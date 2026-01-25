不是成績差！不是生病！爸爸最怕兒子發生呢件事｜父中作樂

回想20多年的育兒生涯，最揪心的不是選擇學校、成績不好、不聽話或生病，而是要捱過「兒子不在家」，那些與他分別的日子。

2015年，兒子11歲，到廣州參加游泳集訓3天，第一次離家超過24小時。時間不長，本應來不及有太大情緒反應，怎知兒子忘了帶器材，我們夫婦倆直接放下所有工作，趕火車北上再轉的士，即日來回人肉速遞。故此，骨肉分離只有一天半。

同年暑假，兒子離家整整一個月，遠飛北京體校繼續集訓。

我告訴自己這是一件好事，孩子的年紀都已經跟爸媽一樣是雙位數，學習自立是必須的。然而，就在兒子離家的短短一個月裏，我深切了解中文字「忐」和「忑」為甚麼會這樣寫——心臟和情緒時而上時而下，不得安寧。尤其是頭一個星期，兒子晚晚視像哭訴飲食起居都不習慣，令我們恨不得插翅飛上京師。

忐忑的心情如何形容？看看我那個時期撰寫一堆親子文章的標題：「隱性怪獸發作」、「獨行不必相送」、「放逐兒子」……到最後一篇名為「劫後重逢」，到現在也可以完全感受到當時自己是如何的難過。

重提舊事，是因為10年後的今天，兒子又要離家一段日子，到西半球做交換生，時間不長，半年而已。雖然今天他長得比我高、胳膊比我壯、頭髮比我長、鞋碼比我大、英文比我好，已不是往日那個哭着臉說陌生牀鋪睡不着的小孩子，可是，我還是放不下同一顆忐忑的心。

「那邊現在是大雪紛飛的攝氏零下10度……」、「那個城市出名治安不太好……」、「今次連一個同學或半個老師也沒有同行……」、「兩地相距半個地球，爸媽想去救場也不行……」半夜送他到機場，滿腦子愁思亂想，最後連設想好的臨別擁抱也忘記了。

抱歉各位讀者，聲明在先，「兒子不在家」這個題目，這段日子肯定密密出現。

文：笨泥爸爸

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

