尋秦記｜歷史改編故事 會否教錯歷史？家長：啟發興趣最重要｜父中作樂

兒子飛到西半球做半年交換生，聽說最近那邊暴風雪連天，氣溫低至負10多度。一向生活在亞熱帶的我們一家，最多只是去旅行時看過大雪景象，以及體驗幾天的低溫冷感，從未試過住在到處積着厚厚雪堆的白色世界裏。

問兒子適應嗎？他說：「還好。」更自己一個人去看電影和食「麥記」，看來一個人獨處暫時難不倒他。朋友問我會否擔心？我說擔心一定有，但子女長大成人，有機會離巢體驗一些完全不同的生活方式和環境，父母應該很高興。

放下擔憂，我也逍遙自在入戲院去。支持本地電影業，選看最近火紅的《尋秦記》，票房已逾8000萬，30年前的小說、25年前的電視劇竟然成功再次掀起熱潮，是不是奇蹟？以我這個早期已追看原著的讀者角度分析，故事、角色、演員、運氣等因素缺一不可，但最重要的還是那份積累多年的情懷。

身邊很多朋友都有帶孩子入場看這齣電影。有人說《尋秦記》是虛構的穿越故事，身手不凡的現代特種部隊回到2000年前的秦朝跟秦始皇交手，而且項羽竟然是……不怕小朋友弄錯歷史嗎？

其實不用擔心，自有小說、電視劇和電影以來，虛構的歷史人物和事件還少嗎？至今我都弄不懂到底花木蘭有沒有代父從軍、武松有沒有打虎、周處有沒有除三害，教科書一樣有這些課文，父母一樣把這些故事說給孩子聽。

最重要的是，它們可以令小朋友對中國歷史產生興趣，然後父母把好關，把我們知道的歷史跟孩子說一說，繼而讓他們自己去發掘真相。有朋友說孩子想去看兵馬俑，有家長帶子女去圖書館借秦始皇的歷史故事書。

但要提醒一下，千萬不要借《尋秦記》原著給子女當課外書看，因為那絕對是一部兒童不宜的另類武俠小說，父母們要提高警覺。

文：笨泥爸爸

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

本文標題原為〈借用《尋秦記》〉。

