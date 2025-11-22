王熹東 - 點茶問禮 科技傳藝 - 視藝師語

近年，以中華文化藝術為本的課程越見豐富，許多學校以非遺項目作為切入點，不但讓視藝教育銜接歷史脈絡，開啟文化傳承和創新的雙重旅程，也為視藝老師開拓教學資助的新途徑。本文嘗試以我校「傳統與科技交融」的茶藝教學實踐為例，希望為各位教育同儕提供可資借鑑的例子。

首先，筆者深信從淵博的中華文化中選取其一，進行深度沉浸，作全校式的推廣，才是做到傳承的關鍵。除了重現「宋代點茶」這項融合繪畫、茶道與美學的活動，筆者於校內新增「茶藝師」制度，教導他們泡茶方面的知識和素養。學生亦會親自參與茶席設計：從茶具選配、茶布擺設，到色彩構圖，每一個細節都是五感美學的鍛煉。

此外，筆者在校內打造「茶空間」，每逢周二、周四午後，由茶藝師按照傳統的功夫茶泡茶方法和禮儀，為學生沏茶。學生分級輪流品茶，在茶香中學習「茶禮」。所謂「茶禮」，指的是奉茶者一句「請飲茶」，接茶人一聲「謝謝」。學生取茶時隊列整齊，微笑感恩——禮儀背後的價值觀教育，不言而喻。

另一方面，傳統需要傳承，更需要創新。因此，我們嘗試以STEAM角度激活中國茶藝教學，例如帶領學生運用不同顏色的茶湯及加濕器製作「茶香霧化裝置」，從視覺和氣味認識茶葉分類和泡茶知識，更結合學生最愛的體素藝術，設計數碼「陸羽茶人」，並運用大數據開發人工智能泡茶應用程式，讓學生能隨時隨地自學泡茶，讓傳統文化藉數碼科技走入生活。

以上融合傳統與創新的茶藝教學，不僅為學生帶來於公開展覽和開放日展示所學的機會，更驚喜的是，他們回到家中會主動為家人泡茶，深深體現到茶藝教學背後承載的文化認同、美學認知和禮儀實踐。筆者希望以上例子能為視藝老師帶來新靈感，共同推動中華文化藝術教育，讓傳統藝術在孩子手中綻放新芽。

文：王熹東

作者為香港美術教育協會會員、聖若瑟英文小學視覺藝術科老師。

