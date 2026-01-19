笨泥爸爸 - 鄰家的怪聲｜父中作樂

某天晚上，鄰家斷斷續續傳來男子的尖叫聲。冬季風高物燥，加上近月火災頻生，大家對一些突發事情都十分敏感和警覺。雖然被嚇了一跳，但我很快便平靜下來，叫聲維持了一段短時間也停止了。

「有人大叫」這種情況在我住的一層常有發生，維持近20年，都和我兒子年紀差不多大了。以現今疏離的鄰里關係，甚麼雞毛蒜皮的小事都吵鬧一番，為何如此長期的騷擾，我有如此反應？正常的該早早向管理處投訴，甚至去「報東張」吧。原因是我知道聲音的主人是誰，就是鄰家那個大孩子。

搬進屋苑這個單位，不經不覺已26年。同層一梯8伙，多年來搬進搬出的，每個單位都換了好幾家人，只剩我們和那孩子一家原地不動。

第一次在走廊等升降機時，遇到他們一家人，那時我兒子還未出生。點頭打招呼時，看到手抱的幾歲男孩把頭埋在父親臂彎裏，發出咿咿哦哦的古怪聲音，便知道他的情況有點特殊。當時還未成為父親的我，對家庭中有個這樣的孩子情況不太了解，只是覺得有點不幸。

到兒子出生後，可能我們對周遭環境特別敏感，就是從那時開始，常常聽到走廊傳來古怪的叫聲。某次推着嬰兒車在電梯口遇到這家鄰居，看到孩子長大了不少，需要坐在輪椅上外出。男孩似是瞧見嬰兒車上的小人兒，喉頭忽然發出一陣響亮怪音，把我們嚇了一跳。他的父母連忙道歉，然後耐心地安撫兒子。

我們才知道原來走廊怪聲出自這孩子，他顯然是控制不了自己的發聲肌肉和音量。那時的我已明白照顧子女之苦，打從心底佩服這家人，那丁點兒的嘈雜聲，實在算不了甚麼騷擾。

20年匆匆過去，又在電梯口相遇。見到男孩已長成比他爸媽還高的大個子，可以自己撐着拐杖走路，我們微笑點頭。我刻意在笑容中加了點讚賞，同時為天下艱難的父母鼓掌和鼓勵。

文：笨泥爸爸

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

