張錦芳教授 - 為甚麼男性胸部不是私人部位？｜護苗信箱

張教授：

我是一名小學老師，今天剛與學生上了「護苗車」的課，很不錯。課後學生問了我一個有趣的問題︰「為甚麼女仔的胸部是私人部位，但男仔的胸部又不是私人部位呢？男仔上身不穿衣服也可以啊！」聽後我不知道怎樣回答，請指教。謝謝。

張教授答：

首先，男女的身體存在一些自然的差異。女性在青春期開始，胸部因發育而逐漸長大和隆起，這是屬於第二性徵的一部分。女性的胸部除了在分娩後具有哺乳功能外，還被社會視為「性」部位，象徵着女性的吸引力、美麗和柔軟。因此，女性的胸部通常被視為私人部位，法律上也禁止女性在公眾場所裸露上身，以保護她們的身體不會受到不當的注視和評價。

相對而言，男性的胸部在第二性徵出現時的變化相對較小，除了沒有餵哺功能外，男性的上身裸露在社會上被視為較為正常，並沒有法律上的禁令。因此，男性可以在公眾場合裸露上身，這反映了社會對男性和女性身體的不同期待和規範。

當學生問及這個問題時，可以這樣回應：

1.社會定義：法律上明確規定女性不可裸露上身，這是出於對女性身體的保護和尊重，反映了社會對女性身體的敏感性和對性別角色的認知。

2.道德定義：女性的胸部是第二性徵的發育部位，具有哺乳功能，因此不應隨意展示。男性的胸部在生理上沒有特別的用途，發育前後的變化不大，所以社會對男性裸露上身並無特殊的保護條例。

然而，無論是男性還是女性，保護自己的身體都是非常重要，每個人都有自己的界限和舒適度，要在生活中學會尊重自己和他人的感受和選擇。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

文：張錦芳教授

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

