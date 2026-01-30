視覺藝術｜何謂「生命美學」？對學生個人發展有甚麼益處？｜視藝師語

從生命教育的角度，一般藝術老師可將藝術作為「預防性」的角色，就是趁着問題還未嚴重到需要接受專業人士跟進的階段，藉着創作過程作為轉化心靈的機會。所以「跨領域美術教育方案」必然屬於「普及性」及「預防性」。

丹麥哲學家齊克果認為致死的疾病，就是人失去了盼望；而生命本質的力量，則是提升學生創作生命的內涵：培養學生在理性思考及感性的體驗之上，加上「生命美學的素質」或可稱為「正向轉化的意向」（Transformative Mindset），即正向的盼望及轉化的力量。這有如現代社會所提倡的「Design Thinking」，一種在生活中講求「解難的能力」；又或是不應只追求智商（IQ），也要追求情商（EQ）及逆商（AQ），在面對真實生活中必須應用的抗壓能力。

當學生在探討不同創作主題時，帶着真誠投入地探索，甚至批判性地宣洩，但同時培養學生「生命美學」的素質。老師可藉着教學或個人導修的歷程，不斷擴闊學生的視野及生命深度。在藝術領域中，作品的意念和定義會被人任意詮釋和解讀。在這種情況下，學生並不容易建構對世界的穩定價值觀和信念。

網上圖片

生命美學的素質在創作思維的過程中擔當重要的角色，學生在作品之中縱然可能帶着個人對主題而產生的負面體會及憂慮，但生命本質的力量會呈現出更大拉力。生命美學的內涵有賴建構於正確的「靈育」之中，這樣才能夠產生正向的思維作用。

老師通常欠缺這方面的知識，學校需要引入更多資源，為老師提供一些藝術計劃或相關資訊，以提升師生「教與學」的水平。

「生命美學」這個詞在內地並不陌生，早在1991年，中國著名美學家潘知常教授就開始提倡生命美學，直至現在網上搜索的記錄已有4490萬條。潘教授提出生命美學的「實踐的人道主義」、「愛者優生」、「審美活動是生命活動的必然與必須」等基本思路議題，都十分值得老師深入學習及探討。

電郵：[email protected]

文：陳國棟

作者為香港美術教育協會前執行委員、明格視覺文化藝術教育統籌、香港教育大學客席講師。

本文標題原為〈靈育、美育及藝術跨領域探索（6）〉。

