高度。

香港的戰略是打造「新質生產力高地」，我們的製造業雖然不多，但有不少具代表性的行業，而且正全力發展高新科技製造業，例如晶片、生物醫藥等，還要鞏固提升金融、法律、貿易等領域的國際競爭力。因此，香港VPET的使命，是培育能夠支撐和驅動原有產業升級和新產業發展的「數碼工匠」與高層次技術專才。

根據國際管理發展學院發布的《2025年世界數碼競爭力排名》，香港躍升至全球第四，在「科技」、「知識」及「準備程度」等範疇均表現卓越，在「技術框架」與「適應態度」方面排名全球第一。

生產力促進局近年大力推動本地新質生產力的發展，整合人工智能、機械人、物聯網、大數據等技術，助企業建立智能生產線，成功案例包括餐飲物流、中成藥外包裝、食品製造、環保系統和高空作業等。

國家支持香港建設國際創科中心，《施政報告2025》提出從微電子、生命健康、人工智能（AI）到支持初創企業，全方位推進創科產業。「AI產業化、產業AI化」，這些政策正催生大量新技術崗位，我們的VPET課程內容需要順應使命轉型，由培養「傳統工匠」轉為「數碼工匠」。

文：陳卓禧

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

