Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

笨泥爸爸 - 全運會小亮點｜父中作樂

知識轉移
更新時間：12:30 2025-12-01 HKT
發佈時間：12:30 2025-12-01 HKT

我喜歡觀看大型運動會，因為可以拉着兒子一起看。今屆「全運會」香港有份主辦，並發揮主場威力取得歷來最好成績。奪金固然興奮，但我留意到幾項在過往大型運動會中從未見過的小事情和新安排，父母不妨跟孩子分享一下這些不起眼的亮點。

以往其他運動會的頒獎環節上，你只會看到金銀銅牌得主高高站在台上領獎。今次全運會的頒獎環節，得獎者身旁卻多站了一個人，原來那是運動員的教練。

這安排實在值得鼓掌讚賞。須知培育一個優秀的運動員，背後的教練團花了不少心血，可謂「功不可沒」，應該向他們致敬，同時讓觀眾也看見他們的功勞。希望以後其他世界大賽，都有同樣安排就好了。

近年大型體育賽事的決賽項目，運動員出場時都會有特別方式，例如在背後巨型屏幕播放他們的有趣動作影像、在燈光閃耀的通道跑出來向觀眾揮手等。

今次在體操館裏，就模仿了足球決賽球員拖着小朋友的進場方式，每位決賽選手都會拖着一位當地的體操小運動員出場，讓他們感受一下大賽的震撼場面，同時也讓觀眾認識一下這些可能是未來金牌得主的孩子。

在田徑場跑道上，率先衝線的金牌跑手往往獲得所有掌聲。我看到今次徑賽項目的決賽有一個亮點，就是當運動員衝線決出金銀銅牌後，所有參賽者會自發站成一線，搭着膊頭讓傳媒拍照。

比賽一向是「winner take it all」（勝者為王）的遊戲，可是能夠進入決賽的運動員，無不經過日以繼夜的艱苦鍛煉。勝負只在毫秒之間，但他們都值得更多關注和尊重。

另一項有趣的事情是，我到官方網站查找各省市成績時，竟找不到獎牌榜！原來自2017年天津全運會開始，大會就不設獎牌榜，只公布比賽成績，希望杜絕「金牌至上」的競爭風氣。家長們，你們是否一直只關心孩子的好成績？

文：笨泥爸爸

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

延伸閱讀：

笨泥爸爸 - 第一次打工｜父中作樂

笨泥爸爸 - 人生地圖｜父中作樂

笨泥爸爸 - 超前準備｜父中作樂
 

最Hit
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
大埔宏福苑五級火｜女住戶逐戶拍門促逃生 以自己生命換5命 家人：「相信佢係無悔」
突發
7小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
15小時前
01:21
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 5間停課學校逐步復課
突發
2小時前
前區議員張錦雄。資料圖片
大埔宏福苑五級火｜消息指警國安處拘捕2人 包括前區議員張錦雄
突發
13小時前
fb鄺珉樀議員辦事處圖片
屯門怡樂花園單位冒煙百人疏散 大維修棚網未拆惹居民擔心
突發
3小時前
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
陳百祥怒踩對手下體影片曝光  爆發大衝突前TVB一線男星做和事佬  精裝明星足球隊火藥味濃
影視圈
22小時前
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
22小時前
愛協指再救出91隻動物，其中73隻生還。愛協提供
大埔宏福苑五級火｜愛協：再救出91隻動物 其中73隻生還
突發
12小時前
息影女神徐子珊低調打扮仍星味濃 淡出多年已轉行曾傳秘婚？ 粉絲借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低調打扮仍星味濃 淡出多年已轉行曾傳秘婚？ 粉絲借相解「相思之苦」
影視圈
5小時前