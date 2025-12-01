笨泥爸爸 - 全運會小亮點｜父中作樂

我喜歡觀看大型運動會，因為可以拉着兒子一起看。今屆「全運會」香港有份主辦，並發揮主場威力取得歷來最好成績。奪金固然興奮，但我留意到幾項在過往大型運動會中從未見過的小事情和新安排，父母不妨跟孩子分享一下這些不起眼的亮點。

以往其他運動會的頒獎環節上，你只會看到金銀銅牌得主高高站在台上領獎。今次全運會的頒獎環節，得獎者身旁卻多站了一個人，原來那是運動員的教練。

這安排實在值得鼓掌讚賞。須知培育一個優秀的運動員，背後的教練團花了不少心血，可謂「功不可沒」，應該向他們致敬，同時讓觀眾也看見他們的功勞。希望以後其他世界大賽，都有同樣安排就好了。

近年大型體育賽事的決賽項目，運動員出場時都會有特別方式，例如在背後巨型屏幕播放他們的有趣動作影像、在燈光閃耀的通道跑出來向觀眾揮手等。

今次在體操館裏，就模仿了足球決賽球員拖着小朋友的進場方式，每位決賽選手都會拖着一位當地的體操小運動員出場，讓他們感受一下大賽的震撼場面，同時也讓觀眾認識一下這些可能是未來金牌得主的孩子。

在田徑場跑道上，率先衝線的金牌跑手往往獲得所有掌聲。我看到今次徑賽項目的決賽有一個亮點，就是當運動員衝線決出金銀銅牌後，所有參賽者會自發站成一線，搭着膊頭讓傳媒拍照。

比賽一向是「winner take it all」（勝者為王）的遊戲，可是能夠進入決賽的運動員，無不經過日以繼夜的艱苦鍛煉。勝負只在毫秒之間，但他們都值得更多關注和尊重。

另一項有趣的事情是，我到官方網站查找各省市成績時，竟找不到獎牌榜！原來自2017年天津全運會開始，大會就不設獎牌榜，只公布比賽成績，希望杜絕「金牌至上」的競爭風氣。家長們，你們是否一直只關心孩子的好成績？

文：笨泥爸爸

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

