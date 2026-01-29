張錦芳教授 - 如何應對女兒穿性感Cosplay服裝｜護苗信箱
更新時間：18:00 2026-01-29 HKT
張教授：
我有一個15歲的女兒。最近看到她的房間中有不少Cosplay服裝，有些更十分性感，我真的無法接受。我明白在孩子青春期階段，家長盡量不應該輕易批評，要尊重孩子的決定，但我真的好想告訴她及提醒她。父母該如何有效地展開這一話題呢？
陳太
張教授答：
隨着動漫文化的興盛，Cosplay成為許多青少年的熱門活動。對某些年輕人來說，這不僅是一種興趣，更是一種自我表達的方式。當15歲的女兒選擇穿着性感的Cosplay服裝外出時，父母的心情往往會感到困惑與擔憂。
在青春期，教導孩子如何在保護自己的同時發展自我至為重要。父母應在不批判的前提下，強調自我尊重和身體界線的重要性。讓她明白，無論打扮如何，都應遵循設定的身體界線，亦要令自己感到舒適自在。
父母可以與女兒共同訂定服裝的底線。這樣的討論能讓她清楚知道哪些服裝是合適的，哪些是超越了現時年紀程度。同時，父母可以逐步解釋社會上存在的不同觀念和看法，讓她明白這不是要讓她感到羞愧，而是希望她能認識周遭環境，並在不同情況下有所防備。
面對青少年在自我探索過程中的各種表現，父母應以理解的心態進行引導，而非單純的批評或約束。
總而言之，與女兒進行開放的對話，讓她感到被理解和支持。這樣的交流不僅能增進親子關係，也能幫助她在探索自我和社會的過程中，做出更明智的選擇。
（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）
文：張錦芳教授
本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。
