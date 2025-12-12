黃振欽 - 香港視覺藝術教育節2025丨視藝師語

時光荏苒，一年一度的「香港視覺藝術教育節」再度來臨，今年已邁向第14屆。這項由香港美術教育協會（HKSEA）主辦的旗艦盛事，將於12月17日至24日假香港大會堂低座1樓展覽廳舉行。教育節不僅匯聚來自不同學校與藝術計劃的學生視藝作品，更設有一系列分享會與工作坊，促進教師與學界之間的專業對話與教學交流。

本屆教育節設有7大展區，包括「葛量洪視覺藝術獎2024/2025」作品展、「創意學生獎勵計劃2024/2025」成果展、教藝兩全2025：學生集體創作展等。其中，「教藝兩全」展區今年以「藝術對話」為主題，強調集體創作過程中的互動、思辨與協作精神，呈現學生如何通過共同創作展現藝術教育的多元與包容。

本年度「視覺藝術教師表揚計劃」的壓軸殊榮——「藝術教育終身成就獎」，由著名藝術家與教育家王無邪教授獲得。王教授長期投身藝術創作與教育領域，其深厚的藝術造詣、跨媒介的創作實踐，以及數十年來對藝術人才培育的熱忱，獲獎實至名歸。

此外，今年舉辦的「細味香港情懷」親子工作坊，引導參與者重新發現食物的原始色彩與形態，並通過集體拼貼藝術，重現舊香港充滿人情味的街市場景。工作坊不僅讓親子在協作中認識本地文化與生活美學，更將環保意識自然融入藝術創作。今年更特邀藝術家李慧嫻與葉家偉一同參展，與親子工作坊創作展的作品相呼應。

同時，「HKSEA藝術大使計劃」今年進一步深化實踐，首度與本地博物館合作，為學員提供體驗式學習。計劃招募的藝術大使分為「導賞大使」、「手作大使」、「司儀大使」及「展覽製作大使」4類，通過培訓與實習，讓學員親身參與藝術推廣、展覽執行與教育活動的各個環節，從實踐中理解藝術工作的多元面向與社會意義。

這些豐富的活動項目，正正體現HKSEA始終秉持的好學求新、連結社群的精神。誠邀各界參與這場藝術教育盛宴，共同見證本地視藝教育的深耕與發展。

電郵：[email protected]

文：黃振欽

作者為香港視覺藝術教育節2025籌委會主席、香港浸會大學兼任導師。

