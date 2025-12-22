笨泥爸爸 - 兩難派對｜父中作樂

和朋友閒談，他說到女兒今天回家後一直悶悶不樂。我立刻想到：可能是上月發生那宗災難的餘悸未了？

那的確是一宗觸目驚心的不幸事件。自己是一個視覺感官頗敏感的人，一旦看過令人震撼的影像，便會列印在腦中記憶體，時間可以沖淡，但很難完全磨滅。

小時候逛街，經過一條僻靜的小巷，偶然看一眼，遠遠看到有人在虐殺老鼠。雖然只是一瞥，畫面已刻進腦細胞里，到今天經過同一位 置，依然寒毛直豎。

故此火災發生當天，我不敢看太多電視畫面，盡量藉收音機的聲音廣播關注事態發展。事發至今大半個月，近日才搭港鐵首次經過災場，看到滿目蒼夷，仍難免一陣心痛。以為朋友的女兒仍為此事鬱結，原來不是。他有點不好意思地說：「跟此事也有關連，她的學校為此取消了今年的聖誕派對。」噢，原來如此。

我明白朋友「不好意思」的原因，傷口未癒，難言慶祝，這是同理心吧。大家也了解孩子的心情，一年只得一次普天同慶的聖誕節，想開派對也很正常；有些學校甚至已訂了食物，現在要取消，學生的反應是可以理解。

有學校煞停活動，也有學校繼續舉行。朋友是熱血派的小學老師，他向我埋怨：「有冇搞錯，我學校竟然繼續開Party！」不幸事件和傳統慶典相距僅一個月，要校方決定「停」還是「慶」，實在兩難，要滿足每個人的選擇和想法實在不容易。

如何在悼念和慶祝之間取得一個平衡點，便是父母和學校要做的事情。每年我都會帶興趣班學生拍攝校內聯歡會盛況，今年他們知道要取消，也難掩失望神色。我向老師查問，原來派對沒有取消，只是延期，推遲大半個月至明年初才舉行，並更名為「元旦聯歡會」，不失為一個折衷的好方法。

反轉來想，孩子想開派對，證明受創不深，生活如常，也是好事。

文：笨泥爸爸

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

