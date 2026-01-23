內地女邀網友助殺年豬 突然一夜爆紅 反映中華文化1特質｜卓言絮語

「殺豬盤」往往令人聯想到犯罪，但筆者在網上讀到了一個溫暖人心的「殺豬盤」故事。

在重慶合川一位網名叫「呆呆」的女孩，在網上發布求助視頻，邀請網友在殺豬時幫忙按豬，並承諾請吃「刨豬湯」。她為的是家門口停滿車，在村裏吐氣揚眉一番。原本估計只有三五熟人回應，未料網友一呼百應，兩天後的殺豬，當天來了逾千網友來「按年豬」，車輛從村頭排到村尾，流水席開了中午還要開晚上，直播流量高峰期有幾十萬人同時觀看。

網友最初還以為她是開玩笑，看到反應火爆，估計這場邀約可能泡湯了，怎料呆呆是認真的。為了現場有足夠聲量，她特意買了手提揚聲器，說一心只想把大家招待好，無論如何都要「管你一口飽飯一口熱湯」。父母對女兒無意闖出的「大禍」沒有一絲抱怨責備，只有一心兌現承諾，買食材、燒灶、收拾打掃，毫不介意人客把豬吃光了，把儲備過年的柴燒光了。

呆呆一家的真誠淳樸感動網友，還有其他角色也令人動容。不少網友帶上食材和禮物，足足堆滿了一屋；即使是開名車的老總，來到也下場按豬、燒火、切菜；有人早一天來幫忙運貨、準備第二天殺豬及指導車輛停泊。合川文旅局在網上得悉後，半夜就趕到呆呆家支援，還緊急額外贊助兩頭豬，聯合交通部門疏導交通，公安部門也派人維持秩序。此外，文旅局還順勢組織打鐵花、舞龍表演，推介合川的美景、美食、歷史文化等。一場原本可能失控的私人聚會，演變成充滿煙火氣的鄉村嘉年華。

所有都只發生在短短的3天內，各方的互動是經典的。它是數字時代科技與人的碰撞，傳統與現代價值的新形式存在和體現，反映出中華文化深藏的力量。速度、幅員、價值、人性、制度，構成了下一代新社會形態，筆者身為師長，真要深入了解。

電郵：[email protected]

文：陳卓禧

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

