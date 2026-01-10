Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳卓禧 - 前途出於自強｜卓言絮語

知識轉移
更新時間：12:00 2026-01-10 HKT
發佈時間：12:00 2026-01-10 HKT

每年的11、12月都是畢業典禮的季節，畢業生刻苦成才的故事經常令筆者深深感動。

楊同學的父親是一名漁民，年紀偏大。他體會父親工作辛勞，賺錢不易，升中之後就靠自己做兼職賺取零用錢。中學階段他的成績並不理想，尤其是英文科，DSE甚至沒有一科及格。不過，這些失敗令楊同學意識到傳統學術成績不代表全部，他決意尋找一條真正適合自己的路。

他報讀了基礎文憑，但因家庭問題要與父親分開，與朋友合租房間居住，經濟和生活需要更自立。他自覺對體育和運動特別有興趣，因此計劃升讀相關高級文憑，再銜接學士學位。「即使起點不高，但只要方向清晰、肯努力，也同樣可以成功。」楊同學深有體會。

在港專期間，他獲得了全校最高的「尚進大獎」，減免全年學費。「這幾年，只有我自己最清楚，成績背後付出了多少時間和心力。」

楊同學一改中學學習態度，決不「臨急抱佛腳」。平時上課留意老師講解的重點，即時做筆記。考試前一星期開始系統溫習，分日處理不同範圍，騰出時間重溫、做練習，並向老師請教不懂的地方，同時連結理論同實習及比賽經驗，務求真正理解概念。

楊同學攻讀高級文憑的時候，父親不幸入院，一度入住深切治療部。他一邊堅持上課、做功課，一邊探望和照顧患病父親，時間不足被逼辭去兼職，經濟壓力大增。楊同學奮力完成高級文憑，但在銜接學士學位的暑假，父親最終離開了，他亦因為朋友搬家而需要另覓住所。

回顧這連串衝擊，他形容是辛酸但有意義。「有時真的覺得撐不住了，要找老師和朋友傾訴才可以堅持。但這正正讓我學會如何在逆境中保持冷靜，同時適時求助。」

楊同學在波折中成長。窮人孩子早當家，生活磨難孕育堅毅與志氣，教育提供學生脫胎換骨的機會，畢業證書承載了前途與希望。每年的這一刻增添我堅守崗位的動力。

電郵：[email protected]

文：陳卓禧

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

