笨泥爸爸 - 新年祝福｜父中作樂

此文寫於2025年末，將於2026年初面世，借此時空交換之際，祝諸位讀者身體健康、事事如意。

以上兩個四字詞語，是我近年最常用的祝福句。年輕時通常朝着別人的外表來祝福，例如「英俊瀟灑」、「貌美如花」；身在職場後，改為祝福別人的事業前景，例如「步步高升」、「生意興隆」；成為父母後，就必須祝福人家的孩子「快高長大」、「學業猛進」，當然我也希望得到別人同樣的祝福。

如今孩子長大，自己也一把年紀，就僅餘「身體健康」、「事事如意」這兩個最合適和百搭的賀詞了，相信飽歷育兒「甜酸苦辣」的過來人父母，必有同感。大家可有甚麼新年願望？拋磚引玉，先說說自己的吧。

新一年最想的是回歸「寫字」的初心。說實話，除了這個專欄的方寸之地，自己現在已很少寫文章和故事，差不多忘了過去我可是個兒童故事和劇本的創作者呢。

近年視頻和短片的興起、器材技術的簡化，令我極度興奮，一頭栽進影視製作裏，每天都忙着拍片、剪片和上字幕，偏偏這些又是極度耗費心力和時間的工作。今年，我決定重新調整軌道，老老實實的「寫字」，替自己創作和出版圖書，有機會也會為別人圓作家夢。

新一年另一個願望，是學好使用AI。朋友說：「你寫甚麼故事？都拋給AI便可。」我說過人工智能接近「萬能」，但不能取代我，我不抗拒用它，反而要好好訓練它成為我的好幫手。

最後一個最更重要的願望：兒子即將離家一段日子去做交換生，期望他一切順利安好。

今年的新年祝福和願望，必須加重萬二分誠心誠意，皆因無可否認去年人間的苦難特別多。過去的苦事留為教訓，檢討、重整，再展望美好一年。寫祝福語和文章跟教養子女一樣，不要太長太譖，話不要太多，語氣不要囉唆，寥寥數百字加無比誠意，剛剛好。

文：笨泥爸爸

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

