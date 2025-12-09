笨泥爸爸 - 超級戰隊末日｜父中作樂

不少爸爸都是動漫迷，每逢在群組里聊起這個話題，必定像「一石激起千重浪」般議論紛紛，熱度久久不散。早前，日本方面傳出《超級戰隊》系列停播的消息，自然也牽動一群大男人的心。

媽咪們假如留意到逢星期日家中大小男孩包括老公，一早爬起來看電視，他們追的可能就是《超級戰隊》系列，我和兒子也曾這樣熱情過；也可能發現家中有幾件奇怪的玩具，外形刀不刀槍不槍的，按掣會閃燈和發出刺耳聲效，令你很想丟掉它……這些可能就是超級戰士們的武器。

「哪幾個穿着五顏六色緊身衣的，不是幪面超人嗎？」一般人可能較熟悉「幪面超人」，但如果是「幾個」和「五顏六色」的話，就是「超級戰隊」無疑。因為前者是「單槍匹馬」行事的昆蟲變種人；後者必須由5人組成，組合通常是：紅色的全能靚仔隊長、藍色的冷傲高瘦男隊員、粉紅色的漂亮可愛女隊員、綠色的魯莽大隻男和黃色的聰明科技男生，必定有一個的外表、性格或技能受觀眾愛戴。

由真人演出的日本特攝片集《超級戰隊》系列，不知不覺已有50年歷史。由1975年第一齣《秘密戰隊五勇士》開始，到現正播放的《第一戰隊五獸者》，已經是這系列第49部作品。過去半世紀，每年都有新的戰隊誕生，我的年代最迷《五勇士》，兒子小時候最愛《恐龍戰隊》。

乍聞這個陪伴無數小孩成長的經典劇集即將消失，我也跟「粉絲」們一樣感到失落。就算我們現在沒有追看，但每次知道有新戰隊出現，必定會問：「今次用甚麼做主題？火車？野獸？生果？怎樣變身？有甚麼新武器？合體變甚麼機械人？」

孩子媽媽不明白我們為甚麼會迷上一堆五彩人形，我告訴她：「因為無論壞蛋有多強，戰隊最後都會合力打敗牠。這是團隊精神、正義感和同理心的培養，好過聽100次講座。」

文：笨泥爸爸

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

