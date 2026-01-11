Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘恩耀 - 視覺藝術教師的持續進修｜視藝師語

知識轉移
更新時間：12:00 2026-01-11 HKT
發佈時間：12:00 2026-01-11 HKT

有朋友問我：身為視藝教師，應該如何繼續進修相關專業？事實上，目前在本地深造的途徑有很多。筆者嘗試分享於香港中文大學完成藝術文學碩士的經驗。

中文大學的藝術文學碩士是一個兩年兼讀制的課程，旨在為有意發展個人藝術創作的人士提供深造平台。課程以創作實踐和研討的形式，引導學生發展個人的創作方向。

留意該課程現分設「當代藝術創作」和「中國藝術創作」兩個專修範疇，申請人需於遞交申請時二選一。當中的導師、必修科和選修科都有所不同，學員可以在分析自己的創作取向和學習目標後做出決定。由於課程是創作實踐與理論學習的結合，有志報讀的教師應擅長某一領域的藝術創作，並有平日持續創作的習慣。

回顧求學期間讓我重新思考了自己為甚麼要做藝術，也整理了自己內心的情感。這是一段珍貴的沉澱之旅，亦是我兩年學習中最大的收穫。在就讀課程之前，我很少思考藝術作品對時代的影響。以前我只注重評價作品的藝術表現力，現在我明白到一件好的作品，背後有其特定的時代脈絡和背後的創作理念。

經過兩年的藝術理論和文化理論的學習，我也改變了個人創作的起點。現在我在創作的時候，會進一步思考作品在時代中的地位，也會嘗試通過作品來激發觀眾的個人思考。

我堅信藝術創作其實是個人思維的活動。對內，你可以更了解自己；對外，你會想要更多地了解這個世界，提高個人對世界的好奇心。身為小學視藝教師，藝術學習也能將自身的成長反饋到學生身上，達至教學相長之效。

藝術創作最重要的是對生活的熱情。藝術學習增強了我對生活的熱情。一個充滿熱情的教師，能讓孩子對世界更加好奇，更加熱愛追求知識。

文：潘恩耀

作者為香港美術教育協會會員、視覺藝術科教師。

