吳崇傑 - 博物館與教育丨視藝師語

早前，日本一名小女孩在畫班繪畫了一雙由海底角度仰望、非常有創意的黑海豚。新時代的學習模式已不再局限於課室內。現今博物館在教育領域的角色比重越來越重要，過往博物館的功能着重典藏和展示歷史，近年的任務多以推廣文化為本。博物館經常會將展品借到學校展出，外展博覽車亦四出宣傳；而學校也越來越多走進博物館參觀和學習。藝術就是生活，每當教授歷史文化科時，如果坐在課室內觀看圖片，倒不如走進博物館參觀。

隨着科技發展迅速，現世代的博物館已不像以前將展品珍而重之藏於玻璃櫃內，而是以多元化展示方式與觀眾交流，如數碼化沉浸式展示，為大眾所認識的《清明上河圖》亦曾以此形式與大眾見面。

2005年成立之非官辦海事博物館，是一間以海事為題的博物館，展示不少由古至今的船隻模型，海事發展歷史和海洋科技等。鎮館之寶有糧船灣撈獲之宋代碇石、橫瀾島燈塔、虎門大炮及新落成之海上巨人號船錨等。

館內亦有不少畫作，如18米長卷《靖海全圖》，配合巨型數碼螢幕講述海盜張保仔被招安的故事。《廣州十三行洪氏卷軸》畫的是清朝封關，外國洋行於廣州建立十三行商館區的情景。海上絲綢之路無人不曉，而鄭和下西洋更為人所熟悉，昔日中國外銷不乏絲綢和陶瓷，館內陳列了34幅製瓷畫，展示清代景德鎮瓷器製作與出售流程，後衍現廣彩繪製。

博物館的另一個任務就是教育功能，除了與學校互動外，在社會上亦起着大眾教育意識作用。海事博物館在教育推廣亦不遺餘力，不定期舉行講座論壇及攝影展等，亦協辦學界藝術活動、STEAM探索旅程；新成立之太古海洋探知館，通過沉浸式空間、互動裝置、海洋生物照片和不同的研究計劃等，讓公眾了解人類活動如何影響水底世界和保育的重要性。

我們日後參觀博物館，除欣賞外，還需反思展品背後的價值。

文：吳崇傑

作者為香港美術教育協會執委會成員、社區導師及香港藝術發展局審批員（藝術教育）。

