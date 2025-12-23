陳卓禧 - 粵港融合大潮澎湃｜卓言絮語

會場內熱烘烘，場中間擺放了幾個攤位，寫書法的、做手工的，還有心理遊戲；四周的房間，展覽着各種服務和資訊。陣陣茶香和餅香隱隱傳來，循味找尋，房間內擠滿了人，新鮮烘焙的曲奇，還有絲滑香甜的手拉奶茶，吸引大家停下腳步。

負責製作的是接受跨境家庭服務的義工，跟她們聊起，手藝是自學的。在深港家庭綜合服務中心，一批跨境家庭的婦女，在這裏有一段不一樣的生活。棠棠（假名），9年前，孩子要到香港上小學，她這個母親卻不能陪他，心情十分忐忑和彷徨。「目送兒子一個人過境，就好像讓他一個人上了一艘獨木舟，獨自在一片陌生的海上漂游。」她回顧這段歷程時，仍然有點激動。

幸好，她在深圳羅湖區的「深港綜合家庭服務中心」找到了香港的社工，這裏多種服務為她解決了困難，加上兩地政府在政策上逐步改善到位，她和孩子都健康成長了。這段歷程更讓她萌生要攻讀社會工作碩士的念頭，找着筆者問個究竟。

另一位阿紅（假名），在與兩位港專社工實習學生一起運作心理遊戲攤位，看到我向學生了解在內地實習期間的工作和生活狀況，也到來講述孩子在香港唸中學的情形。孩子在上中五，她很擔心升大學如何選科。孩子成績其實不差，她只是像一般家長一樣，想孩子能進入一間排名更高的院校。

她兒子的數學最好，老師安排他為同學補習後，自信心強了。「在中心當了義工之後，我開朗了，也令兒子心情更好。」跨境母親跳出了小家庭的籠子，讓孩子減少了壓力，家庭關係更融洽和諧。

粵港兩地融合，資源、人員更多流通，養老、醫療保健、家庭服務、青少年服務等跨境服務需求越趨殷切，香港國際社會服務社和羅湖區婦女聯合會新成立的「國際及灣區交流平台」，是大時代下的潮流開創行動之一，可謂是「春江水暖」的先知者。

電郵：[email protected]

文：陳卓禧

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

延伸閱讀：

陳卓禧 - 內地職教趨勢 香港應當重視｜卓言絮語

陳卓禧 - 香港職專教育迎十五五規劃——使命轉型｜卓言絮語

陳卓禧 - 一次難得的集體體驗｜卓言絮語

