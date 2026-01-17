朱啟文、何建華 - 搓得圓，撳得扁｜視藝師語

上周，一行十數藝友前往佛山，參加一個「非遺」（非物質文化遺產）工作坊，早上設講座，題為「石灣陶塑技藝」，主講者是廖海峰師傅，他追溯石灣陶藝的發展；並介紹其祖父廖作民、父親廖洪標的陶藝創作。下午則是實習課。

在眾多創作材料中，陶泥「搓得圓，撳得扁」，極具可塑性。對那些有個別需要的學童來說，非常適切，因為一不怕攀比、二不怕失敗。

往年9月開課，再訪屯門晨崗學校，並作拉坯示範。視藝室剛裝修，加入「非遺」元素，在寬敞的展示架上放置具中國圖案及色彩斑斕的陶碟，何建華老師稱：「由於學校希望設置中華視藝館，我們因利乘便，裝修視藝室時，安放了大壁櫃，放置學生創作的陶碟，一方面宣揚中國文化，另一方面建立學生的自信心。同時，我們購置3部拉坯機，日後發展陶藝創作。現時同學都很喜歡在新的環境上課，今天學生觀看朱校長示範，分外投入，躍躍欲試。」

數年前，何老師還戰戰兢兢向我請教如何開展陶藝教學。探訪當天我反過來問她：「在學校製陶有何困難？如何克服？」她稱得到校方支持、同事協助，自己又樂於參與工作坊，與陶友交流，解決了不少問題。反而在教學主題和創作有點困惑，學生每每因「烏龜」和「兔子」做得不像，以及不懂搓長泥條等創作問題而煩惱。

我建議要教基本技法：「例如怎樣搓泥條？」看似簡單，卻要留意細節。造型「像與不像」的問題，人人看法有別，在題目上加「我眼中的……」便是了。

經過幾年的探索和學習，何老師對陶藝教學和創作充滿信心和熱情。她稱：「希望同工、學生和家長對製陶能多點參與及支持。」

際此「非遺」熱潮，正是「天時、地利、人和」，新年新願望：陶藝教育再邁進一步。

文：朱啟文、何建華

本文作者為朱啟文及何建華。朱啟文為香港美術教育協會前執委、榮休校長；何建華為香港美術教育協會會員、視藝科教師。

