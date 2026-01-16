張錦芳教授 - 父母如何向孩子解釋不再共浴｜護苗信箱

張教授：

我是一名5歲兒子的媽媽，從他出生開始，我已全職照顧他，故此他與我十分親近。一直以來，我都有與他一起共浴的習慣，最近有感他日漸成長，我打算讓他獨自洗澡。我一方面擔心他無法自理，另一方面又難以解釋為何不再一起共浴。甚麼才是合適的時機及應該如何跟他解釋？

潘太

張教授答：

隨着孩子成長，學習獨立是發展過程中的重要一步。作為家長，如何引導孩子開始自理，停止親子共浴，這取決於每對父母與孩子的個別差異及家庭文化影響，並無明確時間點。最重要的是尊重每個人的感受，只要有人不喜歡，就是好時機。

首先，5歲的孩子手部協調能力已發展，可以開始學習一些簡單的生活技能，例如用毛巾擦身、塗抹沐浴露等。這些動作對他們是一種挑戰，也是學習自理的機會。因此，家長應逐步引導孩子嘗試自己洗澡，並在旁輔助和指導，給予足夠的鼓勵和耐心。

同時，解釋「不再共浴」的原因也很重要。孩子可能會感到疑惑，因為對他們來說，共浴是一種親密的行為。家長可用簡單的語言告訴孩子，這是「長大」的表現。例如可以說：「現在你已經長大了，可以開始學會自己洗澡，這樣你就是大個仔！」這樣可以讓孩子感受到成長，減少不安。

在孩子學習獨立洗澡的初期，家長可採取「半獨立」的方式，讓孩子自己完成部分步驟，家長在旁監督並適時提供幫助。這樣能讓孩子熟悉洗澡過程，並在遇到困難時得到支援。隨着孩子逐漸熟練，家長可以減少干預，讓孩子在更大範圍內獨立完成洗澡，最終實現完全獨立。這不僅有助建立孩子的信心，也能讓他們感受到成就感。

總結而言，引導孩子學會獨立洗澡是成長的一部分，適當的解釋和循序漸進的引導是成功的關鍵。家長的耐心和支持，有助孩子逐步變得獨立。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

文：張錦芳教授

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

延伸閱讀：

張錦芳教授 - 按部就班教導孩子10項性知識｜護苗信箱

張錦芳教授 - 兒子於學校做出不當行為｜護苗信箱

張錦芳教授 - 被性侵犯孩子常誤以為自己有錯｜護苗信箱

