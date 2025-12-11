張錦芳教授 - 被性侵犯孩子常誤以為自己有錯 - 護苗信箱

張教授：

我曾聽有專家講過，很多兒童被性侵犯後會覺得是自己的錯，但我不明白為何他們會有這個想法呢？他們為甚麼會覺得是自己的錯呢？

A先生

張教授答：

被性侵犯的孩子常常會感到這是自己的錯，主要源於侵犯者的心理操縱。他們會用謊言告訴孩子：「這是你的問題」、「你引誘我」、「你是自願的」、「我是愛你的」等，這些說話讓孩子產生內疚和羞愧，以為是自己的問題，才會使對方犯罪。

由於兒童的心智尚未成熟，他們容易受到外界的影響，將侵犯者的說話視為事實。性侵犯通常伴隨着謊言、引誘和強逼，侵犯者會利用孩子的恐懼和不安，使他們感到自己是個「壞孩子」，甚至認為自己值得受到這樣的對待。這種心理負擔，讓孩子相信自己是不好的，進而陷入自責之中。

在性侵犯事件曝光後，旁人的質疑也會加重孩子的心理負擔。他們可能會被問到：「你為何不反抗」、「你為何不早點說出來」或「你為甚麼繼續與他見面」等問題，這些質疑會使孩子感到是因為自己愚蠢，加深自我懷疑，令孩子更加孤立無援。

另一個重要的因素是社會文化和社交媒體的影響，對性侵犯的污名化和輿論，使受害者不敢站出來，因為他們擔心被指責或不被相信。這種環境讓孩子感到孤獨，並進一步強化了他們的錯誤自責感。

缺乏適當的教育也使孩子無法正確理解性侵犯的性質。許多孩子並不知道如何辨識不當行為，或在遭遇困境時該尋求幫助。這種知識的缺乏使他們更容易受到侵犯者的操控。

最後，性侵犯的責任不在孩子身上。即使侵犯者以各種歪理誘惑孩子，成年人應該承擔起保護孩子的責任，而不是讓孩子承受不應有的。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

文：張錦芳

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

延伸閱讀：

張錦芳教授 - 如何處理兒子過分的性幻想｜護苗信箱

張錦芳教授 - 如何向兒童解釋「認識的人未必可信」｜護苗信箱

張錦芳 - 如何處理小學生拍拖問題｜護苗信箱

