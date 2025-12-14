笨泥爸爸 - 教AI如教仔｜父中作樂

「我嘅要求係咁……你即刻跟住做。」「我嘅指示講得好清楚，你跟足我要求去做就得！」「做錯咗啦！有冇睇我指示呀？」「又唔聽話！我講咗幾多次唔好咁樣？應該咁樣咁樣……」

各位父母，在教子女的過程中，你是不是說過無數遍類似以上的話？而我最近就經常說。「笨泥爸爸，你個仔都快大學畢業，仲要講呢啲話？」誤會了，我不是對兒子說，而是對AI說。

朋友們都說我最近「沉迷AI」，我承認。有朋友傳送一張近照給我，歎謂頭髮日漸稀疏，我用AI改圖程式為他加個「爆炸頭」，氣得他哭笑不得；有朋友叫我幫忙寫投訴信，我秒回他「搞掂」，他奇怪那麼快寫完？我說：「我在WhatsApp加了個AI好友，我叫它寫的。」我分享一張行山拍的絕美風景相，朋友都說：「AI生成的嗎？」

現在兒子長大了，毋須我訓練，我就把時間心思用來培訓AI，竟發現教AI做事，跟教孩子很相似。

第一，指示要清晰詳細，你說得越仔細，它越能接近你要求的成果，就像教一個性格溫純的孩子。

第二，做好心理準備，就算給了充足指示，它也未必達到你的要求！就像性格稍為魯鈍的孩子。

第三，它不但達不到你的要求，甚至做出完全不一樣的東西！例如生成一張圖，你叫它畫東，他可能畫西；你叫它不要畫的東西，它就畫給你！十足一個性格反叛的小朋友。

第四，要求它再三改正時，謙恭有禮的字眼通常起不了作用，反而強硬而重複的措辭，會有意想不到的效果！教頑劣的「細路」，有時就是要惡起來！

第五，當它幹的事不如你意，令你極度「激心」的時候，試試停一停、歇一歇，關閉軟件，甚至關掉電腦，稍後再開再用，它便可能回復正常發揮。孩子做錯事或屢勸不改，父母不斷「轟炸」也沒用，不如離開一會，洗個臉冷靜下來，事情才有轉機。

文：笨泥爸爸

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

