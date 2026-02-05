創科教育｜犯錯不也要緊！內地科學館館長目標做1000個科學實驗 貫徹求真精神｜卓言絮語

一支筷子能把一堆米粒提起來嗎？一個透明塑膠瓶能不用電而發出40至60瓦的光亮嗎？「筷子提米」、「瓶子燈」是一位內地一線城市科學館館長推廣的科普實驗。他從市教委副主任轉到市科學館，要統籌管理科學館、自然博物館與天文館，上任伊始就給自己訂立要發布1000個這樣用日常材料即可完成的科學實驗的目標。

他當年在中學任教物理時，推動創建了「自主物理實驗室」，在這裏，學生可以研究「彩色的影子」，可以測量蘋果的「穴道」，這種探索理念源自他兒時鄉間生活的體悟。秋收後田間堆滿了稻草，他和童伴鑽在稻草堆中挖洞，用稻稈搭起支撐，然後躲在洞中聆聽外間窸窣聲響。「那是一個允許坍塌、但必須自己重建的空間。」

他在大學讀物理系時，讀了Karl R. Popper的《猜想與反駁：科學知識的增長》。Popper認為真理，或者真正確定的知識是不存在的，只有不斷證實暫時正確的知識之偽，才能不斷接近真理。「以前總以為科學代表正確，但這本書告訴我，科學的本質是可『證偽』。」這一震撼的理念令他頓悟，科學精神的精髓在鼓勵質疑、挑戰和基於自主思考的試錯。

香港教育局持續推動中小學課程和教學革新，促進學生全人發展，提升學會學習能力，幫助他們應對科技高速發展帶來的挑戰，裝備面對未來的能力和質素。簡而言之，培養新一代應對未知與快速變化的能力，這意味着要改變校園和社會文化，不再片面追求零風險與標準化、不犯錯。

老文化不但窒礙培育具備應對未知與快速變化能力的新人類，還是造成年輕人壓力與焦慮的源頭之一。有調查發現，DSE考生心理困擾部分來自執着心態，將成功與能力等同，不接受犯錯，未能多元角度看待結果。教育體系若只教會學生精準地避開錯誤，卻未教會面對錯誤和修正，他們將無法具備面對未來的能力和素質。要創科，要懂試錯。

